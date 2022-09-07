Агент рассказал, что «Зенит» в 2019 году мог подписать Ляказетта вместо Малкома

Агент Дмитрий Чельцов рассказал о футболистах, которые в свое время могли перейти в «Зенит».

«Один из «соскоков» — Диего Карлос. Сейчас он перешел за 30 миллионов евро из «Севильи» в «Астон Виллу». У нас хорошие отношения с владельцем «Нанта», а Карлос тогда играл там.

Это 2018 или 2019 год. Диего очень сильно там выделялся. «Нант» предложил игрока «Зениту». В Петербурге все были «за», кроме одного человека, который в итоге принял ключевое решение. Это был Рибалта. Именно он этот трансфер не пропустил. У него все полномочия тогда были.

Плюс у меня были бумаги на Ляказетта. Я его предложил Рибалте, он мне ответил: «Не трать мое время, он сюда не приедет». Я говорю: «Ну вы хоть с сами игроком поговорите».

Ляказетт готов был вести переговоры. Он просил хороший отель с хорошим восстановлением, бассейном и баней. Плюс достойную зарплату в районе 4 миллионов евро. Сейчас он, наверное, в России не нужен. Платить огромную зарплату без еврокубков смысла нет.

А в итоге тогда в Петербург приехал Малком», — сказал Чельцов в программе «Звуки футбола».