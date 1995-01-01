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    «Арсенал» хочет подписать Азмуна. В нем видят замену Ляказетту

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в АПЛ.

    По информации Goal со ссылкой на Onze Mondial, 26-летним иранцем интересуется лондонский «Арсенал».

    Лондонский клуб рассматривает Азмуна в качестве возможной замены Александру Ляказетту, который должен стать свободным агентом следующим летом.

    • Иранец забил 5 голов в 9 матчах этого сезона РПЛ.
    • Его контракт с «Зенитом» истекает следующим летом.
    • Рыночная стоимость Азмуна – 25 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Goal

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    Сегодня, 10:05
    Комментарии7
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      Рейтинг: +10044

      Cleaner 17 минут назад

      Азмун дорог, Арсеналу не потянуть такую покупку.

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      Рейтинг: +48

      Gasanov Хачик 27 минут назад

      Иранский месси!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10866

      Литейный4 31 минуту назад

      Сначала Азмуну надо оформить чемпионство с Зенитом. А там тебе скажут Спасибо и отпустят бесплатно. Свой контракт ты отработал с лихвой. Гыгыгы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +848

      Блямба 51 минуту назад

      Дело.
      Андрей Сергеич поспособствует.

      0
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      Рейтинг: +7561

      Fusballer 58 минут назад

      Азмун молодец. Ныряет более естественно, в отличие от Дзюбы и Соболева.

      2
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      Рейтинг: +12344

      ilichkadr > Fusballer 1 минуту назад

      Не, Соболев настоящий дельфин. Азмуну с Дзюбой до него как до Луны.

      0
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      Рейтинг: +21740

      vladimir-7 1 час назад

      Азмуну надо, пока, не согласовывать новый контракт, провести
      переговоры с Арсеналом, если такое предложение будет.

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