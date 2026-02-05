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  • «Аль-Охдуд» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 февраля 2026

«Аль-Охдуд» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 февраля 2026

5 февраля, 19:20
Аль-Охдуд
05.02.2026, четверг, 20:30
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 21 тур
0 : 6
Завершен
Аль-Хиляль
31' К. Бензема 60' К. Бензема 64' К. Бензема 70' Малком 74' С. Аль-Давсари 90+3' С. Аль-Давсари
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Охдуд
94
Самуэл
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
21
Mohammed Abo Abd
ЦЗ
87
Ghassan
ЦЗ
18
Гекхан Гюль
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
(К) ЦЗ
91
Иван Нею
ОП
16
Хуан Себастьян Педроса
ОП
27
Бурак Индже
ЦП
7
Халед Нарей
ПВ
99
Khaled Al-Lazam
ЦФ
Главный тренер
Мартин Севела
Аль-Хиляль
37
Яссин Буну
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
29
Салем Аль-Давсари
(К) ЛВ
8
Рубен Невеш
ОП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
10
Малком
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Аль-Охдуд
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
98
Моханад Аль-Кайди
ЦЗ
8
Hussain Al Zabdani
ЦЗ
93
Токмак Нгуэн
ЛВ
19
Saud Salem
ЦП
12
Abdulaziz Al Hatila
ЦП
88
I. Ashi
ЦП
20
Saleh Al-Harthi
ЦП
14
Салех Аль-Аббас
ЦФ
Аль-Хиляль
17
Mohammed Al-Rubaie
ВР
44
Saad Al Muthary
ЦЗ
36
S. Haroun
ЦЗ
28
Мохамед Канно
ЦП
18
Мурад Аль-Хавсави
ЦП
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
31
Rayan Al-Ghamdi
ЦП
70
Саймон Буабре
АП
27
Султан Мандаш
ПВ
3-4-1-1-1
94
Самуэл
87
18
Гюль
22
Гюнтер
42
Факихи
91
Нею
16
Педроса
21
27
Индже
7
Нарей
99
3-3-1-2-1
37
Буну
19
Эрнандес
78
Ладжами
3
Кулибали
88
Аль-Ями
8
Невеш
6
Аль-Давсари
22
Милинкович-Савич
10
Малком
29
Аль-Давсари
9
Бензема
91
Нею
98
Аль-Кайди
98
Аль-Кайди
91
Нею
12
12
7
Нарей
88
88
7
Нарей
27
Индже
93
Нгуэн
93
Нгуэн
27
Индже
19
Эрнандес
18
Аль-Хавсави
18
Аль-Хавсави
19
Эрнандес
88
Аль-Ями
17
Дариси
17
Дариси
88
Аль-Ями
22
Милинкович-Савич
70
Буабре
70
Буабре
22
Милинкович-Савич
9
Бензема
27
Мандаш
27
Мандаш
9
Бензема
Остались в запасе
Аль-Охдуд
Аль-Хиляль
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
8
Hussain Al Zabdani
ЦЗ
19
Saud Salem
ЦП
20
Saleh Al-Harthi
ЦП
14
Салех Аль-Аббас
ЦФ
Главный тренер
Мартин Севела
17
Mohammed Al-Rubaie
ВР
44
Saad Al Muthary
ЦЗ
36
S. Haroun
ЦЗ
28
Мохамед Канно
ЦП
31
Rayan Al-Ghamdi
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
8
Hussain Al Zabdani
ЦЗ
19
Saud Salem
ЦП
20
Saleh Al-Harthi
ЦП
14
Салех Аль-Аббас
ЦФ
Остались в запасе
17
Mohammed Al-Rubaie
ВР
44
Saad Al Muthary
ЦЗ
36
S. Haroun
ЦЗ
28
Мохамед Канно
ЦП
31
Rayan Al-Ghamdi
ЦП
Главный тренер
Мартин Севела
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Аль-Охдуд - Аль-Хиляль
Всего ударов по воротам
10
19
Удары в створ
4
11
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
ВАР
0
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
4
12
Офсайды
0
1
Количество передач
314
568
Сейвы
5
4
Точность передач %
82
89
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
6
15
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.31
4.96

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Охдуд» против «Аль-Хиляль», 21-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 февраля в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Охдуд» – «Аль-Хиляль»

«Аль-Охдуд» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Хиляль Аль-Охдуд
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