«Арсенал» хочет подписать Азмуна. В нем видят замену Ляказетту

Азмун дорог, Арсеналу не потянуть такую покупку.
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в АПЛ.
По информации Goal со ссылкой на Onze Mondial, 26-летним иранцем интересуется лондонский «Арсенал».
Лондонский клуб рассматривает Азмуна в качестве возможной замены Александру Ляказетту, который должен стать свободным агентом следующим летом.
- Иранец забил 5 голов в 9 матчах этого сезона РПЛ.
- Его контракт с «Зенитом» истекает следующим летом.
- Рыночная стоимость Азмуна – 25 миллионов евро.