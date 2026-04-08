«Аль-Иттифак» – «Аль-Рияд»: прогноз и ставки на матч 9 апреля 2026 с коэффициентом 2.08

08 апреля 2026 9:29
Аль-Иттифак - Аль-Рияд
09 апр. 2026, четверг 21:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
2.08
Победа «Аль-Иттифака»
9 апреля в рамках 28-го тура саудовской Высшей лиги «Аль-Иттифак» примет «Аль-Рияд». Хозяева занимают 7-е место с 42 очками, гости расположились на 16-й строчке с 20 очками. «Аль-Иттифак» является фаворитом благодаря преимуществу домашнего поля и хорошей статистике личных встреч.

«Аль-Иттифак»

Хозяева подходят к матчу после победы над «Аль-Кадисией» (3:2). Команда не проигрывает в 6 последних домашних матчах. В последних 5 играх «Аль-Иттифак» забил 1.00 гола в среднем и пропустил 2.20. Оборона является проблемой. Лучший бомбардир – Джорджиньо Вейналдум (14 голов в 27 матчах). В личных встречах с «Аль-Риядом» «Аль-Иттифак» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей и не пропускает в 4 последних очных встречах.

«Аль-Рияд»

Гости подходят к матчу в кризисной форме. Команда пропускает в 5 последних матчах. В последних 5 играх «Аль-Рияд» забил 1.00 гола в среднем и пропустил 1.80. Лучший бомбардир – Тозе (7 голов в 28 матчах). В личных встречах с «Аль-Иттифаком» у гостей статистика негативная.

Факты о командах

«Аль-Иттифак»

  • Не проигрывает в 6 последних домашних матчах
  • В среднем: 1.00 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних очных матчей с «Аль-Риядом»
  • Не пропускает в 4 последних очных встречах

«Аль-Рияд»

  • Пропускает в 5 последних матчах
  • В среднем: 1.00 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Находится в зоне вылета (16-е место)
  • Не может забить «Аль-Иттифаку» в 4 последних очных встречах

Прогноз на матч «Аль-Иттифак» – «Аль-Рияд»

«Аль-Иттифак» является фаворитом благодаря домашней форме и отличной статистике личных встреч (4 «сухих» матча подряд против «Аль-Рияда»). Гости находятся в зоне вылета и много пропускают. Учитывая, что «Аль-Иттифак» не пропускает от «Аль-Рияда» в 4 последних очных встречах, наиболее вероятным сценарием выглядит победа хозяев с возможным «сухим» матчем.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Аль-Иттифака» – коэффициент 2.08
  • Индивидуальный тотал «Аль-Рияда» меньше 0.5

Автор: Рассказов Михаил
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Рияд Аль-Иттифак
