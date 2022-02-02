Президент «Лиона» планирует летом вернуть Бензема и Ляказетта

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс хочет вернуть из «Арсенала» форварда Александра Ляказетта. Трансфер запланирован на лето.

Как раз летом игрок станет свободным агентом и уже сейчас может вести переговоры с другими клубами.

«Это Лаказетт, он интересует нас, потому что он связан с «Лионом». Мы всегда были с ним в контакте», – сказал Оляс.

Также Оляс думает и о Кариме Бензема – еще одном бывшем игроке «Лиона». Его функционер тоже планирует вернуть летом. Контракт Бензема с «Реалом» истекает в следующем году.