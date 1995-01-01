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    Семак – о вылете «Зенита» из ЛЧ с последнего места: «С какой стати это катастрофа? Мы выступили достаточно средне»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил выступление в Лиге чемпионов в прошлом сезоне.

    – Не думали, какую реакцию вызовет фраза про отсутствие катастрофы?

    – С какой стати это катастрофа? Мы выступили достаточно средне – две победы, ничья. «Лейпциг» на тот момент был сильнее нас – мы им и уступили, хотя могли сыграть получше, безусловно.

    Единственный минус – второй тайм с «Бенфикой». К сожалению, мы играли в усеченном составе, а вылет любого игрока из обоймы очень чувствуется.

    Я до сих пор не считаю невыход в плей-офф катастрофой. Если бы мы каждый год выходили из группы с первого места, а тут заняли четвертое – можно было бы о чем-то говорить. Это мое мнение, я его никому не называю.

    – Для вас возможна катастрофа в футболе?

    – Нет. Катастрофа – это что-то гораздо более серьезное.

    Футбол – игра. Конечно, бывают бурные эмоции, расстройства, иногда очень глубокие. Но это не конец жизни.

    • «Зенит» сыграл вничью и обыграл «Лион» (1:1, 2:0), победил «Бенфику» (3:1), дважды проиграл «РБ Лейпциг» (1:2, 0:2) и уступил против «Бенфики» (0:3) в заключительном туре.
    • Российский клуб занял последнее место в группе.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 11:18
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4926

      alarm 6 минут назад

      10 из 11 выходов в евровесну. позор хрякам, которые даже в евроосень не могут сунуть рылы!

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      Рейтинг: +4926

      alarm 7 минут назад

      одного гола не хватило для выхода из группы.

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