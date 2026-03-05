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  • «Дамак» – «Аль-Рияд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 марта 2026

«Дамак» – «Аль-Рияд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 марта 2026

5 марта, 20:50
Дамак
05.03.2026, четверг, 22:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 25 тур
3 : 0
Завершен
Аль-Рияд
35' Д. Окита 53' В. Вада 60' С. Аль-Хавсави
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дамак
12
Сануси Аль-Хавсави
ЛЗ
13
Абдулрахман Аль-Обейд
ЛЗ
15
Джамал Харкасс
ЦЗ
3
Абделькадер Бедран
(К) ЦЗ
6
Тарек Абдулла
ПЗ
11
Яку Мейте
ЦП
8
Валентин Вада
ЦП
2
Морлайе Силла
АП
17
Мохаммад Альсальхади
ПВ
14
Джонатан Окита
ПВ
1
Kewin
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Аль-Рияд
82
Милан Борян
ВР
80
Абдулела Аль-Хайбари
(К) ЛЗ
4
Серхио Гонсалес
ЦЗ
23
Мохаммед Аль-Хайбари
ЦЗ
7
Osama Al-Boardi
ЦП
27
Victor Lekhal
ЦП
20
Тозе
АП
14
Мамаду Силла
ЦФ
77
Leandro Antunes
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
10
Тедди Оку
РФ
Главный тренер
Янник Феррера
Дамак
30
Naser Al Ghamdi
ВР
22
Abdul Rahman Al Khaibari
ЦЗ
5
Hassan Rubayyi
ЦЗ
88
Халед Аль-Сумайри
ОП
26
Рияд Шарахили
ОП
7
A. Al Qahtani
ЦП
18
Наваф Аль-Сади
ПВ
80
Яхья Наджи
ПВ
Аль-Рияд
97
Emad Fidaa
ВР
17
Abdullah Hassoun
ЦЗ
12
Sulaiman Hahya Hazazi
ЦЗ
87
Марзук Тамбакти
ЦЗ
35
A. Al Siyahi
ЦП
94
Faisal Al-Sobhi
ЦП
88
Яхья аш-Шехри
АП
11
Халил Аль-Абси
ЛВ
99
S. Harun
ЦФ
3-2-2-3-1
12
Аль-Хавсави
15
Харкасс
3
Бедран
13
Аль-Обейд
6
Абдулла
11
Мейте
8
Вада
17
Альсальхади
2
Силла
14
Окита
1
3-2-1-4
82
Борян
4
Гонсалес
23
Аль-Хайбари
80
Аль-Хайбари
7
27
20
Тозе
10
Оку
5
Барбе
77
14
Силла
12
Аль-Хавсави
5
5
12
Аль-Хавсави
17
Альсальхади
7
7
17
Альсальхади
8
Вада
18
Аль-Сади
18
Аль-Сади
8
Вада
4
Гонсалес
35
35
4
Гонсалес
77
88
аш-Шехри
88
аш-Шехри
77
5
Барбе
11
Аль-Абси
11
Аль-Абси
5
Барбе
Остались в запасе
Дамак
Аль-Рияд
30
Naser Al Ghamdi
ВР
22
Abdul Rahman Al Khaibari
ЦЗ
88
Халед Аль-Сумайри
ОП
26
Рияд Шарахили
ОП
80
Яхья Наджи
ПВ
Главный тренер
Космин Контра
97
Emad Fidaa
ВР
17
Abdullah Hassoun
ЦЗ
12
Sulaiman Hahya Hazazi
ЦЗ
87
Марзук Тамбакти
ЦЗ
94
Faisal Al-Sobhi
ЦП
99
S. Harun
ЦФ
Главный тренер
Янник Феррера
Остались в запасе
30
Naser Al Ghamdi
ВР
22
Abdul Rahman Al Khaibari
ЦЗ
88
Халед Аль-Сумайри
ОП
26
Рияд Шарахили
ОП
80
Яхья Наджи
ПВ
Остались в запасе
97
Emad Fidaa
ВР
17
Abdullah Hassoun
ЦЗ
12
Sulaiman Hahya Hazazi
ЦЗ
87
Марзук Тамбакти
ЦЗ
94
Faisal Al-Sobhi
ЦП
99
S. Harun
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Главный тренер
Янник Феррера
Статистика матча Дамак - Аль-Рияд
4
1
Всего ударов по воротам
14
15
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
6
9
Нарушения
12
5
Офсайды
2
0
Количество передач
406
411
Сейвы
4
1
Точность передач %
85
84
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
5
6
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
4
8
xG (ожидаемые голы)
1.28
0.79
xGP (предотвращенные голы)
-0.55
-0.55

Смотреть прямую трансляцию матча «Дамак» против «Аль-Рияд», 25-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 марта в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Дамак» – «Аль-Рияд»

«Дамак» – «Аль-Рияд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Рияд Дамак
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