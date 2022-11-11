Александр Ляказетт - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Ляказетт
|Команда
|Лион
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лион
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 мая 1991 (31 год)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 12,00
млн
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Ляказетт
|Команда
|Лион
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лион
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 мая 1991 (31 год)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.02.2023
|1' - 46'
|Лион
|2:1
|Ланс
|Франция. Лига 1, 23 тур
|23'
|08.02.2023
|1' - 65'
|Лион
|
3:2
(4:2)п
|Лилль
|Франция. Кубок, 1/8 финала
|21' 8'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лион
|23
|14
|4
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.02.2023
|1' -46'
|Лион (Лион)
|2:1
|Ланс (Ланс)
|23'
|04.02.2023
|1' -90'
|Труа (Труа)
|1:3
|Лион (Лион)
|90'
|01.02.2023
|1' -90'
|Лион (Лион)
|0:0
|Брест (Брест)
|29.01.2023
|1' -90'
|Аяччо (Аяччо)
|0:2
|Лион (Лион)
|71'
|14.01.2023
|1' -90'
|Лион (Лион)
|1:2
|Страсбур (Страсбур)
|45'
|11.01.2023
|1' -90'
|Нант (Нант)
|0:0
|Лион (Лион)
|01.01.2023
|1' -87'
|Лион (Лион)
|0:1
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|28.12.2022
|1' -90'
|Брест (Брест)
|2:4
|Лион (Лион)
|35' 21'
|11.11.2022
|1' -90'
|Лион (Лион)
|1:1
|Ницца (Ницца)
|89'
|06.11.2022
|1' -90'
|Марсель (Марсель)
|1:0
|Лион (Лион)
|30.10.2022
|1' -88'
|Лион (Лион)
|1:0
|Лилль (Лилль)
|74'
|22.10.2022
|1' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|1:2
|Лион (Лион)
|90' 33'
|16.10.2022
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|3:2
|Лион (Лион)
|23' 72'
|07.10.2022
|1' -90'
|Лион (Лион)
|1:1
|Тулуза (Тулуза)
|2'
|02.10.2022
|1' -75'
|Ланс (Ланс)
|1:0
|Лион (Лион)
|18.09.2022
|1' -90'
|Лион (Лион)
|0:1
|ПСЖ (Париж)
|11.09.2022
|1' -90'
|Монако (Монако)
|2:1
|Лион (Лион)
|79'
|07.09.2022
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|3:1
|Лион (Лион)
|28'
|03.09.2022
|1' -65'
|Лион (Лион)
|5:0
|Анжер (Анжер)
|38'
|31.08.2022
|1' -86'
|Лион (Лион)
|2:1
|Осер (Осер)
|28.08.2022
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|1:1
|Лион (Лион)
|19.08.2022
|1' -90'
|Лион (Лион)
|4:1
|Труа (Труа)
|3'
|05.08.2022
|1' -90'
|Лион (Лион)
|2:1
|Аяччо (Аяччо)
|21' 12' 33'