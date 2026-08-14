Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Аль-Иттихад» – «Аль-Холуд»: кто победит в матче 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027

14 августа 2026 9:17
Аль-Иттихад - Аль-Холуд
15 авг. 2026, суббота 21:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Перейти в онлайн матча
2.17
Победа «Аль-Иттихада» с форой (-1,5)
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

Матч 1-го тура Саудовской Высшей лиги между джиддинским «Аль-Иттихадом» и «Аль-Холудом» пройдет 15 августа в Джидде. Хозяева подходят к старту сезона с мощной атакой – в среднем 2,60 гола за последние пять матчей и голевая серия из девяти игр, тогда как гости находятся в глубоком кризисе: они не выигрывают в восьми последних матчах и забивают в среднем всего 0,20 гола за игру. Стартовый тур Высшей лиги – важная проверка для обеих команд, но разница в классе и форме между ними колоссальна. Сможет ли «Аль-Холуд» преподнести сюрприз на выезде, или «Аль-Иттихад» начнет сезон с уверенной победы, как того требует статус фаворита?

Кто победит в матче

В пользу «Аль-Иттихада» говорит их впечатляющая атакующая мощь и историческое преимущество над соперником. Джиддинский клуб забивает в девяти последних матчах, а в среднем за последние пять игр поражает ворота соперников 2,60 раза за матч. В очных встречах с «Аль-Холудом» хозяева также имеют преимущество: они не проигрывают в пяти из шести последних матчей против этого соперника и забивают в пяти из шести таких встреч. В Лиге чемпионов Азии «Аль-Иттихад» разгромил «Аль-Джазиру» (4-1), что подтверждает их боевой настрой. Однако защита хозяев вызывает определенные вопросы – они пропускают в девяти последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускают 2,00 гола. Это может позволить гостям забить гол престижа, но вряд ли повлияет на общий исход матча.

«Аль-Холуд» подходит к матчу в кризисном состоянии. Команда не выигрывает в восьми последних матчах, а ее атака практически не функционирует – в среднем за последние пять игр они забивают всего 0,20 гола. В товарищеских матчах перед сезоном клуб потерпел поражения от «Лутона» (0-2) и «Альбасете» (1-2), что говорит о серьезных проблемах в игре. Защита гостей также не впечатляет – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,40 гола. Учитывая, что «Аль-Иттихад» много забивает, а «Аль-Холуд» редко забивает сам, шансы гостей на положительный результат выглядят минимальными.

Сравнивая обе команды, можно с уверенностью говорить о значительном превосходстве «Аль-Иттихада». Хозяева имеют мощную атаку, историческое преимущество и играют на своем поле против соперника, который находится в глубоком кризисе. Ожидается, что джиддинский клуб начнет сезон с уверенной победы.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Аль-Иттихад» имеет преимущество: команда не проигрывает в пяти из шести последних матчей против «Аль-Холуда» и забивает в пяти из шести таких встреч. Текущая форма хозяев также впечатляет: они забивают в девяти матчах подряд и много забивают в среднем. «Аль-Холуд» же находится в глубоком кризисе – восемь матчей без побед и крайне слабая атака. Учитывая все факторы, матч вряд ли преподнесет сюрприз, и «Аль-Иттихад» должен уверенно взять три очка.

Личные встречи
Побед - 3 (50%)
Ничьих - 3 (50%)
Побед - 0 (0%)
12
Забитых мячей
6
2
В среднем за матч
1
4:3
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
Аль-Иттихад
4 : 3
01.02.2025
Аль-Холуд
Самая крупная ничья
Саудовская Аравия. Кубок Короля, 1/2 финала
Аль-Холуд
2 : 2
18.03.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Иттихад
1 : 1
15.08.2026
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Иттихад
0 : 0
04.05.2026
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Кубок Короля, 1/2 финала
Аль-Холуд
2 : 2
18.03.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Холуд
0 : 4
09.01.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
Аль-Иттихад
4 : 3
01.02.2025
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Холуд
0 : 1
24.08.2024
Аль-Иттихад
Показать все

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Иттихад
1
Предраг Райкович
ВР
25
Фарис Абди
ЛЗ
32
Ahmed Al Julaydan
ЦЗ
77
Стефан Келлер
ЦЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
30
Дьон Лопи
ОП
2
Данилу Перейра
(К) ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
29
Фарха Аль-Шамрани
АП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Аль-Холуд
1
Hamed Abdullah Yousef
ВР
25
Mansour Camara
ЦЗ
38
Шакилль Пинас
(К) ЦЗ
46
Абдулазиз Аль-Алива
ЛВ
11
Коба да Коста
ЛВ
39
Абдулрахман Аль-Давсари
ОП
3
Эдгарас Уткус
ЦП
8
Сейдуба Сиссе
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
22
J. Domingues
ЦФ
15
Рамзи Солан
ЦФ
Главный тренер
Пауло Дуарте
Аль-Иттихад
50
Mohammed Al-Absi
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
15
Хасан Кадеш
ЛЗ
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
13
Муханнад Шанкити
ПЗ
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
60
Ракан Аль-Кааби
ОП
22
Марван Аль-Сахафи
АП
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Аль-Холуд
48
Muhannad Al-Yahya
ВР
47
Abdulrahman Al Obaid
ЦЗ
7
Sultan Al Shehri
ЦЗ
23
Yazan Madani
ЦЗ
10
Iker Kortajarena
ЦП
70
M. Sawan
ЦП
26
Yaseen Al-Zubaidi
ЦП
24
Adi
ЦП
27
Abdullah Al Ajyan
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Райкович
25
Абди
77
Келлер
32
30
Лопи
2
Перейра
10
Ауа
34
Бергвейн
29
Аль-Шамрани
19
Диаби
21
Эн-Несири
2-1-3-2-2
1
25
38
Пинас
39
Аль-Давсари
3
Уткус
8
Сиссе
6
Бакли
46
Аль-Алива
11
да Коста
15
Солан
22
19
Диаби
15
Кадеш
15
Кадеш
19
Диаби
32
13
Шанкити
13
Шанкити
32
29
Аль-Шамрани
60
Аль-Кааби
60
Аль-Кааби
29
Аль-Шамрани
21
Эн-Несири
22
Аль-Сахафи
22
Аль-Сахафи
21
Эн-Несири
10
Ауа
27
Аль-Гамди
27
Аль-Гамди
10
Ауа
22
10
10
22
Остались в запасе
Аль-Иттихад
Аль-Холуд
50
Mohammed Al-Absi
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
48
Muhannad Al-Yahya
ВР
47
Abdulrahman Al Obaid
ЦЗ
7
Sultan Al Shehri
ЦЗ
23
Yazan Madani
ЦЗ
70
M. Sawan
ЦП
26
Yaseen Al-Zubaidi
ЦП
24
Adi
ЦП
27
Abdullah Al Ajyan
ЦФ
Главный тренер
Пауло Дуарте
Остались в запасе
50
Mohammed Al-Absi
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Остались в запасе
48
Muhannad Al-Yahya
ВР
47
Abdulrahman Al Obaid
ЦЗ
7
Sultan Al Shehri
ЦЗ
23
Yazan Madani
ЦЗ
70
M. Sawan
ЦП
26
Yaseen Al-Zubaidi
ЦП
24
Adi
ЦП
27
Abdullah Al Ajyan
ЦФ
Главный тренер
Пауло Дуарте

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «Аль-Иттихада» с разницей минимум в два мяча. Хозяева забивают в девяти последних матчах, имеют историческое преимущество над соперником и играют на своем поле, тогда как гости находятся в глубоком кризисе, редко забивают и много пропускают. Учитывая колоссальную разницу в классе и форме, ожидаем, что «Аль-Иттихад» не только победит, но и сделает это с комфортным преимуществом. Ставка: победа «Аль-Иттихада» с форой (-1,5) с коэффициентом 2.17.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии между «Аль-Иттихадом» и «Аль-Холудом» состоится 15 августа 2026 года в Джидде и начнется в 21-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Аль-Иттихад» – «Аль-Холуд»: смотреть онлайн

2.17
Победа «Аль-Иттихада» с форой (-1,5)
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Воронцов Егор
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Холуд Аль-Иттихад
Другие прогнозы
06.11.2026
03:30
2.30
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро - Баия
Тотал больше 3.5
06.11.2026
14:00
2.00
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье - Верес
«Верес» с форой (+1.5)
06.11.2026
14:00
2.30
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Оболонь - Левый берег
«Оболонь» с форой (0)
06.11.2026
18:00
1.95
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель - Арсенал
«Арсенал Дзержинск» не забьет
06.11.2026
19:30
1.75
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив - Рубин
«Рубин» не проиграет (X2)
06.11.2026
20:00
2.70
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп - Касымпаша
Победа «Касымпаши»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+