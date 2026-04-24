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  • «Аль-Хазм» – «Аль-Рияд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 апреля 2026

«Аль-Хазм» – «Аль-Рияд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 апреля 2026

24 апреля, 18:00
Аль-Хазм
24.04.2026, пятница, 19:10
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
2 : 1
Завершен
Аль-Рияд
49' Л. Розье 90+6' Y. Al Shammari (П)
41' Тозе (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Хазм
23
I. Zaied
ВР
2
S. Al Rashid
ЦЗ
34
A. Al Dakheel
(К) ЦЗ
4
Sultan Tanker
ЦЗ
10
Фабиу Мартинш
ЛВ
32
Лорейн Розье
ОП
70
Ahmed Al-Shamrani
ЦП
24
Aboubacar Bah
ЦП
77
N. Al Habashi
ЦП
9
Омар Аль-Сома
ЦФ
17
Элиас Моквана
РФ
Главный тренер
Даниэль Карреньо
Аль-Рияд
82
Милан Борян
ВР
16
Абдулела Аль-Хайбари
(К) ЛЗ
67
Мохаммед Аль-Хайбари
ЦЗ
13
Osama Al-Boardi
ЦП
22
Victor Lekhal
ЦП
35
A. Al Siyahi
ЦП
20
Тозе
АП
12
Enes Sali
ЦФ
77
Leandro Antunes
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
10
Тедди Оку
РФ
Главный тренер
Янник Феррера
Аль-Хазм
33
Majed Al Ghamdi
ВР
13
Абдулла Аль-Шанкити
ЦЗ
82
A. Al Harbi
ЦЗ
5
Mohammed Issa
ЦЗ
22
Abdulaziz Al-Dwehe
ЦП
15
A. Al Khaibary
ЦП
21
Amadou Bamba Dieng
ЦП
8
Абдулхади Аль-Хараджин
АП
7
Y. Al Shammari
ЦФ
Аль-Рияд
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
78
Марзук Тамбакти
ЦЗ
12
Sulaiman Hahya Hazazi
ЦЗ
33
Ammar Al Harfi
ЦЗ
14
Халил Аль-Абси
ЛВ
14
Talal Al Shubili
ЦП
88
Яхья аш-Шехри
АП
14
Мамаду Силла
ЦФ
99
S. Harun
ЦФ
3-1-3-1-2
23
2
34
4
32
Розье
70
24
77
10
Мартинш
9
Аль-Сома
17
Моквана
2-3-1-4
82
Борян
67
Аль-Хайбари
16
Аль-Хайбари
13
22
35
20
Тозе
10
Оку
5
Барбе
77
12
10
Мартинш
13
Аль-Шанкити
13
Аль-Шанкити
10
Мартинш
70
82
82
70
17
Моквана
22
22
17
Моквана
9
Аль-Сома
7
7
9
Аль-Сома
12
14
Аль-Абси
14
Аль-Абси
12
77
14
Силла
14
Силла
77
Остались в запасе
Аль-Хазм
Аль-Рияд
33
Majed Al Ghamdi
ВР
5
Mohammed Issa
ЦЗ
15
A. Al Khaibary
ЦП
21
Amadou Bamba Dieng
ЦП
8
Абдулхади Аль-Хараджин
АП
Главный тренер
Даниэль Карреньо
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
78
Марзук Тамбакти
ЦЗ
12
Sulaiman Hahya Hazazi
ЦЗ
33
Ammar Al Harfi
ЦЗ
14
Talal Al Shubili
ЦП
88
Яхья аш-Шехри
АП
99
S. Harun
ЦФ
Главный тренер
Янник Феррера
Остались в запасе
33
Majed Al Ghamdi
ВР
5
Mohammed Issa
ЦЗ
15
A. Al Khaibary
ЦП
21
Amadou Bamba Dieng
ЦП
8
Абдулхади Аль-Хараджин
АП
Остались в запасе
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
78
Марзук Тамбакти
ЦЗ
12
Sulaiman Hahya Hazazi
ЦЗ
33
Ammar Al Harfi
ЦЗ
14
Talal Al Shubili
ЦП
88
Яхья аш-Шехри
АП
99
S. Harun
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Карреньо
Главный тренер
Янник Феррера
Статистика матча Аль-Хазм - Аль-Рияд
6
1
Всего ударов по воротам
14
17
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
1
Угловые удары
7
6
Нарушения
9
12
Офсайды
2
4
Количество передач
333
391
Сейвы
4
2
Точность передач %
80
81
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
7
12
Удары из-за пределов штрафной
7
5
xG (ожидаемые голы)
2.04
2.56
xGP (предотвращенные голы)
-0.08
-0.08

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Хазм» против «Аль-Рияда», 29-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 апреля в 19:10 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Хазм»«Аль-Рияд»

«Аль-Хазм» – «Аль-Рияд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Рияд Аль-Хазм
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