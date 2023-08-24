Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Ахли - Аль-Охдуд
Аль-Ахли - Аль-Охдуд: обзор матча 24 августа 2023
Аль-Ахли
24.08.2023, четверг, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Аль-Охдуд
90+6'
Ф. Кессье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Ахли - Аль-Охдуд
ГОЛ! 1:0!
Ф. Кессье
Пас отдал
Р. Фирмино
90'
+6
Замена
А. Хинди
️️️️
Б. Аль-Хурайджи
87'
Замена
Ф. Аль-Рашиди
️️️️
С. Аль-Набит
87'
77'
Замена
A. Al Hatila
️️️️
A. Mostafa
67'
Замена
A. Khalid Al Rio
️️️️
С. Аль-Рубаи
54'
Желтая карточка
H. Al Zabdani
35'
Желтая карточка
Э. Аль-Муваллад
34'
Замена
M. Al Jahif
️️️️
M. Al Shaikh
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Ахли
16
Эдуар Менди
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
6
Бассам Аль-Хурайджи
ПЗ
8
Сумайхан Аль-Набит
ЛВ
30
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
19
Франк Кессье
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Аль-Охдуд
28
Пауло Витор
ВР
8
Hussain Al Zabdani
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
33
Андрей Буркэ
ЦЗ
27
Авад Фарадж
ЦЗ
4
Саид Аль-Рубаи
ЦЗ
13
Musleh Al Shaikh
ЦП
20
Saleh Al-Harthi
ЦП
6
Эйд Аль-Муваллад
ЦП
17
Флорин Тэнасе
АП
14
Ahmed Mostafa
ЦФ
Главный тренер
Жорже Мендонша
Аль-Ахли
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
13
Ибрахим Аль-Зубайди
ЛЗ
37
Абдулбазит Хинди
ЦЗ
26
Фахд Аль-Хамад
ЦЗ
14
Абдуллах Утаиф
ОП
40
Али Аль-Асмари
ОП
29
Мохаммед Аль-Маджхад
ЦП
97
Фаxад Аль-Рашиди
ПВ
11
Хассан Аль-Али
ЦФ
Аль-Охдуд
23
Hussein Shaian
ВР
2
Abdulrahman Khalid Al Rio
ЦЗ
77
Hassan Al-Habib
ЦП
12
Abdulaziz Al Hatila
ЦП
10
Mohammed Al Jahif
ЦП
17
Sharaf Al Salim
ЦП
19
Saud Salem
ЦП
4-1-1-2-2
16
Менди
7
Алиоски
28
Демирал
3
Ибаньес
6
Аль-Хурайджи
30
Аль-Джоани
19
Кессье
8
Аль-Набит
26
Марез
9
Фирмино
10
Сен-Максимен
3-2-3-1-1
28
Витор
33
Буркэ
27
Фарадж
4
Аль-Рубаи
8
4
Кверквелия
13
20
6
Аль-Муваллад
17
Тэнасе
14
6
Аль-Хурайджи
37
Хинди
37
Хинди
6
Аль-Хурайджи
8
Аль-Набит
97
Аль-Рашиди
97
Аль-Рашиди
8
Аль-Набит
4
Аль-Рубаи
2
2
4
Аль-Рубаи
14
12
12
14
13
10
10
13
Остались в запасе
Аль-Ахли
Аль-Охдуд
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
13
Ибрахим Аль-Зубайди
ЛЗ
26
Фахд Аль-Хамад
ЦЗ
14
Абдуллах Утаиф
ОП
40
Али Аль-Асмари
ОП
29
Мохаммед Аль-Маджхад
ЦП
11
Хассан Аль-Али
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
23
Hussein Shaian
ВР
77
Hassan Al-Habib
ЦП
17
Sharaf Al Salim
ЦП
19
Saud Salem
ЦП
Главный тренер
Жорже Мендонша
Остались в запасе
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
13
Ибрахим Аль-Зубайди
ЛЗ
26
Фахд Аль-Хамад
ЦЗ
14
Абдуллах Утаиф
ОП
40
Али Аль-Асмари
ОП
29
Мохаммед Аль-Маджхад
ЦП
11
Хассан Аль-Али
ЦФ
Остались в запасе
23
Hussein Shaian
ВР
77
Hassan Al-Habib
ЦП
17
Sharaf Al Salim
ЦП
19
Saud Salem
ЦП
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Главный тренер
Жорже Мендонша
Статистика матча Аль-Ахли - Аль-Охдуд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Ахли
- : -
28.11.2026
Аль-Таавун
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Шамаль
3 : 2
23.11.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Ахли
3 : 1
20.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Садд
0 : 0
02.11.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Шабаб
6 : 1
30.10.2026
Аль-Ахли
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Ахли
2 : 1
26.10.2026
Аль-Гарафа
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Рияд
1 : 0
21.05.2026
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Охдуд
3 : 1
16.05.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Холуд
0 : 0
12.05.2026
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Ахли
4 : 0
03.05.2026
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Охдуд
1 : 3
30.04.2026
Аль-Иттифак
Информация о матче
Стадион:
Кинг Абдулла Спортс Сити
Новости команд
Все
Аль-Ахли
Аль-Охдуд
Высшая лига: шансы «Аль-Ахли» и «Аль-Таавуна» на победу в матче 13-го тура
10:58
«Манчестер Юнайтед» рассматривает трех защитников и нападающего
24 ноября
Лига чемпионов Азии Элита: шансы «Аль-Шамаля» и «Аль-Ахли» на победу в матче 5-го тура
22 ноября
Сборная Португалии отреагировала на 986-й гол Роналду
21 ноября
1
Премьер-лига. 986-й гол в карьере Роналду не спас «Аль-Наср» от поражения в матче с командой Сперцяна (1:3)
20 ноября
Высшая лига: шансы «Аль-Ахли» и «Аль-Таавуна» на победу в матче 13-го тура
10:58
«Манчестер Юнайтед» рассматривает трех защитников и нападающего
24 ноября
Лига чемпионов Азии Элита: шансы «Аль-Шамаля» и «Аль-Ахли» на победу в матче 5-го тура
22 ноября
Сборная Португалии отреагировала на 986-й гол Роналду
21 ноября
1
Премьер-лига. 986-й гол в карьере Роналду не спас «Аль-Наср» от поражения в матче с командой Сперцяна (1:3)
20 ноября
«Аль-Рияд» – «Аль-Охдуд»: прогноз и ставки на матч 21 мая 2026 с коэффициентом 1.40
20 мая
«Аль-Холуд» – «Аль-Охдуд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2026
12 мая
«Аль-Холуд» – «Аль-Охдуд»: прогноз и ставки на матч 12 мая 2026 с коэффициентом 1.6
11 мая
«Аль-Охдуд» – «Аль-Иттифак»: прогноз и ставки на матч 30 апреля 2026 с коэффициентом 1.75
29 апреля
«Дамак» – «Аль-Охдуд»: прогноз и ставки на матч 23 апреля 2026 с коэффициентом 1.67
22 апреля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+