Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Рияд - Аль-Шабаб
Аль-Рияд - Аль-Шабаб: обзор матча 05 октября 2023
Аль-Рияд
05.10.2023, четверг, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
2 : 2
Завершен
Аль-Шабаб
36'
А. Грэй
73'
Хуанми
54'
Р. Сайсс
88'
Я. Сантос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Рияд - Аль-Шабаб
88'
ГОЛ! 2:2!
Я. Сантос
Пас отдал
Я. Карраско
Замена
А. Асири
️️️️
А. Ибрахим Аль-Доссари
88'
79'
Замена
Ф. аль-Муваллад
️️️️
Х. Аль-Монассар
ГОЛ! 2:1!
Хуанми
Пас отдал
Д. Ндонг
73'
Желтая карточка
М. Аль-Швирех
58'
Желтая карточка
А. Грэй
54'
54'
ГОЛ! 1:1!
Р. Сайсс
Пас отдал
Э. Банега
Замена
С. Аль-Аббас
️️️️
Н. Мусона
53'
46'
Замена
К. Жуниор
️️️️
Х. Бахебри
46'
Замена
А. Радиф
️️️️
Х. Диалло
ГОЛ! 1:0!
А. Грэй
Пас отдал
А. Тошка
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Рияд
25
Мартин Кампанья
ВР
2
Мохаммед Аль-Швирех
ЦЗ
15
Дино Арсланажич
ЦЗ
5
Халид Аль-Шувайи
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
20
Бирама Туре
ОП
22
Дидье Ндонг
ЦП
12
Абдулла Ибрахим Аль-Доссари
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
7
Хуанми
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Янник Феррера
Аль-Шабаб
81
Ким Сын-Гю
ВР
16
Хуссейн Аль-Сабияни
ЛЗ
4
Яго Сантос
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
38
Мохаммед Арбуш
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
5
Густаво Куэльяр
ОП
11
Хаттан Бахебри
ЦП
52
Хуссейн Аль-Монассар
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Марсель Кейзер
Аль-Рияд
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
13
Ахмед Асири
ЦЗ
2
Амири Курди
ПЗ
80
Фахад Аль-Рашиди
ЦП
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
8
Абдулхади Аль-Хараджин
АП
17
Мохаммед Салех
ПВ
3
Abdulrahman Al Yami
ЦФ
14
Салех Аль-Аббас
ЦФ
Аль-Шабаб
22
Фаваз Аль-Карни
ВР
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
27
Фаваз Аль-Сагур
ПЗ
12
Маджид Омар Канаба
ОП
26
Рияд Шарахили
ОП
8
Фахад аль-Муваллад
ПВ
18
Наваф Аль-Сади
ПВ
21
Абдулла Радиф
ЦФ
13
Карлос Жуниор
ЦФ
4-1-2-1-2
25
Кампанья
2
Аль-Швирех
5
Аль-Шувайи
14
Тошка
15
Арсланажич
20
Туре
22
Ндонг
12
Аль-Доссари
17
Мусона
45
Грэй
7
Хуанми
4-1-3-1-1
81
Ким Сын-Гю
38
Арбуш
4
Сантос
29
Сайсс
16
Аль-Сабияни
5
Куэльяр
11
Бахебри
52
Аль-Монассар
11
Банега
10
Карраско
13
Диалло
12
Аль-Доссари
13
Асири
13
Асири
12
Аль-Доссари
17
Мусона
14
Аль-Аббас
14
Аль-Аббас
17
Мусона
52
Аль-Монассар
8
аль-Муваллад
8
аль-Муваллад
52
Аль-Монассар
13
Диалло
21
Радиф
21
Радиф
13
Диалло
11
Бахебри
13
Жуниор
13
Жуниор
11
Бахебри
Остались в запасе
Аль-Рияд
Аль-Шабаб
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
2
Амири Курди
ПЗ
80
Фахад Аль-Рашиди
ЦП
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
8
Абдулхади Аль-Хараджин
АП
17
Мохаммед Салех
ПВ
3
Abdulrahman Al Yami
ЦФ
Главный тренер
Янник Феррера
22
Фаваз Аль-Карни
ВР
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
27
Фаваз Аль-Сагур
ПЗ
12
Маджид Омар Канаба
ОП
26
Рияд Шарахили
ОП
18
Наваф Аль-Сади
ПВ
Главный тренер
Марсель Кейзер
Остались в запасе
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
2
Амири Курди
ПЗ
80
Фахад Аль-Рашиди
ЦП
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
8
Абдулхади Аль-Хараджин
АП
17
Мохаммед Салех
ПВ
3
Abdulrahman Al Yami
ЦФ
Остались в запасе
22
Фаваз Аль-Карни
ВР
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
27
Фаваз Аль-Сагур
ПЗ
12
Маджид Омар Канаба
ОП
26
Рияд Шарахили
ОП
18
Наваф Аль-Сади
ПВ
Главный тренер
Янник Феррера
Главный тренер
Марсель Кейзер
Статистика матча Аль-Рияд - Аль-Шабаб
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Рияд
- : -
05.12.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Фат
1 : 0
26.11.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Рияд
0 : 6
29.10.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Рияд
2 : 1
24.10.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Дирия
1 : 0
20.10.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Фейха
1 : 1
11.10.2026
Аль-Рияд
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Шабаб
- : -
03.12.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Абха
0 : 1
26.11.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Шабаб
6 : 1
30.10.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Фат
1 : 3
22.10.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Шабаб
2 : 2
19.10.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Шабаб
3 : 0
11.10.2026
Аль-Таавун
Новости команд
Все
Аль-Рияд
Аль-Шабаб
«Аль-Шабаб» – «Аль-Ахли»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
«Аль-Рияд» – «Аль-Кадисия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 октября 2026
29 октября
Высшая лига: шансы «Аль-Шабаба» и «Аль-Ахли» на победу в матче 12-го тура
29 октября
Высшая лига Саудовской Аравии: шансы «Аль-Рияда» и «Аль-Кадисии» на победу в матче 12-го тура
28 октября
Высшая лига: шансы «Аль-Рияда» и «Аль-Таавуна» на победу в матче 11-го тура
23 октября
«Аль-Рияд» – «Аль-Кадисия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 октября 2026
29 октября
Высшая лига Саудовской Аравии: шансы «Аль-Рияда» и «Аль-Кадисии» на победу в матче 12-го тура
28 октября
Высшая лига: шансы «Аль-Рияда» и «Аль-Таавуна» на победу в матче 11-го тура
23 октября
«Аль-Дирия» – «Аль-Рияд»: кто победит в матче 10 тура Высшей лиги Саудовской Аравии 2026/2027
19 октября
«Аль-Рияд» – «Аль-Холуд»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027
12 сентября
«Аль-Шабаб» – «Аль-Ахли»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Высшая лига: шансы «Аль-Шабаба» и «Аль-Ахли» на победу в матче 12-го тура
29 октября
«Аль-Шабаб» – «Аль-Файсали»: кто победит в матче 10 тура Высшей лиги Саудовской Аравии 2026/2027
18 октября
Роналду предложили провести прощальный тур со сборной Португалии
10 октября
3
«Аль-Шабаб» – «Аль-Фейха»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027
11 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+