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  • «Аль-Охдуд» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 октября 2025

«Аль-Охдуд» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 октября 2025

28 октября 2025, 17:00
Аль-Охдуд
28.10.2025, вторник, 18:10
Саудовская Аравия. Кубок Короля, 1/8 финала
0 : 1
Завершен
Аль-Хиляль
Статистика матча Аль-Охдуд - Аль-Хиляль
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Охдуд» против «Аль-Хиляля», 1/8 финала Кубка Короля на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 октября в 18:10 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Охдуд» – «Аль-Хиляль»

«Аль-Охдуд» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Кубок Короля Аль-Хиляль Аль-Охдуд
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