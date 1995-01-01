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Главные новости
Новые тренеры в «Ахмате» и сборной Италии, Зайнутдинов улетел в «Бешикташ», Бабич – в «Спартаке» и другие новости
00:08
Фото
Ведущая «Матч ТВ» устроила эротическую фотосессию в джинсовой мини-юбке
18 августа
23:33
Видео
Обзор матча «Вердер» – «Бавария»: голы и лучшие моменты (видео)
23:29
Бундеслига. «Бавария» начала с разгрома «Вердера» (4:0), у Кейна гол и ассист
23:08
«Аль-Наср» Роналду вновь проиграл – у команды ноль очков
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Все новости
18 августа
23:45
Видео
«Вперед, «Динамо»!»: тот самый «фанат» из роликов «Спартака» и ЦСКА пригласил динамовских болельщиков на дерби
22:53
«Крылья» и «Ахмат» начнут кубковый матч в разгар рабочего дня – опубликовано расписание на весь групповой этап
22:45
Фото
Дзаньоло вместо «Зенита» отправился в клуб АПЛ
1
22:36
Хубулов из «Крыльев» вспомнил, как обматерил теннисистку Касаткину из-за ставки: «Боженька дал мне этот урок»
22:03
Фото
«Зенит» отреагировал на назначение Спаллетти в сборную Италии
4
21:56
«Динамо» перевело мексиканцу из «Пачуки» деньги на выкуп контракта
1
21:48
РПЛ опубликовала календарь на 8-15 туры
21:40
ЦСКА договаривается по полузащитнику «Крыльев Советов»
8
21:31
Видео
Обзор матча «Рубин» – «Крылья Советов»: голы и лучшие моменты (видео)
1
21:30
РПЛ. «Рубин» обыграл «Крылья» (2:1), одержав 1-ю победу в сезоне
6
21:13
Сборная Италии назначила нового тренера
21:08
Фото
Ванда показала шикарную грудь в синем купальнике
3
20:47
Шишкин объяснил лидерство «Краснодара» в РПЛ
20:37
В «Зените» ответили, состоится ли прощание Малкома с фанатами
6
20:24
Овчинников: «Слуцкому поможет только скорая помощь»
8
20:16
Актер Люлинецкий объяснил, почему снялся в роликах и «Спартака», и ЦСКА
1
19:53
Фото
«Краснодар» купил защитника «Браги» – он предпочел РПЛ Лиге чемпионов
6
19:46
Видео
Жвачка во рту и Арустамян рядом – Захарян прибыл в Испанию для перехода в «Сосьедад»
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19:42
Тренер «Ариса»: «Позвоню Дзюбе, попытаюсь его убедить»
19:32
Черчесов отказался от «сказочного» предложения из Саудовской Аравии
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19:24
«Бетис» не продал форварда Энрике «Зениту» за 30 миллионов
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19:17
В «Ахмате» ответили, будет ли Черчесов причастен к клубу после назначения Ромащенко
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«Динамо» объявило о трансфере голкипера сборной Белоруссии
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Стадион
Принс Турки бин Абдул Азиз
Тренер
Янник Феррера
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Турниры:
Саудовская Аравия. Премьер-лига. 2023/2024
Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024)
2 тур
17 августа, четверг
18:00
Дамак
2:2
Аль-Рияд
1 тур
13 августа, воскресенье
21:00
Аль-Рияд
1:0
Аль-Вахда
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
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