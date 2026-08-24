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«Аль-Шабаб» – «Аль-Рияд»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027

24 августа 2026 10:00
Аль-Шабаб - Аль-Рияд
25 авг. 2026, вторник 21:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
Победа «Аль-Шабаба»
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Матч 3 тура Саудовской Высшей лиги между «Аль-Шабабом» и «Аль-Риядом» пройдет 25 августа 2026 года. Обе команды неудачно стартовали: хозяева имеют лишь одно очко и занимают 13-е место, гости замыкают таблицу без набранных баллов. Однако в очных противостояниях «Аль-Шабаб» имеет подавляющее преимущество – он не проигрывает «Аль-Рияду» в одиннадцати последних матчах и забивает в каждом из них. Кто сумеет прервать свои неудачные серии и набрать первые очки в этом принципиальном дерби – хозяева, которые тотально доминируют над соперником, или гости, которые отчаянно нуждаются в победе и способны удивить?

Кто победит в матче

«Аль-Шабаб» постарается использовать преимущество своего поля и феноменальную очную статистику, чтобы одержать первую победу в сезоне. Команда не проигрывает «Аль-Рияду» в одиннадцати последних матчах и забивает в каждом из них – это говорит о тотальном психологическом и игровом превосходстве над соперником. В среднем за последние пять игр хозяева забивают 1,40 гола, а их оборона пропускает ровно столько же. В стартовых турах «Аль-Шабаб» сыграл вничью с «Аль-Халиджем» (0:0) и уступил «Аль-Кадисии» (1:3), а в Кубке короля одержал победу над «Аль-Вахдой» (3:2). Домашняя поддержка и уверенность в матчах с этим соперником дают хозяевам все шансы на успех.

«Аль-Рияд» переживает серьeзный кризис. Команда проиграла два стартовых матча с общим счeтом 2:8, а в атаке хотя и забивает в семи из девяти последних встреч, в среднем принося 1,40 гола за последние пять игр, но оборона гостей катастрофична – в среднем 2,00 пропущенных мяча за последние пять матчей. В очных встречах с «Аль-Шабабом» статистика удручающая: ни одной победы, всего две ничьи и девять поражений в одиннадцати матчах, при этом гости забивают лишь в четырeх последних встречах. В стартовых турах «Аль-Рияд» уступил «Аль-Иттифаку» (2:4) и разгромно проиграл «Аль-Насру» (0:4), а в Кубке короля обыграл «Аль-Зульфи» (2:0). Гостям будет крайне сложно прервать свою неудачную серию на поле соперника, который традиционно уверенно играет против них.

Итоговый вывод: «Аль-Шабаб» является явным фаворитом благодаря подавляющему преимуществу в очных встречах, домашней поддержке и более стабильной игре. «Аль-Рияд» находится в кризисе и регулярно пропускает, что делает победу хозяев наиболее вероятным сценарием. Ожидается, что «Аль-Шабаб» одержит победу с разницей как минимум в один мяч.

Форма и история личных встреч

В одиннадцати очных матчах «Аль-Шабаб» одержал девять побед, а «Аль-Рияд» не выиграл ни разу – две встречи завершились вничью. При этом хозяева забивают в одиннадцати последних матчах против этого соперника. Текущая форма «Аль-Рияда» – два поражения с общим счeтом 2:8, тогда как «Аль-Шабаб» дома традиционно силeн и уверенно играет против этого соперника. Это создаeт серьeзный дисбаланс в пользу хозяев, которые должны взять три очка.

