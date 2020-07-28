Семак – о вылете «Зенита» из ЛЧ с последнего места: «С какой стати это катастрофа? Мы выступили достаточно средне»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил выступление в Лиге чемпионов в прошлом сезоне.
– Не думали, какую реакцию вызовет фраза про отсутствие катастрофы?
– С какой стати это катастрофа? Мы выступили достаточно средне – две победы, ничья. «Лейпциг» на тот момент был сильнее нас – мы им и уступили, хотя могли сыграть получше, безусловно.
Единственный минус – второй тайм с «Бенфикой». К сожалению, мы играли в усеченном составе, а вылет любого игрока из обоймы очень чувствуется.
Я до сих пор не считаю невыход в плей-офф катастрофой. Если бы мы каждый год выходили из группы с первого места, а тут заняли четвертое – можно было бы о чем-то говорить. Это мое мнение, я его никому не называю.
– Для вас возможна катастрофа в футболе?
– Нет. Катастрофа – это что-то гораздо более серьезное.
Футбол – игра. Конечно, бывают бурные эмоции, расстройства, иногда очень глубокие. Но это не конец жизни.
- «Зенит» сыграл вничью и обыграл «Лион» (1:1, 2:0), победил «Бенфику» (3:1), дважды проиграл «РБ Лейпциг» (1:2, 0:2) и уступил против «Бенфики» (0:3) в заключительном туре.
- Российский клуб занял последнее место в группе.