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    Президент «Лиона» планирует летом вернуть Бензема и Ляказетта

    Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс хочет вернуть из «Арсенала» форварда Александра Ляказетта. Трансфер запланирован на лето.

    Как раз летом игрок станет свободным агентом и уже сейчас может вести переговоры с другими клубами.

    «Это Лаказетт, он интересует нас, потому что он связан с «Лионом». Мы всегда были с ним в контакте», – сказал Оляс.

    Также Оляс думает и о Кариме Бензема – еще одном бывшем игроке «Лиона». Его функционер тоже планирует вернуть летом. Контракт Бензема с «Реалом» истекает в следующем году.

    • 30-летний игрок перешел из «Лиона» в «Арсенал» в 2017 году.
    • В сезоне АПЛ у Ляказетта 16 матчей, 3 гола, столько же ассистов.
    • «Лион» идет вне зоны еврокубков.

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    Источник: Sky Sports

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    02.02.2022 22:59
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