Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Аль-Дирия» – «Аль-Холуд»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027

25 августа 2026 11:41
Аль-Дирия - Аль-Холуд
26 авг. 2026, среда 21:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Перейти в онлайн матча
3.90
Ничья
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

Матч 3 тура Саудовской Высшей лиги между «Аль-Дирией» и «Аль-Холудом» пройдет 26 августа 2026 года. Хозяева имеют три очка и располагаются на девятом месте, гости с четырьмя баллами идут строчкой выше – на восьмой позиции. «Аль-Дирия» забивает в двадцати восьми из тридцати последних матчей, но в очных встречах с «Аль-Холудом» не может победить уже шесть игр подряд. Гости, в свою очередь, не проигрывают в семи из девяти последних матчей чемпионата и уверенно чувствуют себя против этого соперника. Кто же окажется сильнее – хозяева, которые стабильно забивают, или гости, которые имеют явное психологическое преимущество над соперником?

Кто победит в матче

«Аль-Дирия» делает ставку на свою стабильную атаку и домашнюю поддержку. Команда забивает в двадцати восьми из тридцати последних матчей, а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 1,20 гола. В стартовом туре «Аль-Дирия» одержала победу над «Аль-Хазмом» (1:0), хотя затем уступила «Аль-Ахли» (0:1). Оборона хозяев действует небезупречно – в среднем 1,20 пропущенного мяча за последние пять игр. В очных встречах с «Аль-Холудом» статистика складывается не в их пользу – ни одной победы в шести последних матчах, при этом четыре встречи завершились вничью. Хозяевам будет сложно прервать эту серию, но их атакующий потенциал позволяет надеяться на положительный результат.

«Аль-Холуд» подходит к матчу с явным преимуществом в очных встречах и хорошей формой. Команда не проигрывает в семи из девяти последних матчей чемпионата, а в очных встречах с «Аль-Дирией» не уступает в шести последних играх. В атаке гости стабильны: они забивают в трeх последних матчах, а в среднем за последние пять игр их атака приносит 2,00 гола – значительно выше, чем у хозяев. При этом оборона «Аль-Холуда» пропускает в среднем 1,40 мяча, что даeт «Аль-Дирии» шанс на гол. В стартовых турах «Аль-Холуд» сыграл вничью с «Аль-Иттихадом» (1:1) и одержал победу над «Аль-Таавуном» (3:2), а в Кубке короля разгромил «Джидду» (5:0). Гости уверенно играют против этого соперника и имеют психологическое преимущество, что делает их серьeзным претендентом на победу.

Итоговый вывод: несмотря на атакующий потенциал «Аль-Дирии», «Аль-Холуд» имеет преимущество в очных встречах и более высокую результативность. Хозяева способны забить, но их оборона уязвима, а история встреч складывается не в их пользу. Наиболее вероятным исходом видится ничья, которая устроит обе команды и сохранит их позиции в середине таблицы.

Форма и история личных встреч

В шести очных матчах «Аль-Холуд» не проиграл ни разу, одержав две победы и четырежды сыграв вничью. При этом в последних трeх встречах «Аль-Дирия» не могла забить «Аль-Холуду». Текущая форма «Аль-Холуда» – стабильные результаты и хорошая атака, тогда как «Аль-Дирия» забивает в каждом матче, но не может обыграть этого соперника. Очная статистика и баланс сил указывают на то, что соперники могут разойтись миром.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 1 (100%)
Побед - 0 (0%)
1
Забитых мячей
1
1
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
Самая крупная ничья
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Аль-Дирия
1 : 1
26.08.2026
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Аль-Дирия
1 : 1
26.08.2026
Аль-Холуд

