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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Ахли - Аль-Охдуд
Аль-Ахли - Аль-Охдуд: обзор матча 25 октября 2024
Аль-Ахли
25.10.2024, пятница, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Аль-Охдуд
62'
Р. Марез
45+6'
С. Годвин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Ахли - Аль-Охдуд
90'
+15
Замена
Н. Асири
️️️️
С. Годвин
90'
+13
Желтая карточка
С. Годвин
90'
+6
Желтая карточка
П. Витор
Желтая карточка
Б. Аль-Хурайджи
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Х. Себастьян Педроса
87'
Замена
С. Аль-Аббас
️️️️
К. Бассогог
Замена
Александер
️️️️
Р. Фирмино
85'
Замена
А. Аль-Аммар
️️️️
С. Яслам
75'
69'
Замена
M. Al Jahif
️️️️
И. Коне
Замена
Ф. Аль-Бурайкан
️️️️
А. Аль-Асмари
63'
ГОЛ! 1:1!
Р. Марез
Пас отдал
Ф. Кессье
62'
56'
Желтая карточка
М. Аль-Кайди
Замена
Б. Аль-Хурайджи
️️️️
Ф. Аль-Хамад
46'
Замена
А. Аль-Санби
️️️️
Э. Менди
46'
45'
+6
ГОЛ! 0:1!
С. Годвин
45'
+6
Пенальти не реализован!
С. Годвин
Желтая карточка
Ф. Аль-Хамад
45'
+5
28'
Желтая карточка
А. Фарадж
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Ахли
16
Эдуар Менди
ВР
31
Саад Яслам
ЛЗ
26
Фахд Аль-Хамад
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
46
Райан Хамед
ПАЗ
40
Али Аль-Асмари
ОП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Габриэль Вейга
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Роберто Фирмино
(К)
ЦФ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Аль-Охдуд
28
Пауло Витор
ВР
37
Дамион Лоу
ЦЗ
4
Саид Аль-Рубаи
(К)
ЦЗ
98
Моханад Аль-Кайди
ЦЗ
27
Авад Фарадж
ЦЗ
77
Савиур Годвин
ЛВ
6
Петрос
ОП
16
Хуан Себастьян Педроса
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
13
Кристиан Бассогог
ПП
28
Ибрахима Коне
ЦФ
Главный тренер
Мартин Севела
Аль-Ахли
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
15
Абдулла Аль-Аммар
ЛЗ
5
Mohammed Sulaiman Bakor
ЦЗ
6
Бассам Аль-Хурайджи
ПЗ
8
Сумайхан Аль-Набит
ЛВ
5
Александер
ОП
30
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
97
Фаxад Аль-Рашиди
ПВ
9
Фирас Аль-Бурайкан
ЦФ
Аль-Охдуд
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
15
Наиф Асири
ЦЗ
87
Ghassan
ЦЗ
8
Hussain Al Zabdani
ЦЗ
2
Мохаммед Аль-Саид
ЛВ
12
Abdulaziz Al Hatila
ЦП
19
Saud Salem
ЦП
10
Mohammed Al Jahif
ЦП
14
Салех Аль-Аббас
ЦФ
3-2-2-1-2
16
Менди
31
Яслам
3
Ибаньес
26
Аль-Хамад
40
Аль-Асмари
46
Хамед
19
Кессье
10
Вейга
26
Марез
17
Тони
9
Фирмино
4-1-2-2-1
28
Витор
4
Аль-Рубаи
98
Аль-Кайди
27
Фарадж
37
Лоу
6
Петрос
13
Бассогог
16
Педроса
17
Мусона
77
Годвин
28
Коне
16
Менди
1
Аль-Санби
1
Аль-Санби
16
Менди
31
Яслам
15
Аль-Аммар
15
Аль-Аммар
31
Яслам
26
Аль-Хамад
6
Аль-Хурайджи
6
Аль-Хурайджи
26
Аль-Хамад
9
Фирмино
5
Александер
5
Александер
9
Фирмино
40
Аль-Асмари
9
Аль-Бурайкан
9
Аль-Бурайкан
40
Аль-Асмари
77
Годвин
15
Асири
15
Асири
77
Годвин
28
Коне
10
10
28
Коне
13
Бассогог
14
Аль-Аббас
14
Аль-Аббас
13
Бассогог
Остались в запасе
Аль-Ахли
Аль-Охдуд
5
Mohammed Sulaiman Bakor
ЦЗ
30
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
8
Сумайхан Аль-Набит
ЛВ
97
Фаxад Аль-Рашиди
ПВ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
87
Ghassan
ЦЗ
8
Hussain Al Zabdani
ЦЗ
12
Abdulaziz Al Hatila
ЦП
19
Saud Salem
ЦП
2
Мохаммед Аль-Саид
ЛВ
Главный тренер
Мартин Севела
Остались в запасе
5
Mohammed Sulaiman Bakor
ЦЗ
30
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
8
Сумайхан Аль-Набит
ЛВ
97
Фаxад Аль-Рашиди
ПВ
Остались в запасе
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
87
Ghassan
ЦЗ
8
Hussain Al Zabdani
ЦЗ
12
Abdulaziz Al Hatila
ЦП
19
Saud Salem
ЦП
2
Мохаммед Аль-Саид
ЛВ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Главный тренер
Мартин Севела
Статистика матча Аль-Ахли - Аль-Охдуд
2
5
Всего ударов по воротам
22
17
Удары в створ
12
5
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
7
6
Нарушения
11
13
Офсайды
2
1
Количество передач
503
245
Сейвы
4
11
Точность передач %
86
65
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
12
13
Удары из-за пределов штрафной
10
4
Матчи команд
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Ахли
- : -
04.12.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Ахли
3 : 1
28.11.2026
Аль-Таавун
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Шамаль
3 : 2
23.11.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Ахли
3 : 1
20.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Садд
0 : 0
02.11.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Шабаб
6 : 1
30.10.2026
Аль-Ахли
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Рияд
1 : 0
21.05.2026
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Охдуд
3 : 1
16.05.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Холуд
0 : 0
12.05.2026
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Ахли
4 : 0
03.05.2026
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Охдуд
1 : 3
30.04.2026
Аль-Иттифак
Информация о матче
Главный судья:
Abdullah Al-Kharbosh, Saudi Arabia
Стадион:
Кинг Абдулла Спортс Сити
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