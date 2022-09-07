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    Агент рассказал, что «Зенит» в 2019 году мог подписать Ляказетта вместо Малкома

    Агент Дмитрий Чельцов рассказал о футболистах, которые в свое время могли перейти в «Зенит».

    «Один из «соскоков» — Диего Карлос. Сейчас он перешел за 30 миллионов евро из «Севильи» в «Астон Виллу». У нас хорошие отношения с владельцем «Нанта», а Карлос тогда играл там.

    Это 2018 или 2019 год. Диего очень сильно там выделялся. «Нант» предложил игрока «Зениту». В Петербурге все были «за», кроме одного человека, который в итоге принял ключевое решение. Это был Рибалта. Именно он этот трансфер не пропустил. У него все полномочия тогда были.

    Плюс у меня были бумаги на Ляказетта. Я его предложил Рибалте, он мне ответил: «Не трать мое время, он сюда не приедет». Я говорю: «Ну вы хоть с сами игроком поговорите».

    Ляказетт готов был вести переговоры. Он просил хороший отель с хорошим восстановлением, бассейном и баней. Плюс достойную зарплату в районе 4 миллионов евро. Сейчас он, наверное, в России не нужен. Платить огромную зарплату без еврокубков смысла нет.

    А в итоге тогда в Петербург приехал Малком», — сказал Чельцов в программе «Звуки футбола».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    07.09.2022 18:02
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3826

      raritet 10 часов назад

      Диего Карлос- это было бы шикарно для России, но как он себя бы повел в нынешней ситуации ?

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      Рейтинг: +15331

      Fusballer 10 часов назад

      Зато Малком сейчас в два раза больше получает. Без еврокубков

      0
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      Рейтинг: +341

      Фитоняшич 12 часов назад

      Но Зенит сами хотел нагреть себя на 40 лямов...

      0
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      Рейтинг: +17306

      житель СПб > Фитоняшич 10 часов назад

      Расслабьтесь уже! Тут и без Вас антизенитовцев хватало... Настройтесь на позитивное. Никто никого не нагрел - в Зените, во всяком случае.

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      Рейтинг: +341

      Фитоняшич > житель СПб 10 часов назад

      А вы чего-то другого заслуживаете, что ли?
      Там, где есть Зенит, спортивной составляющей нет.

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      Рейтинг: +15944

      Barmaleushka > Фитоняшич 9 часов назад

      Там где ты - чистого воздуха нет .

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