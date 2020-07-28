Семак: «В РПЛ никто не сравнится с Азмуном по умению правильно открываться. В Европе – Бензема и Ляказетт»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сравнил форварда питерцев Сердара Азмуна с нападающими «Реала» и «Арсенала» Каримом Бензема и Александром Ляказеттом.

«Когда родилась идея о паре Дзюба — Азмун? Практически сразу после моего прихода в «Зенит». Мы понимали, какие качества игроков нужны для усиления атаки. Одно из самых важных – скорость. В РПЛ никто не может сравниться с Азмуном по умению правильно открываться. В Европе есть Бензема, Ляказетт, которые феноменально двигаются и чувствуют момент, то же самое можно сказать про Сердара. Еще один плюс – он здорово играет вверху», – сказал Семак.

Семак – о вылете «Зенита» из ЛЧ с последнего места: «С какой стати это катастрофа? Мы выступили достаточно средне»