Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стоимость
|25
|Кампанья Мартин
|Вра
|34
|2
|0
|0
|1
|0
|-
|6
|Тошка Алин
|Защ
|31
|2
|0
|0
|0
|0
|€ 1.4 млн.
|36
|Арсланажич Дино
|Защ
|30
|2
|0
|0
|0
|0
|€ 0.6 млн.
|29
|Асири Ахмед
|Защ
|31
|2
|0
|0
|0
|0
|-
|27
|Аль-Нувеки Хуссейн
|Защ
|27
|2
|0
|0
|1
|0
|-
|8
|Аль-Хайбари Абдулела
|Защ
|20
|2
|0
|0
|0
|0
|-
|26
|Аль-Закан Али
|Защ
|31
|2
|0
|0
|1
|0
|-
|2
|Курди Амири
|Защ
|31
|2
|0
|0
|0
|0
|-
|5
|Аль-Шувайи Халид
|Защ
|27
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|11
|Мусона Ноуледж
|Пол
|33
|2
|1
|1
|1
|0
|€ 0.9 млн.
|20
|Ндонг Дидье
|Пол
|29
|2
|0
|0
|0
|0
|€ 1.2 млн.
|60
|Туре Бирама
|Пол
|31
|2
|0
|0
|0
|0
|€ 1.5 млн.
|18
|Аль-Окиль Мохамед
|Пол
|26
|2
|0
|0
|0
|0
|-
|16
|Аль-Саид Салех
|Пол
|18
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|15
|Аль-Хараджин Абдулхади
|Пол
|28
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|14
|Аль-Аббас Салех
|Нап
|28
|2
|2
|1
|0
|0
|-
Всего игроков: 16, из них вратарей: 1, защитников: 8, полузащитников: 6, нападающих: 1