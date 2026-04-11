11.04.2026, суббота, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Аль-Охдуд
Аль-Охдуд
4-1-3-1-1
94
Самуэл
8
22
Гюнтер
98
Аль-Кайди
17
Гюль
18
Педроса
55
12
13
Бассогог
7
Нарей
99
3-1-3-3
24
Бенто
12
Аль-Бушал
3
Симакан
4
Аль-Амри
11
Брозович
23
Яхья
10
Мане
21
Коман
11
Феликс
7
Роналду
20
Габриэль
15
Асири
15
Асири
12
5
Нею
5
Нею
12
13
Бассогог
10
10
13
Бассогог
99
14
Аль-Аббас
14
Аль-Аббас
99
12
Аль-Бушал
83
Аль-Наджди
83
Аль-Наджди
12
Аль-Бушал
23
Яхья
2
Аль-Ганнам
2
Аль-Ганнам
23
Яхья
21
Коман
17
аль-Хаибари
17
аль-Хаибари
21
Коман
20
Габриэль
29
Гариб
29
Гариб
20
Габриэль
7
Роналду
9
Аль-Хамдан
9
Аль-Хамдан
7
Роналду
Остались в запасе
Аль-Охдуд
Аль-Наср
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
21
Mohammed Abo Abd
ЦЗ
87
Ghassan
ЦЗ
20
Saleh Al-Harthi
ЦП
19
Saud Salem
ЦП
Главный тренер
Мартин Севела
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
19
Али Аль-Хассан
ОП
96
Саад Аль-Нассер
АП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
21
Mohammed Abo Abd
ЦЗ
87
Ghassan
ЦЗ
20
Saleh Al-Harthi
ЦП
19
Saud Salem
ЦП
Остались в запасе
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
19
Али Аль-Хассан
ОП
96
Саад Аль-Нассер
АП
Главный тренер
Мартин Севела
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Аль-Охдуд - Аль-Наср
2
2
Всего ударов по воротам
5
20
Удары в створ
0
7
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
6
Нарушения
6
13
Офсайды
2
2
Количество передач
315
585
Сейвы
5
0
Точность передач %
83
89
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
2
15
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
0.09
2.49
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Охдуд» против «Аль-Насра», 28-й чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 апреля в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Охдуд» – «Аль-Наср»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»