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Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» против «Аль-Охдуда», 11-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 декабря в 17:50 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Наср» – «Аль-Охдуд»