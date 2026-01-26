26.01.2026, понедельник, 20:30
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Аль-Иттихад
Аль-Иттихад
2-3-2-2-1
1
Райкович
15
Кадеш
13
Шанкити
2
Перейра
91
Канте
6
Фабиньо
17
Думбия
10
Ауа
27
Аль-Гамди
19
Диаби
9
Бензема
3-2-4-1
94
Самуэл
4
Аль-Рубаи
2
18
Гюль
15
Асири
22
Гюнтер
13
Бассогог
27
Индже
88
16
Педроса
14
Аль-Аббас
13
Шанкити
32
32
13
Шанкити
10
Ауа
80
Аль-Гамди
80
Аль-Гамди
10
Ауа
27
Аль-Гамди
24
Аль-Биши
24
Аль-Биши
27
Аль-Гамди
19
Диаби
11
Аль-Шехри
11
Аль-Шехри
19
Диаби
27
Индже
12
12
27
Индже
13
Бассогог
20
20
13
Бассогог
14
Аль-Аббас
10
10
14
Аль-Аббас
Остались в запасе
Аль-Иттихад
Аль-Охдуд
1
Hamed Abdullah Yousef
ВР
50
Mohammed Al-Absi
ВР
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
87
Ghassan
ЦЗ
98
Моханад Аль-Кайди
ЦЗ
8
Hussain Al Zabdani
ЦЗ
55
Mateo Borrell
ЦП
19
Saud Salem
ЦП
Главный тренер
Мартин Севела
Остались в запасе
1
Hamed Abdullah Yousef
ВР
50
Mohammed Al-Absi
ВР
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
Остались в запасе
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
87
Ghassan
ЦЗ
98
Моханад Аль-Кайди
ЦЗ
8
Hussain Al Zabdani
ЦЗ
55
Mateo Borrell
ЦП
19
Saud Salem
ЦП
Главный тренер
Мартин Севела
Статистика матча Аль-Иттихад - Аль-Охдуд
2
Всего ударов по воротам
18
6
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
10
0
Нарушения
15
10
Офсайды
1
1
Количество передач
610
244
Сейвы
1
7
Точность передач %
91
76
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
8
3
xG (ожидаемые голы)
1.25
0.39
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Иттихад» против «Аль-Охдуда», 18-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 января в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Иттихад» – «Аль-Охдуд»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»