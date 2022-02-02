Президент «Лиона» планирует летом вернуть Бензема и Ляказетта

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс хочет вернуть из «Арсенала» форварда Александра Ляказетта. Трансфер запланирован на лето.
Как раз летом игрок станет свободным агентом и уже сейчас может вести переговоры с другими клубами.
«Это Лаказетт, он интересует нас, потому что он связан с «Лионом». Мы всегда были с ним в контакте», – сказал Оляс.
Также Оляс думает и о Кариме Бензема – еще одном бывшем игроке «Лиона». Его функционер тоже планирует вернуть летом. Контракт Бензема с «Реалом» истекает в следующем году.
- 30-летний игрок перешел из «Лиона» в «Арсенал» в 2017 году.
- В сезоне АПЛ у Ляказетта 16 матчей, 3 гола, столько же ассистов.
- «Лион» идет вне зоны еврокубков.
Источник: Sky Sports