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Дирия
22
Никола Васили
ВР
19
Берат Джимсити
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
2
A. Al Faraj
ЦЗ
21
M. Hameran
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
(К) ОП
20
Энцо Мийо
ЦП
11
Хаттан Бахебри
ЦП
88
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
10
Адиль Бульбина
ЛФ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Аль-Холуд
1
Hamed Abdullah Yousef
ВР
25
Mansour Camara
ЦЗ
38
Шакилль Пинас
(К) ЦЗ
11
Коба да Коста
ЛВ
46
Абдулазиз Аль-Алива
ЛВ
3
Эдгарас Уткус
ЦП
8
Сейдуба Сиссе
ЦП
10
Iker Kortajarena
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
22
J. Domingues
ЦФ
15
Рамзи Солан
ЦФ
Главный тренер
Пауло Дуарте
Аль-Дирия
97
Амин Аль-Бухари
ВР
78
Халид Аль-Асири
ЦЗ
12
Taher Wadi
ЦЗ
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
6
Султан Аль-Фархан
ОП
32
Abdulla Zaid
ЦП
52
Хуссейн Аль-Монассар
ЦП
17
Clayton Diandy
ЦФ
75
Мешари Аль-Немер
ЦФ
Аль-Холуд
48
Muhannad Al-Yahya
ВР
23
Yazan Madani
ЦЗ
7
Sultan Al Shehri
ЦЗ
47
Abdulrahman Al Obaid
ЦЗ
39
Абдулрахман Аль-Давсари
ОП
24
Adi
ЦП
70
M. Sawan
ЦП
26
Yaseen Al-Zubaidi
ЦП
27
Abdullah Al Ajyan
ЦФ
4-1-3-2
22
Васили
19
Джимсити
2
21
99
Мбемба
5
Гуйе
20
Мийо
11
Бахебри
88
Аль-Малки
10
Бульбина
29
Нуньес
2-4-2-2
1
25
38
Пинас
8
Сиссе
10
6
Бакли
3
Уткус
11
да Коста
46
Аль-Алива
15
Солан
22
21
78
Аль-Асири
78
Аль-Асири
21
11
Бахебри
17
17
11
Бахебри
15
Солан
23
23
15
Солан
22
39
Аль-Давсари
39
Аль-Давсари
22
70
70
Остались в запасе
Аль-Дирия
Аль-Холуд
97
Амин Аль-Бухари
ВР
12
Taher Wadi
ЦЗ
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
6
Султан Аль-Фархан
ОП
32
Abdulla Zaid
ЦП
52
Хуссейн Аль-Монассар
ЦП
75
Мешари Аль-Немер
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
48
Muhannad Al-Yahya
ВР
7
Sultan Al Shehri
ЦЗ
47
Abdulrahman Al Obaid
ЦЗ
24
Adi
ЦП
26
Yaseen Al-Zubaidi
ЦП
27
Abdullah Al Ajyan
ЦФ
Главный тренер
Пауло Дуарте
Остались в запасе
97
Амин Аль-Бухари
ВР
12
Taher Wadi
ЦЗ
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
6
Султан Аль-Фархан
ОП
32
Abdulla Zaid
ЦП
52
Хуссейн Аль-Монассар
ЦП
75
Мешари Аль-Немер
ЦФ
Остались в запасе
48
Muhannad Al-Yahya
ВР
7
Sultan Al Shehri
ЦЗ
47
Abdulrahman Al Obaid
ЦЗ
24
Adi
ЦП
26
Yaseen Al-Zubaidi
ЦП
27
Abdullah Al Ajyan
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Главный тренер
Пауло Дуарте

Прогноз на победителя

Наш прогноз – ничья. «Аль-Дирия» дома стабильно забивает, но не может обыграть «Аль-Холуд» уже шесть матчей подряд. Гости, в свою очередь, имеют преимущество в очных встречах и хорошую атаку, но их оборона пропускает в среднем 1,40 мяча. Учитывая баланс сил и историю, ничейный исход выглядит наиболее логичным. Рекомендуемая ставка – ничья с коэффициентом 3,90. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3 тура Саудовской Высшей лиги между «Аль-Дирией» и «Аль-Холудом» состоится 26 августа 2026 года и начнется в 21:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Fonbet.

«Аль-Дирия» – «Аль-Холуд»: смотреть онлайн.

3.90
Ничья
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Ланьков Роман
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Холуд Аль-Дирия
Другие прогнозы
06.11.2026
03:30
2.30
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро - Баия
Тотал больше 3.5
06.11.2026
14:00
2.00
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье - Верес
«Верес» с форой (+1.5)
06.11.2026
14:00
2.30
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Оболонь - Левый берег
«Оболонь» с форой (0)
06.11.2026
18:00
1.95
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель - Арсенал
«Арсенал Дзержинск» не забьет
06.11.2026
19:30
1.75
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив - Рубин
«Рубин» не проиграет (X2)
06.11.2026
20:00
2.70
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп - Касымпаша
Победа «Касымпаши»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+