Ляказетт не захотел переходить в «Интер»

Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт отклонил предложение «Интера», сообщает Goal.com со ссылкой на L'Equipe.

По информации источника, миланский клуб рассматривал кандидатуру француза в качестве замены для Лаутаро Мартинеса, если тот все-таки уйдет в «Барселону».

Однако 29-летний футболист по неизвестной причине отказал итальянцам.