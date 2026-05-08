08.05.2026, пятница, 21:00
Саудовская Аравия. Кубок Короля, Финал
Саудовская Аравия. Кубок Короля, Финал
1 : 2
Завершен
Статистика матча Аль-Холуд - Аль-Хиляль
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Холуд» против «Аль-Хиляля», финал Кубка Короля на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 мая в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Холуд» – «Аль-Хиляль»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»