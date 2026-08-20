Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Аль-Рияд» – «Аль-Наср»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027

20 августа 2026 9:27
Аль-Рияд - Аль-Наср
21 авг. 2026, пятница 19:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
Перейти в онлайн матча
1.64
Победа «Аль-Насра» с форой (-1.5)
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

Матч 2 тура Саудовской Высшей лиги между «Аль-Риядом» и «Аль-Насром» пройдет 21 августа 2026 года. Хозяева неудачно стартовали в чемпионате, потерпев разгромное поражение от «Аль-Иттифака» (2:4), и находятся на 15-й строчке турнирной таблицы. Гости, напротив, уверенно разобрались с «Аль-Фатех» (3:0) и возглавляют таблицу с тремя очками. «Аль-Наср» не проигрывает в 19 из 20 последних матчей чемпионата и имеет подавляющее преимущество в очных встречах с этим соперником. Сможет ли «Аль-Рияд» прервать гегемонию фаворита, или «Аль-Наср» продолжит свое доминирование и одержит четвертую победу подряд над хозяевами?

Кто победит в матче

«Аль-Наср» выглядит безоговорочным фаворитом благодаря феноменальной форме и историческому преимуществу над соперником. Команда не проигрывает в 19 из 20 последних матчей Саудовской Высшей лиги, а в среднем за последние пять игр забивает 2,20 гола. В текущем сезоне они уверенно стартовали с победы над «Аль-Фатех» (3:0), а в Кубке короля разгромили «Аль-Дирию» (4:1). В очных встречах с «Аль-Риядом» «Аль-Наср» одержал четыре победы подряд, причем забивает в девяти последних матчах против этого соперника. Оборона гостей небезупречна – в среднем 1,40 пропущенного мяча за последние пять игр, но атакующая мощь и общий класс позволяют компенсировать эти потери. Выездные матчи для «Аль-Насра» не являются проблемой, учитывая их доминирование в лиге.

«Аль-Рияд» подходит к матчу с более скромными показателями, хотя и имеет неплохие цифры в атаке. Команда забивает в семи последних матчах, а в среднем за последние пять игр ее атака приносит 1,60 гола. В Кубке короля они обыграли «Аль-Зульфи» (2:0), однако в чемпионате старт провальный – разгром от «Аль-Иттифака» (2:4). Оборона хозяев уязвима: они пропускают в среднем 1,40 гола за последние пять матчей, что против атакующего «Аль-Насра» может стать критическим. В очных встречах с «Аль-Насром» статистика удручающая – лишь одна победа в девяти матчах, при этом в последних четырех встречах «Аль-Рияд» неизменно уступал. С учетом этих факторов хозяевам будет крайне сложно рассчитывать на положительный исход.

Итоговый вывод: «Аль-Наср» является явным фаворитом благодаря отличной форме, тотальному преимуществу в очных встречах и более высокому классу игроков. «Аль-Рияд» способен забить, но его оборона вряд ли выдержит давление гостей. Наиболее вероятный исход – уверенная победа «Аль-Насра» с разницей как минимум в два мяча.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Аль-Наср» имеет подавляющее преимущество: семь побед против одной у «Аль-Рияда», еще один матч завершился вничью. «Аль-Наср» выиграл четыре последних очных встречи, причем в трех из них он забивал два и более голов. В текущем сезоне «Аль-Наср» стартовал с уверенной победы и возглавляет таблицу, тогда как «Аль-Рияд» потерпел разгромное поражение. Разница в форме и классе делает победу гостей практически неизбежной.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 1 (14%)
Побед - 6 (86%)
5
Забитых мячей
19
0.71
В среднем за матч
2.71
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Аль-Наср
5 : 1
20.09.2025
Аль-Рияд
Самая крупная ничья
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Рияд
2 : 2
23.05.2024
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
Аль-Рияд
0 : 4
21.08.2026
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 20 тур
Аль-Рияд
0 : 1
02.02.2026
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Аль-Наср
5 : 1
20.09.2025
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 27 тур
Аль-Наср
2 : 1
12.04.2025
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Рияд
0 : 1
08.11.2024
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Рияд
2 : 2
23.05.2024
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Аль-Наср
4 : 1
08.12.2023
Аль-Рияд
Показать все

