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    Аль-Рияд - состав

    Город Эр-Рияд
    Дивизион Саудовская Аравия-Премьер-лига
    Стадион Принс Турки бин Абдул Азиз
    Тренер Янник Феррера
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    25 Кампанья Мартин Уругвай Вра 34 2 0 0 1 0 -
    6 Тошка Алин Румыния Защ 31 2 0 0 0 0 € 1.4 млн.
    36 Арсланажич Дино Бельгия Защ 30 2 0 0 0 0 € 0.6 млн.
    29 Асири Ахмед Саудовская Аравия Защ 31 2 0 0 0 0 -
    27 Аль-Нувеки Хуссейн Саудовская Аравия Защ 27 2 0 0 1 0 -
    8 Аль-Хайбари Абдулела Саудовская Аравия Защ 20 2 0 0 0 0 -
    26 Аль-Закан Али Саудовская Аравия Защ 31 2 0 0 1 0 -
    2 Курди Амири Саудовская Аравия Защ 31 2 0 0 0 0 -
    5 Аль-Шувайи Халид Саудовская Аравия Защ 27 1 0 0 0 0 -
    11 Мусона Ноуледж Зимбабве Пол 33 2 1 1 1 0 € 0.9 млн.
    20 Ндонг Дидье Габон Пол 29 2 0 0 0 0 € 1.2 млн.
    60 Туре Бирама Мали Пол 31 2 0 0 0 0 € 1.5 млн.
    18 Аль-Окиль Мохамед Саудовская Аравия Пол 26 2 0 0 0 0 -
    16 Аль-Саид Салех Саудовская Аравия Пол 18 1 0 0 0 0 -
    15 Аль-Хараджин Абдулхади Саудовская Аравия Пол 28 1 0 0 0 0 -
    14 Аль-Аббас Салех Саудовская Аравия Нап 28 2 2 1 0 0 -
    Всего игроков: 16, из них вратарей: 1, защитников: 8, полузащитников: 6, нападающих: 1
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