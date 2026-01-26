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  • «Аль-Иттихад» – «Аль-Охдуд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 января 2026

«Аль-Иттихад» – «Аль-Охдуд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 января 2026

26 января, 19:20
Аль-Иттихад
26.01.2026, понедельник, 20:30
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
2 : 1
Завершен
Аль-Охдуд
12' У. Ауа 43' Н. Канте
59' Б. Индже
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Иттихад
1
Предраг Райкович
ВР
15
Хасан Кадеш
ЛЗ
13
Муханнад Шанкити
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
91
Н'Голо Канте
ОП
6
Фабиньо
ОП
17
Маамаду Думбия
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
9
Карим Бензема
(К) ЦФ
Аль-Охдуд
94
Самуэл
ВР
15
Наиф Асири
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
4
Саид Аль-Рубаи
(К) ЦЗ
2
Ali Al-Salem
ЦЗ
18
Гекхан Гюль
ЦЗ
16
Хуан Себастьян Педроса
ЦП
27
Бурак Индже
ЦП
88
I. Ashi
ЦП
13
Кристиан Бассогог
ПП
14
Салех Аль-Аббас
ЦФ
Главный тренер
Мартин Севела
Аль-Иттихад
1
Hamed Abdullah Yousef
ВР
50
Mohammed Al-Absi
ВР
32
Ahmed Al Julaydan
ЦЗ
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
24
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Аль-Охдуд
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
87
Ghassan
ЦЗ
98
Моханад Аль-Кайди
ЦЗ
8
Hussain Al Zabdani
ЦЗ
12
Abdulaziz Al Hatila
ЦП
20
Saleh Al-Harthi
ЦП
55
Mateo Borrell
ЦП
10
Mohammed Al Jahif
ЦП
19
Saud Salem
ЦП
2-3-2-2-1
1
Райкович
15
Кадеш
13
Шанкити
2
Перейра
91
Канте
6
Фабиньо
17
Думбия
10
Ауа
27
Аль-Гамди
19
Диаби
9
Бензема
3-2-4-1
94
Самуэл
4
Аль-Рубаи
2
18
Гюль
15
Асири
22
Гюнтер
13
Бассогог
27
Индже
88
16
Педроса
14
Аль-Аббас
13
Шанкити
32
32
13
Шанкити
10
Ауа
80
Аль-Гамди
80
Аль-Гамди
10
Ауа
27
Аль-Гамди
24
Аль-Биши
24
Аль-Биши
27
Аль-Гамди
19
Диаби
11
Аль-Шехри
11
Аль-Шехри
19
Диаби
27
Индже
12
12
27
Индже
13
Бассогог
20
20
13
Бассогог
14
Аль-Аббас
10
10
14
Аль-Аббас
Остались в запасе
Аль-Иттихад
Аль-Охдуд
1
Hamed Abdullah Yousef
ВР
50
Mohammed Al-Absi
ВР
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
87
Ghassan
ЦЗ
98
Моханад Аль-Кайди
ЦЗ
8
Hussain Al Zabdani
ЦЗ
55
Mateo Borrell
ЦП
19
Saud Salem
ЦП
Главный тренер
Мартин Севела
Остались в запасе
1
Hamed Abdullah Yousef
ВР
50
Mohammed Al-Absi
ВР
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
Остались в запасе
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
87
Ghassan
ЦЗ
98
Моханад Аль-Кайди
ЦЗ
8
Hussain Al Zabdani
ЦЗ
55
Mateo Borrell
ЦП
19
Saud Salem
ЦП
Главный тренер
Мартин Севела
Статистика матча Аль-Иттихад - Аль-Охдуд
2
Всего ударов по воротам
18
6
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
10
0
Нарушения
15
10
Офсайды
1
1
Количество передач
610
244
Сейвы
1
7
Точность передач %
91
76
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
8
3
xG (ожидаемые голы)
1.25
0.39

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Иттихад» против «Аль-Охдуда», 18-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 января в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Иттихад» – «Аль-Охдуд»

«Аль-Иттихад» – «Аль-Охдуд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Охдуд Аль-Иттихад
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