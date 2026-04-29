29.04.2026, среда, 19:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
0 : 4
Завершен
Составы команд
Аль-Рияд
Аль-Рияд
3-3-1-3
82
Борян
80
Аль-Хайбари
12
23
Аль-Хайбари
7
35
27
20
Тозе
77
5
Барбе
10
Оку
4-2-1-3
1
Кастелс
2
Абулшамат
6
Начо
17
Альварес
4
Такри
8
Нандес
10
Аль-Джувейр
25
Отавио
16
Киньонес
9
Аль-Салем
22
Бонсу Баа
12
87
Тамбакти
87
Тамбакти
12
7
14
Силла
14
Силла
7
35
98
98
35
10
Аль-Джувейр
11
Азази
11
Азази
10
Аль-Джувейр
25
Отавио
20
20
25
Отавио
9
Аль-Салем
19
Асири
19
Асири
9
Аль-Салем
Остались в запасе
Аль-Рияд
Аль-Кадисия
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
45
Essam Bahri
ЦЗ
94
Faisal Al-Sobhi
ЦП
88
Яхья аш-Шехри
АП
11
Халил Аль-Абси
ЛВ
99
S. Harun
ЦФ
Главный тренер
Янник Феррера
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
40
Ibrahim Mahnashi
ЦП
27
E. Houssa
ЦП
90
A. Al Yuhaybi
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
45
Essam Bahri
ЦЗ
94
Faisal Al-Sobhi
ЦП
88
Яхья аш-Шехри
АП
11
Халил Аль-Абси
ЛВ
99
S. Harun
ЦФ
Остались в запасе
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
40
Ibrahim Mahnashi
ЦП
27
E. Houssa
ЦП
90
A. Al Yuhaybi
ЦП
Главный тренер
Янник Феррера
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Аль-Рияд - Аль-Кадисия
2
1
Всего ударов по воротам
8
24
Удары в створ
1
9
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
11
Нарушения
16
8
Офсайды
0
4
Количество передач
300
626
Сейвы
5
1
Точность передач %
76
88
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
2
8
Удары из пределов штрафной
7
19
Удары из-за пределов штрафной
1
5
xG (ожидаемые голы)
1.06
4.48
xGP (предотвращенные голы)
0.19
0.19
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Рияд» против «Аль-Кадисии», 30-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 апреля в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Рияд» – «Аль-Кадисия»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»