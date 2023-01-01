Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
3
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
34
28
2
4
91
28
63
86
34
25
9
0
85
27
58
84
34
25
6
3
71
25
46
81
34
23
8
3
83
34
49
77
34
16
7
11
55
48
7
55
34
15
8
11
59
46
13
53
34
14
8
12
51
55
-4
50
34
12
9
13
43
48
-5
45
34
11
9
14
38
57
-19
42
34
10
8
16
41
54
-13
38
34
9
10
15
41
55
-14
37
34
10
7
17
54
62
-8
37
34
8
11
15
44
57
-13
35
34
9
6
19
39
61
-22
33
34
7
9
18
35
63
-28
30
34
6
11
17
32
55
-23
29
34
5
5
24
27
70
-43
20
34
3
7
24
32
76
-44
16
Команда
1
2
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
15
1
1
46
12
34
46
17
14
3
0
45
13
32
45
17
13
4
0
41
11
30
43
17
11
6
0
40
13
27
39
17
10
1
6
22
21
1
31
17
7
6
4
26
26
0
27
17
7
5
5
29
24
5
26
17
8
2
7
22
30
-8
26
17
7
4
6
25
26
-1
25
17
6
6
5
22
20
2
24
17
6
4
7
28
36
-8
22
17
6
4
7
20
24
-4
22
17
5
5
7
17
23
-6
20
17
6
2
9
28
31
-3
20
17
4
6
7
18
20
-2
18
17
4
3
10
19
38
-19
15
17
3
4
10
21
36
-15
13
17
3
4
10
17
31
-14
13
Команда
2
4
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
12
5
0
44
16
28
41
17
13
1
3
45
16
29
40
17
12
2
3
43
21
22
38
17
11
3
3
26
12
14
36
17
8
3
6
30
22
8
27
17
6
6
5
33
27
6
24
17
7
2
8
25
29
-4
23
17
6
5
6
23
24
-1
23
17
6
2
9
22
30
-8
20
17
4
5
8
26
31
-5
17
17
3
7
7
16
27
-11
16
17
4
2
11
19
34
-15
14
17
2
7
8
16
21
-5
13
17
2
6
9
16
29
-13
12
17
2
5
10
14
35
-21
11
17
2
4
11
18
40
-22
10
17
1
2
14
8
32
-24
5
17
0
3
14
11
40
-29
3
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире