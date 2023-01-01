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Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Команды
Аль-Охдуд
Результаты
€ 4 млн
Аль-Охдуд - результаты матчей
Наджран
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Стадион:
Принс Хатлул
Тренер:
Мартин Севела
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Саудовская Аравия. Кубок Короля. 2025/2026
Саудовская Аравия. Премьер-лига. 2025/2026
Саудовская Аравия. Премьер-лига. 2024/2025
Саудовская Аравия. Премьер-лига. 2023/2024
21.05 | 21:00
Аль-Рияд
1 : 0
Аль-Охдуд
16.05 | 19:05
Аль-Охдуд
3 : 1
Халидж
12.05 | 19:20
Аль-Холуд
0 : 0
Аль-Охдуд
03.05 | 21:00
Аль-Ахли
4 : 0
Аль-Охдуд
30.04 | 19:00
Аль-Охдуд
1 : 3
Аль-Иттифак
23.04 | 21:00
Дамак
2 : 0
Аль-Охдуд
11.04 | 21:00
Аль-Охдуд
0 : 2
Аль-Наср
05.04 | 18:55
Аль-Охдуд
1 : 0
Аль-Фат
14.03 | 22:00
Аль-Шабаб
2 : 0
Аль-Охдуд
07.03 | 22:00
Аль-Охдуд
0 : 5
Аль-Фейха
28.02 | 22:00
Аль-Нажма
1 : 3
Аль-Охдуд
23.02 | 22:00
Аль-Фат
2 : 1
Аль-Охдуд
20.02 | 22:00
Аль-Охдуд
2 : 4
Аль-Кадисия
12.02 | 20:30
Аль-Хазм
2 : 1
Аль-Охдуд
05.02 | 20:30
Аль-Охдуд
0 : 6
Аль-Хиляль
02.02 | 20:30
Аль-Охдуд
1 : 1
Неом
30.01 | 16:50
Аль-Таавун
1 : 0
Аль-Охдуд
26.01 | 20:30
Аль-Иттихад
2 : 1
Аль-Охдуд
21.01 | 18:30
Аль-Охдуд
2 : 2
Аль-Рияд
16.01 | 17:45
Халидж
4 : 1
Аль-Охдуд
13.01 | 18:25
Аль-Охдуд
1 : 0
Аль-Холуд
10.01 | 20:30
Аль-Охдуд
0 : 1
Аль-Ахли
02.01 | 17:35
Аль-Иттифак
2 : 0
Аль-Охдуд
30.12 | 20:30
Аль-Охдуд
0 : 1
Дамак
27.12 | 17:50
Аль-Наср
3 : 0
Аль-Охдуд
23.11 | 18:05
Аль-Охдуд
1 : 1
Аль-Шабаб
07.11 | 16:20
Аль-Фейха
2 : 0
Аль-Охдуд
31.10 | 16:40
Аль-Охдуд
2 : 1
Аль-Нажма
25.10 | 17:40
Аль-Кадисия
0 : 0
Аль-Охдуд
18.10 | 18:15
Аль-Охдуд
1 : 2
Аль-Хазм
25.09 | 21:00
Аль-Хиляль
3 : 1
Аль-Охдуд
18.09 | 21:00
Неом
1 : 0
Аль-Охдуд
13.09 | 18:45
Аль-Охдуд
2 : 3
Аль-Таавун
30.08 | 21:00
Аль-Охдуд
2 : 5
Аль-Иттихад
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