Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Александр Ляказетт - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Александр
    Фамилия Ляказетт
    Команда Лион
    Состав Основной
    Родной город Лион
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 28 мая 1991 (31 год)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 12,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    12.02.2023 1' - 46' Лион 2:1 Ланс Франция. Лига 1, 23 тур
    23'
    08.02.2023 1' - 65' Лион 3:2
    (4:2)п         		Лилль Франция. Кубок, 1/8 финала
    21' 8'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лион 23 14 4 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.02.2023 1' -46' Лион (Лион) 2:1 Ланс (Ланс)
    23'
    04.02.2023 1' -90' Труа (Труа) 1:3 Лион (Лион)
    90'
    01.02.2023 1' -90' Лион (Лион) 0:0 Брест (Брест)
    29.01.2023 1' -90' Аяччо (Аяччо) 0:2 Лион (Лион)
    71'
    14.01.2023 1' -90' Лион (Лион) 1:2 Страсбур (Страсбур)
    45'
    11.01.2023 1' -90' Нант (Нант) 0:0 Лион (Лион)
    01.01.2023 1' -87' Лион (Лион) 0:1 Клермон (Клермон-Ферранд)
    28.12.2022 1' -90' Брест (Брест) 2:4 Лион (Лион)
    35' 21'
    11.11.2022 1' -90' Лион (Лион) 1:1 Ницца (Ницца)
    89'
    06.11.2022 1' -90' Марсель (Марсель) 1:0 Лион (Лион)
    30.10.2022 1' -88' Лион (Лион) 1:0 Лилль (Лилль)
    74'
    22.10.2022 1' -90' Монпелье (Монпелье) 1:2 Лион (Лион)
    90' 33'
    16.10.2022 1' -90' Ренн (Ренн) 3:2 Лион (Лион)
    23' 72'
    07.10.2022 1' -90' Лион (Лион) 1:1 Тулуза (Тулуза)
    2'
    02.10.2022 1' -75' Ланс (Ланс) 1:0 Лион (Лион)
    18.09.2022 1' -90' Лион (Лион) 0:1 ПСЖ (Париж)
    11.09.2022 1' -90' Монако (Монако) 2:1 Лион (Лион)
    79'
    07.09.2022 1' -90' Лорьян (Лорьян) 3:1 Лион (Лион)
    28'
    03.09.2022 1' -65' Лион (Лион) 5:0 Анжер (Анжер)
    38'
    31.08.2022 1' -86' Лион (Лион) 2:1 Осер (Осер)
    28.08.2022 1' -90' Реймс (Реймс) 1:1 Лион (Лион)
    19.08.2022 1' -90' Лион (Лион) 4:1 Труа (Труа)
    3'
    05.08.2022 1' -90' Лион (Лион) 2:1 Аяччо (Аяччо)
    21' 12' 33'
    • Читайте нас: 
    11