«Аль-Фейха» – «Аль-Охдуд»: прогноз и ставки на матч 7 ноября 2025 с коэффициентом 2.10

06 ноября 2025 10:49
Аль-Фейха - Аль-Охдуд
07 нояб. 2025, пятница 16:20 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Перейти в онлайн матча
2.10
Победа «Аль-Фейхи»
Сделать ставку

7 ноября в рамках 8-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Фейха» сыграет дома с «Аль-Охдудом». Обе команды находятся в нижней части таблицы, но текущая форма и игровые показатели позволяют «Аль-Фейхе» рассчитывать на три очка в этом матче.

«Аль-Фейха»

Команда идет на 10-м месте с 8 очками после 7 туров. В последних матчах «Аль-Фейха» демонстрирует определeнную стабильность в атаке, забивая в 4 турах подряд. За 5 последних игр у команды 5 голов, при этом и оборона не отличается надежностью – 6 пропущенных мячей за тот же период. Алфа Семеду с двумя голами остаeтся лучшим бомбардиром. Несмотря на серию из трeх матчей без побед, соперники были серьeзными («Аль-Наср», «Аль-Таавун», «Аль-Иттихад»), а игра в атаке продолжает приносить результат.

«Аль-Охдуд»

Команда на предпоследнем, 16-м месте, имея всего 4 очка после 7 игр. Единственная победа была одержана в последнем туре над «Аль-Нажмой» (2:1), однако в целом форма команды вызывает сомнения. «Аль-Охдуд» забил только 4 мяча за 5 последних игр и пропустил 7. Средняя результативность составляет менее одного гола за матч. В обороне команда часто допускает ошибки, особенно на выезде. Главной угрозой остаeтся Саид Аль-Ями с двумя мячами, но общий уровень атаки явно недостаточен.

Факты о командах

«Аль-Фейха»

  • Не выигрывает в 3 турах подряд
  • Забивает в 4 матчах кряду
  • В среднем: 1.00 забито, 1.20 пропущено за последние 5 матчей
  • Алфа Семеду – лучший бомбардир (2 мяча)
  • 10-е место в таблице

«Аль-Охдуд»

  • Всего одна победа в сезоне
  • В среднем: 0.80 забито, 1.40 пропущено за последние 5 матчей
  • 16-е место в таблице
  • Пропускает в 4 из 5 последних матчей

Личные встречи
100% (5)
0% (0)
0% (0)
11
Забитых мячей
2
2.2
В среднем за матч
0.4
3:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  1:2
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Фейха
2 : 0
07.11.2025
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Фейха
2 : 0
17.05.2025
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
Аль-Охдуд
1 : 2
16.01.2025
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 27 тур
Аль-Фейха
3 : 0
07.04.2024
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Охдуд
1 : 2
20.10.2023
Аль-Фейха

Прогноз на матч

Исходя из текущей формы, «Аль-Фейха» выглядит более сбалансированной командой. У неe выше стабильность в атаке, плюс домашний фактор должен сыграть ключевую роль. «Аль-Охдуд» много пропускает, особенно в гостях, и вряд ли сможет навязать игру с позиции силы. При этом оборона «Аль-Фейхи» также не безупречна, что может позволить гостям рассчитывать на гол.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Аль-Фейхи» – коэффициент 2.10
  • Обе забьют – коэффициент 1.95

2.10
Победа «Аль-Фейхи»
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Охдуд Аль-Фейха
