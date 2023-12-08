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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Наср - Аль-Рияд
Аль-Наср - Аль-Рияд: обзор матча 08 декабря 2023
Аль-Наср
08.12.2023, пятница, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
4 : 1
Завершен
Аль-Рияд
33'
К. Роналду
45+3'
Отавио
67'
Талиска
90+4'
Талиска
68'
А. Грэй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Наср - Аль-Рияд
ГОЛ! 4:1!
Талиска
Пас отдал
С. Аль-Ганнам
90'
+4
Замена
А. Аль-Сулаихим
️️️️
Отавио
90'
+3
Желтая карточка
А. Яхья
88'
Замена
А. Гариб
️️️️
С. Мане
83'
Замена
️️️️
М. Брозович
78'
68'
ГОЛ! 3:1!
А. Грэй
Пас отдал
Хуанми
ГОЛ! 3:0!
Талиска
Пас отдал
С. Мане
67'
59'
Замена
Хуанми
️️️️
С. Аль-Аббас
59'
Замена
Р. Аль-Наджар
️️️️
М. Кампанья
ГОЛ! 2:0!
Отавио
Пас отдал
К. Роналду
45'
+3
ГОЛ! 1:0!
К. Роналду
Пас отдал
С. Мане
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Наср
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
78
Али Ладжами
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
94
Талиска
АП
25
Отавио
АП
23
Айман Яхья
ПВ
7
Криштиану Роналду
(К)
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Аль-Рияд
25
Мартин Кампанья
ВР
16
Абдулела Аль-Хайбари
(К)
ЛЗ
15
Дино Арсланажич
ЦЗ
13
Ахмед Асири
ЦЗ
5
Халид Аль-Шувайи
ЦЗ
20
Бирама Туре
ОП
80
Фахад Аль-Рашиди
ЦП
88
Яхья аш-Шехри
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
12
Абдулла Ибрахим Аль-Доссари
ЦП
14
Салех Аль-Аббас
ЦФ
Главный тренер
Янник Феррера
Аль-Наср
36
Рагед Наджар
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
5
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
14
Сами Аль-Наджеи
АП
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Аль-Рияд
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
14
Алин Тошка
ЦЗ
2
Амири Курди
ПЗ
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
8
Абдулхади Аль-Хараджин
АП
17
Ноуледж Мусона
АП
7
Хуанми
ЦФ
3
Abdulrahman Al Yami
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Аль-Акиди
78
Ладжами
14
Ляпорт
2
Аль-Ганнам
77
Брозович
42
Фофана
10
Мане
25
Отавио
23
Яхья
7
Роналду
94
Талиска
4-1-4-1
25
Кампанья
15
Арсланажич
13
Асири
5
Аль-Шувайи
16
Аль-Хайбари
20
Туре
88
аш-Шехри
22
Ндонг
12
Аль-Доссари
80
Аль-Рашиди
14
Аль-Аббас
25
Отавио
8
Аль-Сулаихим
8
Аль-Сулаихим
25
Отавио
10
Мане
29
Гариб
29
Гариб
10
Мане
25
Кампанья
1
Аль-Наджар
1
Аль-Наджар
25
Кампанья
14
Аль-Аббас
7
Хуанми
7
Хуанми
14
Аль-Аббас
Остались в запасе
Аль-Наср
Аль-Рияд
36
Рагед Наджар
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
5
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
14
Сами Аль-Наджеи
АП
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
14
Алин Тошка
ЦЗ
2
Амири Курди
ПЗ
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
8
Абдулхади Аль-Хараджин
АП
17
Ноуледж Мусона
АП
3
Abdulrahman Al Yami
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Янник Феррера
Остались в запасе
36
Рагед Наджар
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
5
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
14
Сами Аль-Наджеи
АП
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Остались в запасе
14
Алин Тошка
ЦЗ
2
Амири Курди
ПЗ
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
8
Абдулхади Аль-Хараджин
АП
17
Ноуледж Мусона
АП
3
Abdulrahman Al Yami
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Янник Феррера
Статистика матча Аль-Наср - Аль-Рияд
1
Всего ударов по воротам
14
0
Удары в створ
6
0
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
8
1
Нарушения
3
8
Офсайды
4
3
Количество передач
303
142
Сейвы
0
3
Точность передач %
88
75
Удары мимо ворот
5
0
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
10
0
Удары из-за пределов штрафной
4
0
Матчи команд
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Хазм
- : -
28.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Наср
2 : 1
24.11.2026
Аль-Садд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Ахли
3 : 1
20.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Пахтакор
2 : 6
02.11.2026
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Наср
5 : 3
29.10.2026
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Файсали
1 : 3
23.10.2026
Аль-Наср
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Рияд
- : -
05.12.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Фат
1 : 0
26.11.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Рияд
0 : 6
29.10.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Рияд
2 : 1
24.10.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Дирия
1 : 0
20.10.2026
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Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
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1 : 1
11.10.2026
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