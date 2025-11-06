7 ноября в рамках 8-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Фейха» сыграет дома с «Аль-Охдудом». Обе команды находятся в нижней части таблицы, но текущая форма и игровые показатели позволяют «Аль-Фейхе» рассчитывать на три очка в этом матче.
«Аль-Фейха»
Команда идет на 10-м месте с 8 очками после 7 туров. В последних матчах «Аль-Фейха» демонстрирует определeнную стабильность в атаке, забивая в 4 турах подряд. За 5 последних игр у команды 5 голов, при этом и оборона не отличается надежностью – 6 пропущенных мячей за тот же период. Алфа Семеду с двумя голами остаeтся лучшим бомбардиром. Несмотря на серию из трeх матчей без побед, соперники были серьeзными («Аль-Наср», «Аль-Таавун», «Аль-Иттихад»), а игра в атаке продолжает приносить результат.
«Аль-Охдуд»
Команда на предпоследнем, 16-м месте, имея всего 4 очка после 7 игр. Единственная победа была одержана в последнем туре над «Аль-Нажмой» (2:1), однако в целом форма команды вызывает сомнения. «Аль-Охдуд» забил только 4 мяча за 5 последних игр и пропустил 7. Средняя результативность составляет менее одного гола за матч. В обороне команда часто допускает ошибки, особенно на выезде. Главной угрозой остаeтся Саид Аль-Ями с двумя мячами, но общий уровень атаки явно недостаточен.
Факты о командах
«Аль-Фейха»
- Не выигрывает в 3 турах подряд
- Забивает в 4 матчах кряду
- В среднем: 1.00 забито, 1.20 пропущено за последние 5 матчей
- Алфа Семеду – лучший бомбардир (2 мяча)
- 10-е место в таблице
«Аль-Охдуд»
- Всего одна победа в сезоне
- В среднем: 0.80 забито, 1.40 пропущено за последние 5 матчей
- 16-е место в таблице
- Пропускает в 4 из 5 последних матчей
Прогноз на матч
Исходя из текущей формы, «Аль-Фейха» выглядит более сбалансированной командой. У неe выше стабильность в атаке, плюс домашний фактор должен сыграть ключевую роль. «Аль-Охдуд» много пропускает, особенно в гостях, и вряд ли сможет навязать игру с позиции силы. При этом оборона «Аль-Фейхи» также не безупречна, что может позволить гостям рассчитывать на гол.
Рекомендованные ставки:
- Победа «Аль-Фейхи» – коэффициент 2.10
- Обе забьют – коэффициент 1.95