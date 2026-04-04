5 апреля в рамках 27-го тура саудовской Высшей лиги «Аль-Рияд» примет «Аль-Шабаб». Хозяева находятся в зоне вылета на 16-м месте с 19 очками, гости расположились на 12-й строчке с 29 очками. «Аль-Шабаб» имеет подавляющее преимущество в личных встречах.

«Аль-Рияд»

Хозяева подходят к матчу после победы над «Аль-Иттихадом» (3:1), которая прервала серию неудач. Команда пропускает в 4 последних матчах. В последних 5 играх «Аль-Рияд» забил 1.20 гола в среднем и пропустил 1.60. Лучший бомбардир – Мамаду Силла (7 голов в 24 матчах). В личных встречах с «Аль-Шабабом» хозяева забивают в 3 последних матчах.

«Аль-Шабаб»

Гости подходят к матчу в хорошей атакующей форме. Команда забивает в 8 последних матчах и обязательно забивает в 6 последних. В последних 5 играх «Аль-Шабаб» забил 2.40 гола в среднем и пропустил 1.60. Лучший бомбардир – Янник Феррейра Карраско (18 голов в 27 матчах). В личных встречах с «Аль-Риядом» гости побеждают в 5 последних матчах и забивают в 10 последних очных встречах.

«Аль-Шабаб»

«Аль-Рияд»

«Аль-Шабаб»

Победа в последнем матче над «Аль-Охдудом» (2:0)

Прогноз на матч «Аль-Рияд» – «Аль-Шабаб»

«Аль-Шабаб» имеет огромное психологическое преимущество: 5 побед подряд в личных встречах и 10 матчей с забитыми голами. «Аль-Рияд» одержал важную победу в последнем туре, но против принципиального соперника у него практически нет шансов по статистике. Учитывая атакующую мощь гостей и их доминирование в очных встречах, наиболее вероятным сценарием выглядит победа «Аль-Шабаба».

Рекомендованные ставки