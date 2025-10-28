Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Охдуд» против «Аль-Хиляля», 1/8 финала Кубка Короля на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 октября в 18:10 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Охдуд» – «Аль-Хиляль»