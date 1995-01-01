The Sun: «Арсенал» готов обменять Ляказетта и Гендузи на Томаса

От Гендузи надо избавляться и чем быстрее тем лучше для Арсенала, и стал он таким же попорченным, как и Рабьо, а второй явно сдал
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета хочет заполучить полузащитника мадридского «Атлетико» Томаса. В обмен лондонцы готовы отдать форварда Александра Ляказетта и полузащитника Маттео Гендузи, информирует The Sun.
Это не первое предложение «Арсенала» по Тейе – предыдущие были отвергнуты испанской стороной.
- Контракт Томаса действует до 2023 года.
- В прошлом сезоне он провел 46 матчей, забил четыре гола.
- «Атлетико», в отличие от «Арсенала», выступит в Лиге чемпионов.