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    The Sun: «Арсенал» готов обменять Ляказетта и Гендузи на Томаса

    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета хочет заполучить полузащитника мадридского «Атлетико» Томаса. В обмен лондонцы готовы отдать форварда Александра Ляказетта и полузащитника Маттео Гендузи, информирует The Sun.

    Это не первое предложение «Арсенала» по Тейе – предыдущие были отвергнуты испанской стороной.

    • Контракт Томаса действует до 2023 года.
    • В прошлом сезоне он провел 46 матчей, забил четыре гола.
    • «Атлетико», в отличие от «Арсенала», выступит в Лиге чемпионов.

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    Источник: The Sun

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    Сегодня, 13:26
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9643

      Skull_Boy 34 минуты назад

      От Гендузи надо избавляться и чем быстрее тем лучше для Арсенала, и стал он таким же попорченным, как и Рабьо, а второй явно сдал

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