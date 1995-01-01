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    Аль-Рияд - результаты

    Город Эр-Рияд
    Дивизион Саудовская Аравия-Премьер-лига
    Стадион Принс Турки бин Абдул Азиз
    Тренер Янник Феррера
    Турниры:
    Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024)
    2 тур 17 августа, четверг 18:00 2:2
    1 тур 13 августа, воскресенье 21:00 1:0
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