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  • Семак: «В РПЛ никто не сравнится с Азмуном по умению правильно открываться. В Европе – Бензема и Ляказетт»

Семак: «В РПЛ никто не сравнится с Азмуном по умению правильно открываться. В Европе – Бензема и Ляказетт»

28 июля 2020, 13:39
12

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сравнил форварда питерцев Сердара Азмуна с нападающими «Реала» и «Арсенала» Каримом Бензема и Александром Ляказеттом.

«Когда родилась идея о паре Дзюба — Азмун? Практически сразу после моего прихода в «Зенит». Мы понимали, какие качества игроков нужны для усиления атаки. Одно из самых важных – скорость. В РПЛ никто не может сравниться с Азмуном по умению правильно открываться. В Европе есть Бензема, Ляказетт, которые феноменально двигаются и чувствуют момент, то же самое можно сказать про Сердара. Еще один плюс – он здорово играет вверху», – сказал Семак.

Семак – о вылете «Зенита» из ЛЧ с последнего места: «С какой стати это катастрофа? Мы выступили достаточно средне»

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Арсенал Реал Бензема Карим Ляказетт Александр Азмун Сердар Семак Сергей
Комментарии (12)
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NewLife
1595933279
Особенно открываться сзади))
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Каратель помойников
1595935119
Семак: «В РПЛ никто не сравнится с Азмуном по умению правильно открываться. В раздевалке зюпа это оценил»
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knikos
1595938429
Налетели хряки и давай на все лады про жопу , неважно чью . Их не интересует футбол , их интересует кто кому когда сзади , одно мужеложство. Мечают что ли о том , кто бы им засадил ?
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vladik12
1595939161
Ну да, в Краснодаре в раздевалке он норм открылся.
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Hektor 84
1595952995
Открываться под шлюбу? Он наверно такой единственный! Азмун слабый нападающий, постоянно запаривает выходы один на один, головой играет слабо. Для нашего пешеходного чемпа он может и топ, а вот в Европе он не заиграет. Был бы он сильным напом, давно играл бы в Европе. Та и то в команде из середины таблицы. Топы на Азмуна и не посмотрят.
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