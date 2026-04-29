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  • «Аль-Рияд» – «Аль-Кадисия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 апреля 2026

«Аль-Рияд» – «Аль-Кадисия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 апреля 2026

29 апреля, 17:50
Аль-Рияд
29.04.2026, среда, 19:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
0 : 4
Завершен
Аль-Кадисия
7' А. Аль-Салем 77' А. Аль-Салем 87' Х. Киньонес 90+5' Х. Киньонес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Рияд
82
Милан Борян
ВР
80
Абдулела Аль-Хайбари
(К) ЛЗ
23
Мохаммед Аль-Хайбари
ЦЗ
12
Sulaiman Hahya Hazazi
ЦЗ
7
Osama Al-Boardi
ЦП
35
A. Al Siyahi
ЦП
27
Victor Lekhal
ЦП
20
Тозе
АП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
77
Leandro Antunes
ЦФ
10
Тедди Оку
РФ
Главный тренер
Янник Феррера
Аль-Кадисия
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Джехад Такри
ЦЗ
6
Начо
(К) ЦЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
2
Мохаммед Абулшамат
ПЗ
8
Найтан Нандес
ЦП
10
Мусаб Фахз Аль-Джувейр
ЦП
25
Отавио
АП
22
Кристофер Бонсу Баа
ЛФ
9
Абдулла Аль-Салем
ЦФ
16
Хулиан Киньонес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Аль-Рияд
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
87
Марзук Тамбакти
ЦЗ
45
Essam Bahri
ЦЗ
94
Faisal Al-Sobhi
ЦП
88
Яхья аш-Шехри
АП
11
Халил Аль-Абси
ЛВ
14
Мамаду Силла
ЦФ
98
Enes Sali
ЦФ
99
S. Harun
ЦФ
Аль-Кадисия
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
11
Али Абдулла Азази
ЦП
20
Gabriel Carvalho
ЦП
40
Ibrahim Mahnashi
ЦП
27
E. Houssa
ЦП
90
A. Al Yuhaybi
ЦП
19
Хайтам Асири
ЦФ
3-3-1-3
82
Борян
80
Аль-Хайбари
12
23
Аль-Хайбари
7
35
27
20
Тозе
77
5
Барбе
10
Оку
4-2-1-3
1
Кастелс
2
Абулшамат
6
Начо
17
Альварес
4
Такри
8
Нандес
10
Аль-Джувейр
25
Отавио
16
Киньонес
9
Аль-Салем
22
Бонсу Баа
12
87
Тамбакти
87
Тамбакти
12
7
14
Силла
14
Силла
7
35
98
98
35
10
Аль-Джувейр
11
Азази
11
Азази
10
Аль-Джувейр
25
Отавио
20
20
25
Отавио
9
Аль-Салем
19
Асири
19
Асири
9
Аль-Салем
Остались в запасе
Аль-Рияд
Аль-Кадисия
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
45
Essam Bahri
ЦЗ
94
Faisal Al-Sobhi
ЦП
88
Яхья аш-Шехри
АП
11
Халил Аль-Абси
ЛВ
99
S. Harun
ЦФ
Главный тренер
Янник Феррера
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
40
Ibrahim Mahnashi
ЦП
27
E. Houssa
ЦП
90
A. Al Yuhaybi
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
45
Essam Bahri
ЦЗ
94
Faisal Al-Sobhi
ЦП
88
Яхья аш-Шехри
АП
11
Халил Аль-Абси
ЛВ
99
S. Harun
ЦФ
Остались в запасе
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
40
Ibrahim Mahnashi
ЦП
27
E. Houssa
ЦП
90
A. Al Yuhaybi
ЦП
Главный тренер
Янник Феррера
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Аль-Рияд - Аль-Кадисия
2
1
Всего ударов по воротам
8
24
Удары в створ
1
9
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
11
Нарушения
16
8
Офсайды
0
4
Количество передач
300
626
Сейвы
5
1
Точность передач %
76
88
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
2
8
Удары из пределов штрафной
7
19
Удары из-за пределов штрафной
1
5
xG (ожидаемые голы)
1.06
4.48
xGP (предотвращенные голы)
0.19
0.19

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Рияд» против «Аль-Кадисии», 30-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 апреля в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Рияд» – «Аль-Кадисия»

«Аль-Рияд» – «Аль-Кадисия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Кадисия Аль-Рияд
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