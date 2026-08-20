Матч 2 тура Саудовской Высшей лиги между «Аль-Риядом» и «Аль-Насром» пройдет 21 августа 2026 года. Хозяева неудачно стартовали в чемпионате, потерпев разгромное поражение от «Аль-Иттифака» (2:4), и находятся на 15-й строчке турнирной таблицы. Гости, напротив, уверенно разобрались с «Аль-Фатех» (3:0) и возглавляют таблицу с тремя очками. «Аль-Наср» не проигрывает в 19 из 20 последних матчей чемпионата и имеет подавляющее преимущество в очных встречах с этим соперником. Сможет ли «Аль-Рияд» прервать гегемонию фаворита, или «Аль-Наср» продолжит свое доминирование и одержит четвертую победу подряд над хозяевами?

Кто победит в матче

«Аль-Наср» выглядит безоговорочным фаворитом благодаря феноменальной форме и историческому преимуществу над соперником. Команда не проигрывает в 19 из 20 последних матчей Саудовской Высшей лиги, а в среднем за последние пять игр забивает 2,20 гола. В текущем сезоне они уверенно стартовали с победы над «Аль-Фатех» (3:0), а в Кубке короля разгромили «Аль-Дирию» (4:1). В очных встречах с «Аль-Риядом» «Аль-Наср» одержал четыре победы подряд, причем забивает в девяти последних матчах против этого соперника. Оборона гостей небезупречна – в среднем 1,40 пропущенного мяча за последние пять игр, но атакующая мощь и общий класс позволяют компенсировать эти потери. Выездные матчи для «Аль-Насра» не являются проблемой, учитывая их доминирование в лиге.

«Аль-Рияд» подходит к матчу с более скромными показателями, хотя и имеет неплохие цифры в атаке. Команда забивает в семи последних матчах, а в среднем за последние пять игр ее атака приносит 1,60 гола. В Кубке короля они обыграли «Аль-Зульфи» (2:0), однако в чемпионате старт провальный – разгром от «Аль-Иттифака» (2:4). Оборона хозяев уязвима: они пропускают в среднем 1,40 гола за последние пять матчей, что против атакующего «Аль-Насра» может стать критическим. В очных встречах с «Аль-Насром» статистика удручающая – лишь одна победа в девяти матчах, при этом в последних четырех встречах «Аль-Рияд» неизменно уступал. С учетом этих факторов хозяевам будет крайне сложно рассчитывать на положительный исход.

Итоговый вывод: «Аль-Наср» является явным фаворитом благодаря отличной форме, тотальному преимуществу в очных встречах и более высокому классу игроков. «Аль-Рияд» способен забить, но его оборона вряд ли выдержит давление гостей. Наиболее вероятный исход – уверенная победа «Аль-Насра» с разницей как минимум в два мяча.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Аль-Наср» имеет подавляющее преимущество: семь побед против одной у «Аль-Рияда», еще один матч завершился вничью. «Аль-Наср» выиграл четыре последних очных встречи, причем в трех из них он забивал два и более голов. В текущем сезоне «Аль-Наср» стартовал с уверенной победы и возглавляет таблицу, тогда как «Аль-Рияд» потерпел разгромное поражение. Разница в форме и классе делает победу гостей практически неизбежной.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Аль-Насра» с разницей как минимум в два мяча. Доминирующая форма, историческое преимущество и атакующая мощь гостей не оставляют сомнений в исходе, а уязвимая оборона хозяев позволит фавориту одержать уверенную победу. Рекомендуемая ставка – победа «Аль-Насра» с форой (-1.5) с коэффициентом 1,64. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура Саудовской Высшей лиги между «Аль-Риядом» и «Аль-Насром» состоится 21 августа 2026 года и начнется в 19:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Okko.