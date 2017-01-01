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    Ляказетт не захотел переходить в «Интер»

    Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт отклонил предложение «Интера», сообщает Goal.com со ссылкой на L'Equipe.

    По информации источника, миланский клуб рассматривал кандидатуру француза в качестве замены для Лаутаро Мартинеса, если тот все-таки уйдет в «Барселону».

    Однако 29-летний футболист по неизвестной причине отказал итальянцам.

    • Ляказетт выступает за «Арсенал» с лета 2017 года.
    • В текущем сезоне форвард забил девять голов и сделал три ассиста в 26 матчах.
    • Рыночная стоимость игрока – 48 миллионов евро.

    Источник: Goal.com

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