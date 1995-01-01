The Sun: «Арсенал» готов обменять Ляказетта и Гендузи на Томаса

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета хочет заполучить полузащитника мадридского «Атлетико» Томаса. В обмен лондонцы готовы отдать форварда Александра Ляказетта и полузащитника Маттео Гендузи, информирует The Sun.

Это не первое предложение «Арсенала» по Тейе – предыдущие были отвергнуты испанской стороной.