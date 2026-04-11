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  • «Аль-Охдуд» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026

«Аль-Охдуд» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026

11 апреля, 19:50
Аль-Охдуд
11.04.2026, суббота, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
0 : 2
Завершен
Аль-Наср
15' К. Роналду 47' Ж. Феликс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Охдуд
94
Самуэл
ВР
8
Hussain Al Zabdani
(К) ЦЗ
17
Гекхан Гюль
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
98
Моханад Аль-Кайди
ЦЗ
18
Хуан Себастьян Педроса
ОП
55
Mateo Borrell
ЦП
12
Abdulaziz Al Hatila
ЦП
13
Кристиан Бассогог
ПП
7
Халед Нарей
ПВ
99
Khaled Al-Lazam
ЦФ
Главный тренер
Мартин Севела
Аль-Наср
24
Бенто
ВР
4
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
11
Марсело Брозович
ОП
10
Садио Мане
ЛВ
21
Кингсли Коман
ЛВ
20
Анжело Габриэль
ПВ
23
Айман Яхья
ПВ
7
Криштиану Роналду
(К) ЦФ
11
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Аль-Охдуд
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
15
Наиф Асири
ЦЗ
21
Mohammed Abo Abd
ЦЗ
87
Ghassan
ЦЗ
5
Иван Нею
ОП
10
Mohammed Al Jahif
ЦП
20
Saleh Al-Harthi
ЦП
19
Saud Salem
ЦП
14
Салех Аль-Аббас
ЦФ
Аль-Наср
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ПЗ
19
Али Аль-Хассан
ОП
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
96
Саад Аль-Нассер
АП
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
4-1-3-1-1
94
Самуэл
8
22
Гюнтер
98
Аль-Кайди
17
Гюль
18
Педроса
55
12
13
Бассогог
7
Нарей
99
3-1-3-3
24
Бенто
12
Аль-Бушал
3
Симакан
4
Аль-Амри
11
Брозович
23
Яхья
10
Мане
21
Коман
11
Феликс
7
Роналду
20
Габриэль
15
Асири
15
Асири
12
5
Нею
5
Нею
12
13
Бассогог
10
10
13
Бассогог
99
14
Аль-Аббас
14
Аль-Аббас
99
12
Аль-Бушал
83
Аль-Наджди
83
Аль-Наджди
12
Аль-Бушал
23
Яхья
2
Аль-Ганнам
2
Аль-Ганнам
23
Яхья
21
Коман
17
аль-Хаибари
17
аль-Хаибари
21
Коман
20
Габриэль
29
Гариб
29
Гариб
20
Габриэль
7
Роналду
9
Аль-Хамдан
9
Аль-Хамдан
7
Роналду
Остались в запасе
Аль-Охдуд
Аль-Наср
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
21
Mohammed Abo Abd
ЦЗ
87
Ghassan
ЦЗ
20
Saleh Al-Harthi
ЦП
19
Saud Salem
ЦП
Главный тренер
Мартин Севела
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
19
Али Аль-Хассан
ОП
96
Саад Аль-Нассер
АП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
21
Mohammed Abo Abd
ЦЗ
87
Ghassan
ЦЗ
20
Saleh Al-Harthi
ЦП
19
Saud Salem
ЦП
Остались в запасе
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
19
Али Аль-Хассан
ОП
96
Саад Аль-Нассер
АП
Главный тренер
Мартин Севела
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Аль-Охдуд - Аль-Наср
2
2
Всего ударов по воротам
5
20
Удары в створ
0
7
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
6
Нарушения
6
13
Офсайды
2
2
Количество передач
315
585
Сейвы
5
0
Точность передач %
83
89
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
2
15
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
0.09
2.49

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Охдуд» против «Аль-Насра», 28-й чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 апреля в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Охдуд»«Аль-Наср»

«Аль-Охдуд» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Аль-Охдуд
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