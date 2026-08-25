Матч 3 тура Саудовской Высшей лиги между «Аль-Дирией» и «Аль-Холудом» пройдет 26 августа 2026 года. Хозяева имеют три очка и располагаются на девятом месте, гости с четырьмя баллами идут строчкой выше – на восьмой позиции. «Аль-Дирия» забивает в двадцати восьми из тридцати последних матчей, но в очных встречах с «Аль-Холудом» не может победить уже шесть игр подряд. Гости, в свою очередь, не проигрывают в семи из девяти последних матчей чемпионата и уверенно чувствуют себя против этого соперника. Кто же окажется сильнее – хозяева, которые стабильно забивают, или гости, которые имеют явное психологическое преимущество над соперником?

Кто победит в матче

«Аль-Дирия» делает ставку на свою стабильную атаку и домашнюю поддержку. Команда забивает в двадцати восьми из тридцати последних матчей, а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 1,20 гола. В стартовом туре «Аль-Дирия» одержала победу над «Аль-Хазмом» (1:0), хотя затем уступила «Аль-Ахли» (0:1). Оборона хозяев действует небезупречно – в среднем 1,20 пропущенного мяча за последние пять игр. В очных встречах с «Аль-Холудом» статистика складывается не в их пользу – ни одной победы в шести последних матчах, при этом четыре встречи завершились вничью. Хозяевам будет сложно прервать эту серию, но их атакующий потенциал позволяет надеяться на положительный результат.

«Аль-Холуд» подходит к матчу с явным преимуществом в очных встречах и хорошей формой. Команда не проигрывает в семи из девяти последних матчей чемпионата, а в очных встречах с «Аль-Дирией» не уступает в шести последних играх. В атаке гости стабильны: они забивают в трeх последних матчах, а в среднем за последние пять игр их атака приносит 2,00 гола – значительно выше, чем у хозяев. При этом оборона «Аль-Холуда» пропускает в среднем 1,40 мяча, что даeт «Аль-Дирии» шанс на гол. В стартовых турах «Аль-Холуд» сыграл вничью с «Аль-Иттихадом» (1:1) и одержал победу над «Аль-Таавуном» (3:2), а в Кубке короля разгромил «Джидду» (5:0). Гости уверенно играют против этого соперника и имеют психологическое преимущество, что делает их серьeзным претендентом на победу.

Итоговый вывод: несмотря на атакующий потенциал «Аль-Дирии», «Аль-Холуд» имеет преимущество в очных встречах и более высокую результативность. Хозяева способны забить, но их оборона уязвима, а история встреч складывается не в их пользу. Наиболее вероятным исходом видится ничья, которая устроит обе команды и сохранит их позиции в середине таблицы.

Форма и история личных встреч

В шести очных матчах «Аль-Холуд» не проиграл ни разу, одержав две победы и четырежды сыграв вничью. При этом в последних трeх встречах «Аль-Дирия» не могла забить «Аль-Холуду». Текущая форма «Аль-Холуда» – стабильные результаты и хорошая атака, тогда как «Аль-Дирия» забивает в каждом матче, но не может обыграть этого соперника. Очная статистика и баланс сил указывают на то, что соперники могут разойтись миром.

Личные встречи Побед - 0 (0%) Ничьих - 1 (100%) Побед - 0 (0%) 1 Забитых мячей 1 1 В среднем за матч 1 Крупнейшая победа Самая крупная ничья Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур Аль-Дирия 1 : 1 Аль-Холуд Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур Аль-Дирия 1 : 1 Аль-Холуд

Прогноз на победителя

Наш прогноз – ничья. «Аль-Дирия» дома стабильно забивает, но не может обыграть «Аль-Холуд» уже шесть матчей подряд. Гости, в свою очередь, имеют преимущество в очных встречах и хорошую атаку, но их оборона пропускает в среднем 1,40 мяча. Учитывая баланс сил и историю, ничейный исход выглядит наиболее логичным. Рекомендуемая ставка – ничья с коэффициентом 3,90. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3 тура Саудовской Высшей лиги между «Аль-Дирией» и «Аль-Холудом» состоится 26 августа 2026 года и начнется в 21:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Fonbet.