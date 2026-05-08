Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Холуд» против «Аль-Хиляля», финал Кубка Короля на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 мая в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Холуд» – «Аль-Хиляль»