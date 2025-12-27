27.12.2025, суббота, 17:50
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Аль-Наср
Аль-Наср
4-1-2-3
1
Аль-Акиди
2
Аль-Ганнам
5
Аль-Амри
26
Мартинес
12
Аль-Бушал
77
Брозович
21
Коман
20
Габриэль
79
Феликс
7
Роналду
20
Уэсли
4-1-4-1
94
Самуэл
87
2
4
Аль-Рубаи
18
Гюль
6
Петрос
16
Педроса
55
27
Индже
88
7
Нарей
21
Коман
83
Аль-Наджди
83
Аль-Наджди
21
Коман
77
Брозович
6
Аль-Хассан
6
Аль-Хассан
77
Брозович
20
Уэсли
17
аль-Хаибари
17
аль-Хаибари
20
Уэсли
2
Аль-Ганнам
6
Аль-Нассер
6
Аль-Нассер
2
Аль-Ганнам
16
Педроса
8
8
16
Педроса
12
12
27
Индже
20
20
27
Индже
7
Нарей
9
Крамер
9
Крамер
7
Нарей
2
14
Аль-Аббас
14
Аль-Аббас
2
Остались в запасе
Аль-Наср
Аль-Охдуд
24
Бенто
ВР
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
70
Аруне Камара
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
98
Моханад Аль-Кайди
ЦЗ
21
Mohammed Abo Abd
ЦЗ
10
Mohammed Al Jahif
ЦП
Главный тренер
Мартин Севела
Остались в запасе
24
Бенто
ВР
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
70
Аруне Камара
ЦФ
Остались в запасе
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
98
Моханад Аль-Кайди
ЦЗ
21
Mohammed Abo Abd
ЦЗ
10
Mohammed Al Jahif
ЦП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Мартин Севела
Статистика матча Аль-Наср - Аль-Охдуд
2
Всего ударов по воротам
15
4
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
ВАР
1
0
Угловые удары
8
5
Нарушения
13
9
Офсайды
3
7
Количество передач
490
277
Сейвы
2
2
Точность передач %
88
73
Удары мимо ворот
9
0
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
10
2
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
2.24
0.17
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» против «Аль-Охдуда», 11-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 декабря в 17:50 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Наср» – «Аль-Охдуд»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»