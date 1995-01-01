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    Семак: «В РПЛ никто не сравнится с Азмуном по умению правильно открываться. В Европе – Бензема и Ляказетт»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сравнил форварда питерцев Сердара Азмуна с нападающими «Реала» и «Арсенала» Каримом Бензема и Александром Ляказеттом.

    «Когда родилась идея о паре Дзюба — Азмун? Практически сразу после моего прихода в «Зенит». Мы понимали, какие качества игроков нужны для усиления атаки. Одно из самых важных – скорость. В РПЛ никто не может сравниться с Азмуном по умению правильно открываться. В Европе есть Бензема, Ляказетт, которые феноменально двигаются и чувствуют момент, то же самое можно сказать про Сердара. Еще один плюс – он здорово играет вверху», – сказал Семак.

    Семак – о вылете «Зенита» из ЛЧ с последнего места: «С какой стати это катастрофа? Мы выступили достаточно средне»

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    Источник: Sports.ru

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3422

      Каратель 1 минуту назад

      Семак: «В РПЛ никто не сравнится с Азмуном по умению правильно открываться. В раздевалке зюпа это оценил»

      0
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      Рейтинг: +30

      Спартач80 15 минут назад

      В раздевалке?=)))

      1
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      Рейтинг: +1766

      NewLife 32 минуты назад

      Особенно открываться сзади))

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