Семак – о вылете «Зенита» из ЛЧ с последнего места: «С какой стати это катастрофа? Мы выступили достаточно средне»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил выступление в Лиге чемпионов в прошлом сезоне.

– Не думали, какую реакцию вызовет фраза про отсутствие катастрофы?

– С какой стати это катастрофа? Мы выступили достаточно средне – две победы, ничья. «Лейпциг» на тот момент был сильнее нас – мы им и уступили, хотя могли сыграть получше, безусловно.

Единственный минус – второй тайм с «Бенфикой». К сожалению, мы играли в усеченном составе, а вылет любого игрока из обоймы очень чувствуется.

Я до сих пор не считаю невыход в плей-офф катастрофой. Если бы мы каждый год выходили из группы с первого места, а тут заняли четвертое – можно было бы о чем-то говорить. Это мое мнение, я его никому не называю.

– Для вас возможна катастрофа в футболе?

– Нет. Катастрофа – это что-то гораздо более серьезное.

Футбол – игра. Конечно, бывают бурные эмоции, расстройства, иногда очень глубокие. Но это не конец жизни.