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Рияд
82
Милан Борян
(К) ВР
5
Уссам Маджраши
ЦЗ
67
Мохаммед Аль-Хайбари
ЦЗ
12
Sulaiman Hahya Hazazi
ЦЗ
7
Трезеге
ЛВ
6
Кадер Кейта
ОП
79
Fahad Al Jayzani
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
2
Sultan Alessa
ЦФ
77
Leandro Antunes
ЦФ
10
Тедди Оку
РФ
Главный тренер
Янник Феррера
Аль-Наср
24
Бенто
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
5
Абдулелах Аль-Амри
(К) ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
21
Кингсли Коман
ЛВ
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
20
Анжело Габриэль
ПВ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Аль-Рияд
97
Emad Fidaa
ВР
14
Essam Bahri
ЦЗ
29
Salman Matar
ЦП
19
Hussain Al-Shurafa
ЦП
6
Cheikh Fall
ЦП
16
Faisal Al-Sobhi
ЦП
11
Хассан Аль-Али
ЦФ
17
Hussain Al-Raqwani
ЦФ
Аль-Наср
53
Abdulrahman Al-Otaibi
ВР
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
70
Awad Aman
ЦЗ
6
Али Аль-Хассан
ОП
18
Abdulmalik Al-Jaber
ЦП
14
Сами Аль-Наджеи
АП
23
Айман Яхья
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
60
Saad Haqawi
ЦФ
3-1-2-1-3
82
Борян
5
Маджраши
67
Аль-Хайбари
12
6
Кейта
79
43
Менса
7
Трезеге
77
2
10
Оку
4-1-3-2
24
Бенто
12
Аль-Бушал
5
Аль-Амри
26
Мартинес
83
Аль-Наджди
17
аль-Хаибари
20
Габриэль
10
Мане
21
Коман
79
Феликс
9
Аль-Хамдан
5
Маджраши
16
16
5
Маджраши
9
Аль-Хамдан
7
Роналду
7
Роналду
9
Аль-Хамдан
10
Мане
23
Яхья
23
Яхья
10
Мане
5
Аль-Амри
4
Аль-Шарари
4
Аль-Шарари
5
Аль-Амри
17
аль-Хаибари
6
Аль-Хассан
6
Аль-Хассан
17
аль-Хаибари
79
Феликс
14
Аль-Наджеи
14
Аль-Наджеи
79
Феликс
Остались в запасе
Аль-Рияд
Аль-Наср
97
Emad Fidaa
ВР
14
Essam Bahri
ЦЗ
29
Salman Matar
ЦП
19
Hussain Al-Shurafa
ЦП
6
Cheikh Fall
ЦП
11
Хассан Аль-Али
ЦФ
17
Hussain Al-Raqwani
ЦФ
Главный тренер
Янник Феррера
53
Abdulrahman Al-Otaibi
ВР
70
Awad Aman
ЦЗ
18
Abdulmalik Al-Jaber
ЦП
60
Saad Haqawi
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
97
Emad Fidaa
ВР
14
Essam Bahri
ЦЗ
29
Salman Matar
ЦП
19
Hussain Al-Shurafa
ЦП
6
Cheikh Fall
ЦП
11
Хассан Аль-Али
ЦФ
17
Hussain Al-Raqwani
ЦФ
Остались в запасе
53
Abdulrahman Al-Otaibi
ВР
70
Awad Aman
ЦЗ
18
Abdulmalik Al-Jaber
ЦП
60
Saad Haqawi
ЦФ
Главный тренер
Янник Феррера
Главный тренер
Анге Постекоглу

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Аль-Насра» с разницей как минимум в два мяча. Доминирующая форма, историческое преимущество и атакующая мощь гостей не оставляют сомнений в исходе, а уязвимая оборона хозяев позволит фавориту одержать уверенную победу. Рекомендуемая ставка – победа «Аль-Насра» с форой (-1.5) с коэффициентом 1,64. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура Саудовской Высшей лиги между «Аль-Риядом» и «Аль-Насром» состоится 21 августа 2026 года и начнется в 19:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Okko.

«Аль-Рияд» – «Аль-Наср»: смотреть онлайн

1.64
Победа «Аль-Насра» с форой (-1.5)
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Мещеряков Денис
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Аль-Рияд
Другие прогнозы
06.11.2026
03:30
2.30
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро - Баия
Тотал больше 3.5
06.11.2026
14:00
2.00
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье - Верес
«Верес» с форой (+1.5)
06.11.2026
14:00
2.30
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Оболонь - Левый берег
«Оболонь» с форой (0)
06.11.2026
18:00
1.95
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель - Арсенал
«Арсенал Дзержинск» не забьет
06.11.2026
19:30
1.75
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив - Рубин
«Рубин» не проиграет (X2)
06.11.2026
20:00
2.70
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп - Касымпаша
Победа «Касымпаши»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+