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«Ривер Плейт» – «Брагантино»: прогноз и ставки на матч 21 мая 2026 с коэффициентом 1.95

20 мая 2026 9:13
Ривер Плейт - Брагантино
21 мая 2026, четверг 03:30 | Копа Судамерикана, группа H, 5 тур
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1.95
Обе забьют – да
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21 мая в рамках 5-го тура Копа Судамерикана встретятся «Ривер Плейт» и «Брагантино». Хозяева занимают 1-е место в группе с 10 очками после 4 туров. Гости располагаются на 3-й строчке с 6 очками. Ожидается конкурентный матч с участием двух атакующих команд.

«Ривер Плейт»

Аргентинский гранд подходит к матчу в отличной форме: четыре победы подряд. В рамках Копа Судамерикана команда побеждает в 3 последних матчах и забивает в 4 последних. В последних 5 играх «Ривер» забил 7 голов (1.40 в среднем) и пропустил 4 (0.80 в среднем). Оборона действует надeжно – менее гола за игру. В прошлом туре Судамерикана была одержана победа над «Карабобо» (2:1). Лучший бомбардир Себастьян Дриусси (8 голов в 18 матчах) – лидер атаки.

«Брагантино»

Бразильский клуб демонстрирует мощную атаку: больше всех забивает в турнире – 9 голов в 4 матчах. В последних 5 играх «Брагантино» забил 11 голов (2.20 в среднем) и пропустил 5 (1.00 в среднем). Атака – одна из лучших в турнире. В прошлом туре была одержана разгромная победа над «Блумингом» (6:0). Однако в личной встрече с «Ривером» дома бразильцы уступили (0:1). Лучший бомбардир Исидро Питта (7 голов в 24 матчах) – главная угроза.

Факты о командах:

«Ривер Плейт»

  • Занимает 1-е место, набрав 10 очков после 4 туров
  • Четыре победы подряд
  • Побеждает в 3 последних матчах в Копа Судамерикана
  • Забивает в 4 последних матчах в турнире
  • В среднем: 1.40 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Себастьян Дриусси (8 голов в 18 матчах)

«Брагантино»

  • Занимает 3-е место, набрав 6 очков после 4 туров
  • Больше всех забивает в турнире – 9 голов в 4 матчах
  • В среднем: 2.20 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Исидро Питта (7 голов в 24 матчах)

История личных встреч

  • Единственная личная встреча в текущем сезоне завершилась победой «Ривер Плейт» (1:0)

Прогноз на матч «Ривер Плейт» – «Брагантино»

Здесь встречаются две атакующие команды с разной философией. «Ривер» делает ставку на надeжность (0.80 пропущенных) и контроль, а «Брагантино» – на мощь в атаке (2.20 гола за игру) и давление. Ривер уже гарантировал себе выход из группы, но хочет закрепиться на первом месте. Бразильцам нужны очки для борьбы за выход. В очной встрече в Бразилии сильнее был Ривер (1:0). Учитывая домашнее поле «Ривера», их текущую форму (4 победы подряд) и надeжную оборону, аргентинцы выглядят фаворитами. Однако атака «Брагантино» слишком хороша, чтобы не забить – бразильцы отличались в 4 из 5 последних матчей, а Ривер пропускает в среднем 0.80 гола. Логично ждать голов с обеих сторон.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.95
  • Тотал матча больше 2.5

1.95
Обе забьют – да
Сделать ставку
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Автор: Рассказов Михаил
Бразилия. Серия А Брагантино Ривер Плейт
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