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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Охдуд - Аль-Фейха
Аль-Охдуд - Аль-Фейха: обзор матча 20 октября 2023
Аль-Охдуд
20.10.2023, пятница, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
1 : 2
Завершен
Аль-Фейха
45+4'
С. Годвин
29'
А. Оникуру
67'
Ф. Сакала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Охдуд - Аль-Фейха
Замена
M. Khadhari
️️️️
С. Годвин
73'
70'
Замена
С. Мандаш
️️️️
Г. Цимирот
70'
Замена
С. Зидан
️️️️
Ф. Сакала
67'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Сакала
Пас отдал
А. Оникуру
Замена
M. Al Shaikh
️️️️
Х. Себастьян Педроса
64'
ГОЛ! 1:1!
С. Годвин
Пас отдал
А. Кольядо
45'
+4
29'
ГОЛ! 0:1!
А. Оникуру
Пас отдал
А. Сабири
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Охдуд
28
Пауло Витор
ВР
33
Андрей Буркэ
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
27
Авад Фарадж
ЦЗ
8
Hussain Al Zabdani
ЦЗ
77
Савиур Годвин
ЛВ
16
Хуан Себастьян Педроса
ЦП
6
Эйд Аль-Муваллад
ЦП
17
Флорин Тэнасе
АП
10
Алекс Кольядо
ПВ
9
Леандре Тавамба
ЦФ
Главный тренер
Жорже Мендонша
Аль-Фейха
88
Владимир Стойкович
ВР
33
Конан
ЛЗ
4
Сами Аль-Хайбари
ЦЗ
22
Мохаммед Аль-Бакави
ПЗ
2
Мохер Аль-Рашиди
ПЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
28
Рикардо Риллер
ОП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
Аль-Охдуд
23
Abdulaziz Rahma
ВР
20
Хамад Аль-Мансур
ЦЗ
2
Abdulrahman Khalid Al Rio
ЦЗ
20
Saleh Al-Harthi
ЦП
12
Abdulaziz Al Hatila
ЦП
13
Musleh Al Shaikh
ЦП
17
Sharaf Al Salim
ЦП
14
Ahmed Mostafa
ЦФ
97
Murad Khadhari
ЦФ
Аль-Фейха
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
33
Хусейн Аль-Шуваиш
ЦЗ
98
Моханад Аль-Кайди
ЦЗ
88
Осама Аль-Халаф
ПЗ
7
Наваф Аль-Харти
ЦП
6
Сауд Зидан
ЦП
60
Ракан Аль-Кааби
ЦП
18
Абдулрахман Аль-Сафари
АП
27
Султан Мандаш
ПВ
4-2-3-1
28
Витор
33
Буркэ
27
Фарадж
8
4
Кверквелия
16
Педроса
6
Аль-Муваллад
77
Годвин
17
Тэнасе
10
Кольядо
9
Тавамба
4-1-2-1-2
88
Стойкович
2
Аль-Рашиди
22
Аль-Бакави
4
Аль-Хайбари
33
Конан
28
Риллер
10
Сабири
59
Цимирот
7
Оникуру
10
Сакала
9
Нвакаеме
16
Педроса
13
13
16
Педроса
77
Годвин
97
97
77
Годвин
10
Сакала
6
Зидан
6
Зидан
10
Сакала
59
Цимирот
27
Мандаш
27
Мандаш
59
Цимирот
Остались в запасе
Аль-Охдуд
Аль-Фейха
23
Abdulaziz Rahma
ВР
20
Хамад Аль-Мансур
ЦЗ
2
Abdulrahman Khalid Al Rio
ЦЗ
20
Saleh Al-Harthi
ЦП
12
Abdulaziz Al Hatila
ЦП
17
Sharaf Al Salim
ЦП
14
Ahmed Mostafa
ЦФ
Главный тренер
Жорже Мендонша
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
33
Хусейн Аль-Шуваиш
ЦЗ
98
Моханад Аль-Кайди
ЦЗ
88
Осама Аль-Халаф
ПЗ
7
Наваф Аль-Харти
ЦП
60
Ракан Аль-Кааби
ЦП
18
Абдулрахман Аль-Сафари
АП
Главный тренер
Вук Рашович
Остались в запасе
23
Abdulaziz Rahma
ВР
20
Хамад Аль-Мансур
ЦЗ
2
Abdulrahman Khalid Al Rio
ЦЗ
20
Saleh Al-Harthi
ЦП
12
Abdulaziz Al Hatila
ЦП
17
Sharaf Al Salim
ЦП
14
Ahmed Mostafa
ЦФ
Остались в запасе
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
33
Хусейн Аль-Шуваиш
ЦЗ
98
Моханад Аль-Кайди
ЦЗ
88
Осама Аль-Халаф
ПЗ
7
Наваф Аль-Харти
ЦП
60
Ракан Аль-Кааби
ЦП
18
Абдулрахман Аль-Сафари
АП
Главный тренер
Жорже Мендонша
Главный тренер
Вук Рашович
Статистика матча Аль-Охдуд - Аль-Фейха
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Рияд
1 : 0
21.05.2026
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Охдуд
3 : 1
16.05.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Холуд
0 : 0
12.05.2026
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Ахли
4 : 0
03.05.2026
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Охдуд
1 : 3
30.04.2026
Аль-Иттифак
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Кадисия
2 : 0
27.11.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Кадисия
2 : 0
27.11.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Фейха
4 : 1
31.10.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Хазм
2 : 2
22.10.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фейха
2 : 3
19.10.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Халидж
2 : 0
15.10.2026
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