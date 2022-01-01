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Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Команды
Аль-Холуд
Состав
€ 13,40 млн
Аль-Холуд - состав команды
Ар-Расс
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Стадион:
Аль-Хазм
Сайт:
http://alkholoodclub.com/
Тренер:
Пауло Дуарте
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
48
Muhannad Al-Yahya
Вра
-
1
Hamed Abdullah Yousef
Вра
-
30
Mohammed Mazyad Alshammari
Вра
-
38
Пинас Шакилль
Защ
28
€ 2 млн
96
Н'Дорам Кевин
Защ
30
€ 1.2 млн
23
Гьембер Норберт
Защ
34
€ 0.9 млн
23
Yazan Madani
Защ
-
8
Сиссе Сейдуба
Пол
25
€ 3 млн
6
Бакли Джон
Пол
27
€ 2 млн
3
Уткус Эдгарас
Пол
26
€ 1.6 млн
39
Аль-Давсари Абдулрахман
Пол
29
€ 0.15 млн
26
Yaseen Al-Zubaidi
Пол
-
67
Mohammed Al-Rashidi
Пол
-
10
Iker Kortajarena
Пол
-
11
да Коста Коба
Нап
24
€ 1.5 млн
9
Маолида Мизьян
Нап
27
€ 0.8 млн
15
Солан Рамзи
Нап
28
€ 0.25 млн
99
Guga
Нап
-
77
Antoin Loic Essomba Bikoula
Нап
-
18
Энрике Рамиро
Нап
25
-
Всего игроков: 20, из них вратарей: 3, защитников: 4, полузащитников: 7, нападающих: 6
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