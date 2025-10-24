Введите ваш ник на сайте
«Аль-Кадисия» - «Аль-Охдуд»: прогноз и ставки на матч 25 октября 2027 с коэффициентом 1.56

24 октября 2025 12:39
Аль-Кадисия - Аль-Охдуд
25 окт. 2025, суббота 17:40 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 6 тур
25 октября 2025 года в 17:40 состоится поединок 6-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Амбициозная «Аль-Кадисия» примет «Аль-Охдуд».

«Аль-Кадисия»

Команда Мичела продолжает прогрессировать и теперь максимально настроена бороться за «золото» в Про Лиге. По итогам 5 туров «Аль-Кадисия» располагалась на второй строчке, отставая от лидирующего «Аль-Насра» всего лишь на 2 очка. В прошлом туре «Кадисия» вынесла хорошо финансируемый «Неом».

Последние три игры:

  • Неом – Аль-Кадисия 1:3
  • Аль-Фатех – Аль-Кадисия 0:1
  • Аль-Оруба – Аль-Кадисия 1:3

«Аль-Охдуд»

«Ухдудом» не особо умело рулит малоизвестный широкой публике хорватский специалист Степан Томас. Его команда проваливается на первом отрезке кампании 2025/2026 и занимает предпоследнее место в элитном футбольном дивизионе Саудовской Аравии.

Последние три игры:

  • Аль-Охдуд – Аль-Хазм 1:2
  • Аль-Хиляль – Аль-Охдуд 3:1
  • Аль-Раед – Аль-Охдуд 0:1

Очные встречи

  • Аль-Кадисия – Аль-Охдуд 2:0
  • Аль-Охдуд – Аль-Кадисия 0:0
  • Аль-Охдуд – Аль-Кадисия 0:0

Прогноз на матч «Аль-Кадисия» – «Аль-Охдуд»

Хозяева очевидные фавориты матча. «Кадисия» свободно набирает очки в матчах с большими командами и едва ли собирается допускать осечку с аутсайдером, да еще и на своем поле. Считаем, что парни Мичела «заберут» дежурную викторию.

Прогноз: победа «Аль-Кадисии» с форой -1. Коэффициент – 1.56. Прогноз на счет – 2:0.

Автор: Гроховский Сергей
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Охдуд Аль-Кадисия
