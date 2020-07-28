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  • Семак – о вылете «Зенита» из ЛЧ с последнего места: «С какой стати это катастрофа? Мы выступили достаточно средне»

Семак – о вылете «Зенита» из ЛЧ с последнего места: «С какой стати это катастрофа? Мы выступили достаточно средне»

28 июля 2020, 11:18
12

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил выступление в Лиге чемпионов в прошлом сезоне.

– Не думали, какую реакцию вызовет фраза про отсутствие катастрофы?

– С какой стати это катастрофа? Мы выступили достаточно средне – две победы, ничья. «Лейпциг» на тот момент был сильнее нас – мы им и уступили, хотя могли сыграть получше, безусловно.

Единственный минус – второй тайм с «Бенфикой». К сожалению, мы играли в усеченном составе, а вылет любого игрока из обоймы очень чувствуется.

Я до сих пор не считаю невыход в плей-офф катастрофой. Если бы мы каждый год выходили из группы с первого места, а тут заняли четвертое – можно было бы о чем-то говорить. Это мое мнение, я его никому не называю.

– Для вас возможна катастрофа в футболе?

– Нет. Катастрофа – это что-то гораздо более серьезное.

Футбол – игра. Конечно, бывают бурные эмоции, расстройства, иногда очень глубокие. Но это не конец жизни.

  • «Зенит» сыграл вничью и обыграл «Лион» (1:1, 2:0), победил «Бенфику» (3:1), дважды проиграл «РБ Лейпциг» (1:2, 0:2) и уступил против «Бенфики» (0:3) в заключительном туре.
  • Российский клуб занял последнее место в группе.

Источник: Sports.ru
Зенит Семак Сергей
Комментарии (12)
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raritet
1595927111
Для такого состава с Ерохиными и Оздоевами -это и впрямь неплохо. Можно было бы удивиться если бы такая компания попала в плейоф. Состав был самый слабый за последние годы.
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Axe111
1595929186
Позорище
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Armani nn
1595930018
Если ваша жизнь напрямую связанна с футболом, то это уже не игра, а ваша работа, и ваша работа выполнена посредственно
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_Marqella_
1595930239
Семь очков в группе это нормальный результат. С Бенфикой очки поделили, у Лиона который кстати обыграл Ювентус выиграли и ничья, Лейпциг да,был сильнее, но и там в Лейпциге нам забили такой гол, который стал лучшем голом тура ЛЧ....не вышли только из за разницы мячей...ни чего страшного,бывает..нормально сыграли....
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barbiturny
1595932289
Будь такая новость про Спартак, сказали бы, что он позорит Россию в ЕК. Двойные стандарты.
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NewLife
1595933486
"Если бы мы каждый год выходили из группы с первого места, а тут заняли четвертое – можно было бы о чем-то говорить" Семак прав - были ущербными без судейской помощи, такими и остались - не о чем говорить.
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Павелий
1595934935
Всё бы ничего, но за те ГОСУДАРСТВЕННЫЕ деньги, которые вкладываются в Зенит, 4-е место в группе - катастрофа. КПД - стрмится к нулю. Миллеру и Дюкову - ПОЗОР!
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Юрэс
1595949385
Философ ...ЕВ !!!!!
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Hektor 84
1595952147
Катастрофа будет для тебя когда ты допи зди шся и тебя выпрут из синита. Купили ему два титула. А он еще пургу несет. Газа походу обнюхался.
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