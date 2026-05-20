21 мая в рамках 34-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии встретятся «Аль-Холуд» и «Аль-Фатех». Хозяева занимают 14-е место с 32 очками после 33 туров. Гости располагаются на 12-й строчке с 36 очками. Обе команды уже не решают турнирных задач, что может привести к открытому футболу.

«Аль-Холуд»

Хозяева подходят к матчу в плохой форме: четыре матча без побед, пять матчей без побед в целом. В последних 5 играх «Аль-Холуд» забил всего 2 гола (0.40 в среднем) и пропустил 6 (1.20 в среднем). Атака практически не работает – менее гола за игру. Однако команда забивает в 3 последних матчах подряд, хоть и по одному голу. В прошлом туре последовало разгромное поражение от «Аль-Ахли» (0:3). Лучший бомбардир R. Enrique (19 голов в 32 матчах) – главная надежда.

«Аль-Фатех»

Гости также не блещут: команда не может выиграть в 9 последних гостевых матчах подряд. В последних 5 играх «Аль-Фатех» забил 6 голов (1.20 в среднем) и пропустил 7 (1.40 в среднем). Атака работает средне, оборона – с проблемами. В прошлом туре была одержана победа над «Аль-Нажмой» (2:0). Лучший бомбардир Матиас Варгас (10 голов в 31 матче) – не самая внушительная статистика.

Факты о командах:

«Аль-Холуд»

Занимает 14-е место, набрав 32 очка после 33 туров

Четыре матча без побед

Забивает в 3 последних матчах подряд

В среднем: 0.40 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: R. Enrique (19 голов в 32 матчах)

«Аль-Фатех»

Занимает 12-е место, набрав 36 очков после 33 туров

Девять матчей без побед в гостях

Забивает в 5 из 7 последних матчей

В среднем: 1.20 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Матиас Варгас (10 голов в 31 матче)

История личных встреч

«Аль-Фатех» забивает в 3 последних матчах против «Аль-Холуда»

«Аль-Холуд» забивает в 3 последних матчах против «Аль-Фатеха»

В текущем сезоне «Аль-Холуд» разгромил «Аль-Фатех» со счeтом 5:2

В 3 из 4 последних очных встреч забивали обе команды

Прогноз на матч «Аль-Холуд» – «Аль-Фатех»

Обе команды подходят к матчу без турнирного давления, что часто приводит к открытому футболу. «Аль-Холуд» дома не может победить 4 матча, а «Аль-Фатех» не побеждает в гостях 9 матчей подряд – оба клуба хотят прервать неприятные серии. Статистика личных встреч говорит о результативности: в текущем сезоне было 5:2 в пользу «Аль-Холуда», а в 3 из 4 последних очных матчей забивали обе команды. При этом «Аль-Холуд» забивает в 3 последних матчах подряд, пусть и по одному голу, а «Аль-Фатех» забивает в 5 из 7 последних встреч. Оборона обеих команд далека от идеала (1.20 и 1.40 пропущенных соответственно). Логично ждать голов с обеих сторон.

Рекомендованные ставки: