Ляказетт не захотел переходить в «Интер»

Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт отклонил предложение «Интера», сообщает Goal.com со ссылкой на L'Equipe.
По информации источника, миланский клуб рассматривал кандидатуру француза в качестве замены для Лаутаро Мартинеса, если тот все-таки уйдет в «Барселону».
Однако 29-летний футболист по неизвестной причине отказал итальянцам.
- Ляказетт выступает за «Арсенал» с лета 2017 года.
- В текущем сезоне форвард забил девять голов и сделал три ассиста в 26 матчах.
- Рыночная стоимость игрока – 48 миллионов евро.
Источник: Goal.com