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    Аль-Охдуд - таблица

    Город Наджран
    Дивизион Саудовская Аравия-Премьер-лига Сауд
    Стадион Принс Хатлул
    Тренер Жорже Мендонша
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