Личные встречи
Побед - 4 (57%)
Ничьих - 3 (43%)
Побед - 0 (0%)
15
Забитых мячей
9
2.14
В среднем за матч
1.29
3:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Шабаб
3 : 1
23.02.2026
Аль-Рияд
Самая крупная ничья
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Аль-Шабаб
3 : 3
25.08.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Аль-Шабаб
3 : 3
25.08.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 27 тур
Аль-Рияд
1 : 1
05.04.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Шабаб
3 : 1
23.02.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Рияд
1 : 3
15.05.2025
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
Аль-Шабаб
2 : 1
15.01.2025
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур
Аль-Шабаб
1 : 0
03.04.2024
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Рияд
2 : 2
05.10.2023
Аль-Шабаб
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Шабаб
33
Мохаммед Аль-Махасне
ВР
21
Дари Саяр Аль-Анази
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
3
Мамаду Тьерно Барри
ЦЗ
10
Янник Карраско
(К) ЛВ
18
Томас Парти
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
29
Ясин Адли
АП
17
Мохамед Аль-Тани
ПВ
22
Hammam Al-Hammami
ЦФ
9
Роджер Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Аль-Рияд
82
Милан Борян
(К) ВР
26
Родриго Абаскаль
ЦЗ
12
Sulaiman Hahya Hazazi
ЦЗ
67
Мохаммед Аль-Хайбари
ЦЗ
7
Трезеге
ЛВ
6
Кадер Кейта
ОП
22
Victor Lekhal
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
77
Leandro Antunes
ЦФ
2
Sultan Alessa
ЦФ
10
Тедди Оку
РФ
Главный тренер
Янник Феррера
Аль-Шабаб
23
Abdulaziz Rahma
ВР
16
Хуссейн Аль-Сабияни
ЛЗ
15
Lazar Stojanović
ЦЗ
5
Али Макки
ЦЗ
40
Али Аль-Асмари
ОП
6
Авад Аль-Нашри
ОП
77
Хишам Аль-Дубаис
ЦП
37
Abdullah Saeed
ЦФ
99
Hamad Al-Khorayef
ЦФ
Аль-Рияд
97
Emad Fidaa
ВР
14
Essam Bahri
ЦЗ
5
Уссам Маджраши
ЦЗ
79
Fahad Al Jayzani
ЦП
16
Faisal Al-Sobhi
ЦП
19
Hussain Al-Shurafa
ЦП
29
Salman Matar
ЦП
11
Хассан Аль-Али
ЦФ
17
Hussain Al-Raqwani
ЦФ
3-2-3-2
33
Аль-Махасне
21
Аль-Анази
3
Барри
4
Едвай
18
Парти
8
Браунхилл
10
Карраско
29
Адли
17
Аль-Тани
9
Мартинес
22
3-1-2-1-3
82
Борян
26
Абаскаль
12
67
Аль-Хайбари
6
Кейта
22
43
Менса
7
Трезеге
10
Оку
2
77
18
Парти
40
Аль-Асмари
40
Аль-Асмари
18
Парти
10
Оку
5
Маджраши
5
Маджраши
10
Оку
Остались в запасе
Аль-Шабаб
Аль-Рияд
23
Abdulaziz Rahma
ВР
16
Хуссейн Аль-Сабияни
ЛЗ
15
Lazar Stojanović
ЦЗ
5
Али Макки
ЦЗ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
77
Хишам Аль-Дубаис
ЦП
37
Abdullah Saeed
ЦФ
99
Hamad Al-Khorayef
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
97
Emad Fidaa
ВР
14
Essam Bahri
ЦЗ
79
Fahad Al Jayzani
ЦП
16
Faisal Al-Sobhi
ЦП
19
Hussain Al-Shurafa
ЦП
29
Salman Matar
ЦП
11
Хассан Аль-Али
ЦФ
17
Hussain Al-Raqwani
ЦФ
Главный тренер
Янник Феррера
Остались в запасе
23
Abdulaziz Rahma
ВР
16
Хуссейн Аль-Сабияни
ЛЗ
15
Lazar Stojanović
ЦЗ
5
Али Макки
ЦЗ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
77
Хишам Аль-Дубаис
ЦП
37
Abdullah Saeed
ЦФ
99
Hamad Al-Khorayef
ЦФ
Остались в запасе
97
Emad Fidaa
ВР
14
Essam Bahri
ЦЗ
79
Fahad Al Jayzani
ЦП
16
Faisal Al-Sobhi
ЦП
19
Hussain Al-Shurafa
ЦП
29
Salman Matar
ЦП
11
Хассан Аль-Али
ЦФ
17
Hussain Al-Raqwani
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Главный тренер
Янник Феррера

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Аль-Шабаба» в основное время. Подавляющее преимущество в очных встречах (ни одного поражения в одиннадцати матчах), стабильная атака и катастрофическая оборона «Аль-Рияда» не оставляют сомнений в исходе. Гости могут попытаться забить, но их защита слишком уязвима, чтобы претендовать на очки. Рекомендуемая ставка – победа «Аль-Шабаба» с коэффициентом 1,73. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3 тура Саудовской Высшей лиги между «Аль-Шабабом» и «Аль-Риядом» состоится 25 августа 2026 года и начнется в 21:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Аль-Шабаб» – «Аль-Рияд»: смотреть онлайн.

1.70
Победа «Аль-Шабаба»
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Автор: Орлов Максим
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Рияд Аль-Шабаб
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