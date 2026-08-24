Матч 3 тура Саудовской Высшей лиги между «Аль-Шабабом» и «Аль-Риядом» пройдет 25 августа 2026 года. Обе команды неудачно стартовали: хозяева имеют лишь одно очко и занимают 13-е место, гости замыкают таблицу без набранных баллов. Однако в очных противостояниях «Аль-Шабаб» имеет подавляющее преимущество – он не проигрывает «Аль-Рияду» в одиннадцати последних матчах и забивает в каждом из них. Кто сумеет прервать свои неудачные серии и набрать первые очки в этом принципиальном дерби – хозяева, которые тотально доминируют над соперником, или гости, которые отчаянно нуждаются в победе и способны удивить?

Кто победит в матче

«Аль-Шабаб» постарается использовать преимущество своего поля и феноменальную очную статистику, чтобы одержать первую победу в сезоне. Команда не проигрывает «Аль-Рияду» в одиннадцати последних матчах и забивает в каждом из них – это говорит о тотальном психологическом и игровом превосходстве над соперником. В среднем за последние пять игр хозяева забивают 1,40 гола, а их оборона пропускает ровно столько же. В стартовых турах «Аль-Шабаб» сыграл вничью с «Аль-Халиджем» (0:0) и уступил «Аль-Кадисии» (1:3), а в Кубке короля одержал победу над «Аль-Вахдой» (3:2). Домашняя поддержка и уверенность в матчах с этим соперником дают хозяевам все шансы на успех.

«Аль-Рияд» переживает серьeзный кризис. Команда проиграла два стартовых матча с общим счeтом 2:8, а в атаке хотя и забивает в семи из девяти последних встреч, в среднем принося 1,40 гола за последние пять игр, но оборона гостей катастрофична – в среднем 2,00 пропущенных мяча за последние пять матчей. В очных встречах с «Аль-Шабабом» статистика удручающая: ни одной победы, всего две ничьи и девять поражений в одиннадцати матчах, при этом гости забивают лишь в четырeх последних встречах. В стартовых турах «Аль-Рияд» уступил «Аль-Иттифаку» (2:4) и разгромно проиграл «Аль-Насру» (0:4), а в Кубке короля обыграл «Аль-Зульфи» (2:0). Гостям будет крайне сложно прервать свою неудачную серию на поле соперника, который традиционно уверенно играет против них.

Итоговый вывод: «Аль-Шабаб» является явным фаворитом благодаря подавляющему преимуществу в очных встречах, домашней поддержке и более стабильной игре. «Аль-Рияд» находится в кризисе и регулярно пропускает, что делает победу хозяев наиболее вероятным сценарием. Ожидается, что «Аль-Шабаб» одержит победу с разницей как минимум в один мяч.

Форма и история личных встреч

В одиннадцати очных матчах «Аль-Шабаб» одержал девять побед, а «Аль-Рияд» не выиграл ни разу – две встречи завершились вничью. При этом хозяева забивают в одиннадцати последних матчах против этого соперника. Текущая форма «Аль-Рияда» – два поражения с общим счeтом 2:8, тогда как «Аль-Шабаб» дома традиционно силeн и уверенно играет против этого соперника. Это создаeт серьeзный дисбаланс в пользу хозяев, которые должны взять три очка.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Аль-Шабаба» в основное время. Подавляющее преимущество в очных встречах (ни одного поражения в одиннадцати матчах), стабильная атака и катастрофическая оборона «Аль-Рияда» не оставляют сомнений в исходе. Гости могут попытаться забить, но их защита слишком уязвима, чтобы претендовать на очки. Рекомендуемая ставка – победа «Аль-Шабаба» с коэффициентом 1,73. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3 тура Саудовской Высшей лиги между «Аль-Шабабом» и «Аль-Риядом» состоится 25 августа 2026 года и начнется в 21:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.