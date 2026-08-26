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  • «Аль-Дирия» – «Аль-Холуд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026

«Аль-Дирия» – «Аль-Холуд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026

26 августа, 19:51
Аль-Дирия
26.08.2026, среда, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Аль-Холуд
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Дирия
22
Никола Васили
ВР
19
Берат Джимсити
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
2
A. Al Faraj
ЦЗ
21
M. Hameran
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
(К) ОП
20
Энцо Мийо
ЦП
11
Хаттан Бахебри
ЦП
88
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
10
Адиль Бульбина
ЛФ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Аль-Холуд
1
Hamed Abdullah Yousef
ВР
25
Mansour Camara
ЦЗ
38
Шакилль Пинас
(К) ЦЗ
11
Коба да Коста
ЛВ
46
Абдулазиз Аль-Алива
ЛВ
3
Эдгарас Уткус
ЦП
8
Сейдуба Сиссе
ЦП
10
Iker Kortajarena
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
22
J. Domingues
ЦФ
15
Рамзи Солан
ЦФ
Главный тренер
Пауло Дуарте
Аль-Дирия
97
Амин Аль-Бухари
ВР
78
Халид Аль-Асири
ЦЗ
12
Taher Wadi
ЦЗ
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
6
Султан Аль-Фархан
ОП
32
Abdulla Zaid
ЦП
52
Хуссейн Аль-Монассар
ЦП
17
Clayton Diandy
ЦФ
75
Мешари Аль-Немер
ЦФ
Аль-Холуд
48
Muhannad Al-Yahya
ВР
23
Yazan Madani
ЦЗ
7
Sultan Al Shehri
ЦЗ
47
Abdulrahman Al Obaid
ЦЗ
39
Абдулрахман Аль-Давсари
ОП
24
Adi
ЦП
70
M. Sawan
ЦП
26
Yaseen Al-Zubaidi
ЦП
27
Abdullah Al Ajyan
ЦФ
4-1-3-2
22
Васили
19
Джимсити
2
21
99
Мбемба
5
Гуйе
20
Мийо
11
Бахебри
88
Аль-Малки
10
Бульбина
29
Нуньес
2-4-2-2
1
25
38
Пинас
8
Сиссе
10
6
Бакли
3
Уткус
11
да Коста
46
Аль-Алива
15
Солан
22
21
78
Аль-Асири
78
Аль-Асири
21
11
Бахебри
17
17
11
Бахебри
15
Солан
23
23
15
Солан
22
39
Аль-Давсари
39
Аль-Давсари
22
70
70
Остались в запасе
Аль-Дирия
Аль-Холуд
97
Амин Аль-Бухари
ВР
12
Taher Wadi
ЦЗ
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
6
Султан Аль-Фархан
ОП
32
Abdulla Zaid
ЦП
52
Хуссейн Аль-Монассар
ЦП
75
Мешари Аль-Немер
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
48
Muhannad Al-Yahya
ВР
7
Sultan Al Shehri
ЦЗ
47
Abdulrahman Al Obaid
ЦЗ
24
Adi
ЦП
26
Yaseen Al-Zubaidi
ЦП
27
Abdullah Al Ajyan
ЦФ
Главный тренер
Пауло Дуарте
Остались в запасе
97
Амин Аль-Бухари
ВР
12
Taher Wadi
ЦЗ
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
6
Султан Аль-Фархан
ОП
32
Abdulla Zaid
ЦП
52
Хуссейн Аль-Монассар
ЦП
75
Мешари Аль-Немер
ЦФ
Остались в запасе
48
Muhannad Al-Yahya
ВР
7
Sultan Al Shehri
ЦЗ
47
Abdulrahman Al Obaid
ЦЗ
24
Adi
ЦП
26
Yaseen Al-Zubaidi
ЦП
27
Abdullah Al Ajyan
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Главный тренер
Пауло Дуарте
Статистика матча Аль-Дирия - Аль-Холуд
3
Всего ударов по воротам
10
9
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
8
1
Нарушения
14
10
Офсайды
0
1
Количество передач
522
384
Сейвы
3
0
Точность передач %
87
83
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
4
0
xG (ожидаемые голы)
0.56
1.41
xGP (предотвращенные голы)
-0.78
-0.78

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Дирия» против «Аль-Холуда», 3-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 августа в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Дирия» – «Аль-Холуд»

«Аль-Дирия» – «Аль-Холуд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Холуд Аль-Дирия
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