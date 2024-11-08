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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Рияд - Аль-Наср
Аль-Рияд - Аль-Наср: обзор матча 08 ноября 2024
Аль-Рияд
08.11.2024, пятница, 20:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Аль-Наср
41'
С. Мане
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Рияд - Аль-Наср
90'
+1
Желтая карточка
S. Haqawi
90'
Замена
S. Haqawi
️️️️
Талиска
89'
Замена
С. Аль-Наджди
️️️️
С. Аль-Ганнам
64'
Замена
А. аль-Хаибари
️️️️
Отавио
64'
Замена
А. Габриэль
️️️️
А. Гариб
Желтая карточка
А. Аль-Хайбари
51'
Замена
Я. аш-Шехри
️️️️
Х. Аль-Нувеки
46'
41'
ГОЛ! 0:1!
С. Мане
Пас отдал
А. Гариб
Желтая карточка
И. Байеш
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Рияд
82
Милан Борян
ВР
16
Абдулела Аль-Хайбари
(К)
ЛЗ
7
Файз Селемани
ЦЗ
78
Марзук Тамбакти
ЦЗ
27
Хуссейн Аль-Нувеки
ПЗ
8
Ибрагим Байеш
ЛВ
21
Лукас Кал
ОП
43
Бернард Менса
ЦП
20
Тозе
АП
13
Мохамед Конате
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Янник Феррера
Аль-Наср
24
Бенто
ВР
78
Али Ладжами
ЦЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ПЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
25
Отавио
АП
94
Талиска
АП
7
Криштиану Роналду
(К)
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Аль-Рияд
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
25
Сувайлем Аль-Манхали
ЦЗ
50
Nawaf Al-Hawsawi
ЦП
28
Бадр Аль-Мутайри
ЦП
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
88
Яхья аш-Шехри
АП
17
Мохаммед Салех
ПВ
24
Rayan Albloushi
ЦФ
72
Нассер Аль-Биши
ЦФ
Аль-Наср
36
Рагед Наджар
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
8
Али Мухтар
ОП
6
Али Аль-Хассан
ОП
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
23
Айман Яхья
ПВ
20
Анжело Габриэль
ПВ
60
Saad Haqawi
ЦФ
4-1-1-2-2
82
Борян
16
Аль-Хайбари
7
Селемани
78
Тамбакти
27
Аль-Нувеки
21
Кал
43
Менса
8
Байеш
20
Тозе
5
Барбе
13
Конате
4-1-3-2
24
Бенто
12
Аль-Бушал
78
Ладжами
3
Симакан
2
Аль-Ганнам
77
Брозович
29
Гариб
94
Талиска
10
Мане
7
Роналду
25
Отавио
27
Аль-Нувеки
88
аш-Шехри
88
аш-Шехри
27
Аль-Нувеки
2
Аль-Ганнам
83
Аль-Наджди
83
Аль-Наджди
2
Аль-Ганнам
25
Отавио
17
аль-Хаибари
17
аль-Хаибари
25
Отавио
29
Гариб
20
Габриэль
20
Габриэль
29
Гариб
94
Талиска
60
60
94
Талиска
Остались в запасе
Аль-Рияд
Аль-Наср
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
25
Сувайлем Аль-Манхали
ЦЗ
50
Nawaf Al-Hawsawi
ЦП
28
Бадр Аль-Мутайри
ЦП
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
17
Мохаммед Салех
ПВ
24
Rayan Albloushi
ЦФ
72
Нассер Аль-Биши
ЦФ
Главный тренер
Янник Феррера
36
Рагед Наджар
ВР
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
8
Али Мухтар
ОП
6
Али Аль-Хассан
ОП
23
Айман Яхья
ПВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
25
Сувайлем Аль-Манхали
ЦЗ
50
Nawaf Al-Hawsawi
ЦП
28
Бадр Аль-Мутайри
ЦП
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
17
Мохаммед Салех
ПВ
24
Rayan Albloushi
ЦФ
72
Нассер Аль-Биши
ЦФ
Остались в запасе
36
Рагед Наджар
ВР
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
8
Али Мухтар
ОП
6
Али Аль-Хассан
ОП
23
Айман Яхья
ПВ
Главный тренер
Янник Феррера
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Аль-Рияд - Аль-Наср
2
1
Всего ударов по воротам
9
17
Удары в створ
2
10
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
6
Нарушения
14
9
Офсайды
3
7
Количество передач
297
587
Сейвы
9
2
Точность передач %
78
90
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
3
14
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Матчи команд
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Рияд
- : -
05.12.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Фат
1 : 0
26.11.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Рияд
0 : 6
29.10.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Рияд
2 : 1
24.10.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Дирия
1 : 0
20.10.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Фейха
1 : 1
11.10.2026
Аль-Рияд
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Наср
- : -
04.12.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Хазм
0 : 1
28.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Наср
2 : 1
24.11.2026
Аль-Садд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Ахли
3 : 1
20.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Пахтакор
2 : 6
02.11.2026
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Наср
5 : 3
29.10.2026
Аль-Холуд
Информация о матче
Главный судья:
Никола Дабанович
(Подгорица)
Стадион:
Принс Турки бин Абдул Азиз
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