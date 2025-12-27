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  • «Аль-Наср» – «Аль-Охдуд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 декабря 2025

«Аль-Наср» – «Аль-Охдуд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 декабря 2025

27 декабря 2025, 16:40
Аль-Наср
27.12.2025, суббота, 17:50
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
3 : 0
Завершен
Аль-Охдуд
31' К. Роналду 45+3' К. Роналду 90+4' Ж. Феликс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Наср
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
5
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ПЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
20
Анжело Габриэль
ПВ
20
Уэсли
ЦФ
7
Криштиану Роналду
(К) ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Аль-Охдуд
94
Самуэл
ВР
18
Гекхан Гюль
ЦЗ
87
Ghassan
ЦЗ
2
Ali Al-Salem
ЦЗ
4
Саид Аль-Рубаи
ЦЗ
6
Петрос
(К) ОП
88
I. Ashi
ЦП
16
Хуан Себастьян Педроса
ЦП
55
Mateo Borrell
ЦП
27
Бурак Индже
ЦП
7
Халед Нарей
ПВ
Главный тренер
Мартин Севела
Аль-Наср
24
Бенто
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
6
Али Аль-Хассан
ОП
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
6
Саад Аль-Нассер
АП
16
Мохаммед Маран
ЦФ
70
Аруне Камара
ЦФ
Аль-Охдуд
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
8
Hussain Al Zabdani
ЦЗ
98
Моханад Аль-Кайди
ЦЗ
21
Mohammed Abo Abd
ЦЗ
12
Abdulaziz Al Hatila
ЦП
20
Saleh Al-Harthi
ЦП
10
Mohammed Al Jahif
ЦП
9
Блаж Крамер
ЦФ
14
Салех Аль-Аббас
ЦФ
4-1-2-3
1
Аль-Акиди
2
Аль-Ганнам
5
Аль-Амри
26
Мартинес
12
Аль-Бушал
77
Брозович
21
Коман
20
Габриэль
79
Феликс
7
Роналду
20
Уэсли
4-1-4-1
94
Самуэл
87
2
4
Аль-Рубаи
18
Гюль
6
Петрос
16
Педроса
55
27
Индже
88
7
Нарей
21
Коман
83
Аль-Наджди
83
Аль-Наджди
21
Коман
77
Брозович
6
Аль-Хассан
6
Аль-Хассан
77
Брозович
20
Уэсли
17
аль-Хаибари
17
аль-Хаибари
20
Уэсли
2
Аль-Ганнам
6
Аль-Нассер
6
Аль-Нассер
2
Аль-Ганнам
16
Педроса
8
8
16
Педроса
12
12
27
Индже
20
20
27
Индже
7
Нарей
9
Крамер
9
Крамер
7
Нарей
2
14
Аль-Аббас
14
Аль-Аббас
2
Остались в запасе
Аль-Наср
Аль-Охдуд
24
Бенто
ВР
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
70
Аруне Камара
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
98
Моханад Аль-Кайди
ЦЗ
21
Mohammed Abo Abd
ЦЗ
10
Mohammed Al Jahif
ЦП
Главный тренер
Мартин Севела
Остались в запасе
24
Бенто
ВР
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
70
Аруне Камара
ЦФ
Остались в запасе
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
98
Моханад Аль-Кайди
ЦЗ
21
Mohammed Abo Abd
ЦЗ
10
Mohammed Al Jahif
ЦП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Мартин Севела
Статистика матча Аль-Наср - Аль-Охдуд
2
Всего ударов по воротам
15
4
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
ВАР
1
0
Угловые удары
8
5
Нарушения
13
9
Офсайды
3
7
Количество передач
490
277
Сейвы
2
2
Точность передач %
88
73
Удары мимо ворот
9
0
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
10
2
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
2.24
0.17

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» против «Аль-Охдуда», 11-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 декабря в 17:50 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Наср» – «Аль-Охдуд»

«Аль-Наср» – «Аль-Охдуд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Охдуд Аль-Наср
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