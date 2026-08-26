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Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Дирия» против «Аль-Холуда», 3-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 августа в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Дирия» – «Аль-Холуд»