05.03.2026, четверг, 22:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 25 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 25 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Дамак
Дамак
3-2-2-3-1
12
Аль-Хавсави
15
Харкасс
3
Бедран
13
Аль-Обейд
6
Абдулла
11
Мейте
8
Вада
17
Альсальхади
2
Силла
14
Окита
1
3-2-1-4
82
Борян
4
Гонсалес
23
Аль-Хайбари
80
Аль-Хайбари
7
27
20
Тозе
10
Оку
5
Барбе
77
14
Силла
12
Аль-Хавсави
5
5
12
Аль-Хавсави
17
Альсальхади
7
7
17
Альсальхади
8
Вада
18
Аль-Сади
18
Аль-Сади
8
Вада
4
Гонсалес
35
35
4
Гонсалес
77
88
аш-Шехри
88
аш-Шехри
77
5
Барбе
11
Аль-Абси
11
Аль-Абси
5
Барбе
Остались в запасе
Дамак
Аль-Рияд
30
Naser Al Ghamdi
ВР
22
Abdul Rahman Al Khaibari
ЦЗ
88
Халед Аль-Сумайри
ОП
26
Рияд Шарахили
ОП
80
Яхья Наджи
ПВ
Главный тренер
Космин Контра
97
Emad Fidaa
ВР
17
Abdullah Hassoun
ЦЗ
12
Sulaiman Hahya Hazazi
ЦЗ
87
Марзук Тамбакти
ЦЗ
94
Faisal Al-Sobhi
ЦП
99
S. Harun
ЦФ
Главный тренер
Янник Феррера
Остались в запасе
30
Naser Al Ghamdi
ВР
22
Abdul Rahman Al Khaibari
ЦЗ
88
Халед Аль-Сумайри
ОП
26
Рияд Шарахили
ОП
80
Яхья Наджи
ПВ
Остались в запасе
97
Emad Fidaa
ВР
17
Abdullah Hassoun
ЦЗ
12
Sulaiman Hahya Hazazi
ЦЗ
87
Марзук Тамбакти
ЦЗ
94
Faisal Al-Sobhi
ЦП
99
S. Harun
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Главный тренер
Янник Феррера
Статистика матча Дамак - Аль-Рияд
4
1
Всего ударов по воротам
14
15
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
6
9
Нарушения
12
5
Офсайды
2
0
Количество передач
406
411
Сейвы
4
1
Точность передач %
85
84
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
5
6
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
4
8
xG (ожидаемые голы)
1.28
0.79
xGP (предотвращенные голы)
-0.55
-0.55
Смотреть прямую трансляцию матча «Дамак» против «Аль-Рияд», 25-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 марта в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Дамак» – «Аль-Рияд»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»