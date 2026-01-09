Матч 14-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии между «Аль-Охдудом» и «Аль-Ахли» сводит команды с противоположных полюсов турнирной таблицы. Хозяева борются за выживание и находятся в зоне вылета, тогда как гости ведут борьбу за места в верхней части таблицы и стабильно набирают очки. Разница в классе и текущей форме команд делает этот матч важным тестом на прочность для аутсайдера.

«Аль-Охдуд»

Команда переживает сложный отрезок сезона. Три поражения подряд в чемпионате и всего пять очков после 12 туров подтверждают системные проблемы. Несмотря на то что «Аль-Охдуд» забивал в трех последних матчах, общая результативность остается крайне низкой – всего один гол за последние пять игр. Оборона регулярно дает сбои: девять пропущенных мячей за тот же отрезок и серия из семи матчей с пропущенными голами. Даже фактор домашнего поля пока не помогает стабилизировать результаты.

«Аль-Ахли»

«Аль-Ахли» подходит к встрече в отличном атакующем состоянии. Команда забивает в десяти матчах подряд, а в последних пяти играх отличилась 14 раз, в среднем 2.80 гола за матч. Победа над «Аль-Насром» в прошлом туре стала подтверждением высокого уровня атаки. При этом оборона не всегда действует безошибочно, но атакующий потенциал позволяет компенсировать отдельные огрехи в защите, особенно в матчах с соперниками из нижней части таблицы.

Факты о командах

«Аль-Охдуд»

Поражения в 3 последних матчах

Пропускает в 7 матчах подряд

В среднем 0.20 гола за игру (последние 5 матчей)

В среднем 1.80 пропущенного гола за игру

«Аль-Ахли»

Забивает в 10 матчах подряд

Не проигрывает в 11 из 13 последних выездных матчей

В среднем 2.80 гола за игру (последние 5 матчей)

Забивает в 5 последних матчах

Прогноз на матч «Аль-Охдуд» – «Аль-Ахли»

С учетом текущей формы команд и разницы в атакующем потенциале гости выглядят явным фаворитом. «Аль-Охдуд» испытывает серьезные проблемы в обороне и слабо действует впереди, тогда как «Аль-Ахли» стабильно создает моменты и реализует их. Очные встречи нередко получались результативными, что дополнительно усиливает интерес к ставкам на голы.

Рекомендованные ставки: