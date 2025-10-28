28.10.2025, вторник, 18:10
Саудовская Аравия. Кубок Короля, 1/8 финала
Саудовская Аравия. Кубок Короля, 1/8 финала
0 : 1
Завершен
Статистика матча Аль-Охдуд - Аль-Хиляль
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Охдуд» против «Аль-Хиляля», 1/8 финала Кубка Короля на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 октября в 18:10 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Охдуд» – «Аль-Хиляль»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»