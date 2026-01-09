Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Аль-Охдуд» – «Аль-Ахли»: прогноз и ставки на матч 10 января 2026 с коэффициентом 1.55

09 января 2026 9:45
Аль-Охдуд - Аль-Ахли
10 янв. 2026, суббота 20:30 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Перейти в онлайн матча
1.55
Победа «Аль-Ахли» с форой (-1)
Сделать ставку

Матч 14-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии между «Аль-Охдудом» и «Аль-Ахли» сводит команды с противоположных полюсов турнирной таблицы. Хозяева борются за выживание и находятся в зоне вылета, тогда как гости ведут борьбу за места в верхней части таблицы и стабильно набирают очки. Разница в классе и текущей форме команд делает этот матч важным тестом на прочность для аутсайдера.

«Аль-Охдуд»

Команда переживает сложный отрезок сезона. Три поражения подряд в чемпионате и всего пять очков после 12 туров подтверждают системные проблемы. Несмотря на то что «Аль-Охдуд» забивал в трех последних матчах, общая результативность остается крайне низкой – всего один гол за последние пять игр. Оборона регулярно дает сбои: девять пропущенных мячей за тот же отрезок и серия из семи матчей с пропущенными голами. Даже фактор домашнего поля пока не помогает стабилизировать результаты.

«Аль-Ахли»

«Аль-Ахли» подходит к встрече в отличном атакующем состоянии. Команда забивает в десяти матчах подряд, а в последних пяти играх отличилась 14 раз, в среднем 2.80 гола за матч. Победа над «Аль-Насром» в прошлом туре стала подтверждением высокого уровня атаки. При этом оборона не всегда действует безошибочно, но атакующий потенциал позволяет компенсировать отдельные огрехи в защите, особенно в матчах с соперниками из нижней части таблицы.

Факты о командах

«Аль-Охдуд»

  • Поражения в 3 последних матчах
  • Пропускает в 7 матчах подряд
  • В среднем 0.20 гола за игру (последние 5 матчей)
  • В среднем 1.80 пропущенного гола за игру

«Аль-Ахли»

  • Забивает в 10 матчах подряд
  • Не проигрывает в 11 из 13 последних выездных матчей
  • В среднем 2.80 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Забивает в 5 последних матчах

Личные встречи
40% (2)
20% (1)
40% (2)
6
Забитых мячей
6
1.2
В среднем за матч
1.2
3:2
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  1:1
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Охдуд
0 : 1
10.01.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 25 тур
Аль-Охдуд
2 : 1
15.03.2025
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Ахли
1 : 1
25.10.2024
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 20 тур
Аль-Охдуд
3 : 2
16.02.2024
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Аль-Ахли
1 : 0
24.08.2023
Аль-Охдуд

Прогноз на матч «Аль-Охдуд» – «Аль-Ахли»

С учетом текущей формы команд и разницы в атакующем потенциале гости выглядят явным фаворитом. «Аль-Охдуд» испытывает серьезные проблемы в обороне и слабо действует впереди, тогда как «Аль-Ахли» стабильно создает моменты и реализует их. Очные встречи нередко получались результативными, что дополнительно усиливает интерес к ставкам на голы.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Аль-Ахли» с форой (-1) – коэффициент 1.55
  • Индивидуальный тотал «Аль-Ахли» больше 1.5 – коэффициент 1.45

1.55
Победа «Аль-Ахли» с форой (-1)
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Ахли Аль-Охдуд
Другие прогнозы
15.01.2026
20:30
1.70
Италия. Серия А, 16 тур
Верона - Болонья
Двойной шанс «Верона» (1X)
15.01.2026
22:45
1.75
Италия. Серия А, 16 тур
Комо - Милан
Тотал меньше 2.5 голов
15.01.2026
23:00
1.64
Испания. Кубок, 1/8 финала
Расинг - Барселона
Победа «Барселоны» с форой (-1.5)
16.01.2026
17:45
1.55
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Халидж - Аль-Охдуд
Победа «Халиджа»
16.01.2026
22:30
1.90
Германия. Бундеслига, 18 тур
Вердер - Айнтрахт
Победа «Айнтрахта» с форой (0)
16.01.2026
23:00
1.73
Испания. Примера, 20 тур
Эспаньол - Жирона
Тотал меньше 2.5 голов
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 