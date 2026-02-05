05.02.2026, четверг, 20:30
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 21 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 21 тур
0 : 6
Завершен
Составы команд
Аль-Охдуд
Аль-Охдуд
3-4-1-1-1
94
Самуэл
87
18
Гюль
22
Гюнтер
42
Факихи
91
Нею
16
Педроса
21
27
Индже
7
Нарей
99
3-3-1-2-1
37
Буну
19
Эрнандес
78
Ладжами
3
Кулибали
88
Аль-Ями
8
Невеш
6
Аль-Давсари
22
Милинкович-Савич
10
Малком
29
Аль-Давсари
9
Бензема
91
Нею
98
Аль-Кайди
98
Аль-Кайди
91
Нею
12
12
7
Нарей
88
88
7
Нарей
27
Индже
93
Нгуэн
93
Нгуэн
27
Индже
19
Эрнандес
18
Аль-Хавсави
18
Аль-Хавсави
19
Эрнандес
88
Аль-Ями
17
Дариси
17
Дариси
88
Аль-Ями
22
Милинкович-Савич
70
Буабре
70
Буабре
22
Милинкович-Савич
9
Бензема
27
Мандаш
27
Мандаш
9
Бензема
Остались в запасе
Аль-Охдуд
Аль-Хиляль
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
8
Hussain Al Zabdani
ЦЗ
19
Saud Salem
ЦП
20
Saleh Al-Harthi
ЦП
14
Салех Аль-Аббас
ЦФ
Главный тренер
Мартин Севела
17
Mohammed Al-Rubaie
ВР
44
Saad Al Muthary
ЦЗ
36
S. Haroun
ЦЗ
28
Мохамед Канно
ЦП
31
Rayan Al-Ghamdi
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
8
Hussain Al Zabdani
ЦЗ
19
Saud Salem
ЦП
20
Saleh Al-Harthi
ЦП
14
Салех Аль-Аббас
ЦФ
Остались в запасе
17
Mohammed Al-Rubaie
ВР
44
Saad Al Muthary
ЦЗ
36
S. Haroun
ЦЗ
28
Мохамед Канно
ЦП
31
Rayan Al-Ghamdi
ЦП
Главный тренер
Мартин Севела
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Аль-Охдуд - Аль-Хиляль
Всего ударов по воротам
10
19
Удары в створ
4
11
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
ВАР
0
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
4
12
Офсайды
0
1
Количество передач
314
568
Сейвы
5
4
Точность передач %
82
89
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
6
15
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.31
4.96
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Охдуд» против «Аль-Хиляль», 21-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 февраля в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Охдуд» – «Аль-Хиляль»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»