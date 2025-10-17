17 октября 2025 14:35
Аль-Охдуд - Аль-Хазм
18 окт. 2025, суббота 18:15 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 турПерейти в онлайн матча
В субботу, 18 октября, в 5-м туре Премьер-лиги Саудовской Аравии сыграют «Аль-Ухдуд» и «Аль-Хазм». Матч пройдет в Наджране, начало – в 18:15 (мск).
«Аль-Охдуд»
Хозяева предстоящего матча занимают последнее место в лиге, не набрав ни очка в 4 турах. «Аль-Охдуд» потерпел 4 поражения с разницей 5:12.
Последние результаты «Аль-Охдуда»:
- 25.09.25 «Аль-Хиляль» – «Аль-Охдуд» – 3:1 Премьер-лига;
- 21.09.25 «Аль-Раэд» – «Аль-Охдуд» – 0:1 Кубок;
- 18.09.25 «Неом» – «Аль-Охдуд» – 1:0 Премьер-лига.
«Аль-Хазм»
«Аль-Хазм» набрал 2 очка и занимает 14-е место в таблице. Подопечные Роэля Куманса 2 раза сыграли вничью и потерпели 2 поражения, разница мячей – 1:4.
Предыдущие результаты «Аль-Хазма»:
- 26.09.25 «Аль-Хазм» – «Аль-Ахли» – 0:2 Премьер-лига;
- 23.09.25 «Аль-Хазм» – «Неом» – 2:1 Кубок;
- 20.09.25 «Аль-Хазм» – «Аль-Фатех» – 0:0 Премьер-лига.
Очные встречи
- 02.05.24 «Аль-Хазм» – «Аль-Охдуд» – 0:0;
- 11.11.23 «Аль-Охдуд» – «Аль-Хазм» – 2:1;
- 05.05.23 «Аль-Охдуд» – «Аль-Хазм» – 0:1;
- 25.10.22 «Аль-Хазм» – «Аль-Охдуд» – 1:0.
Прогноз на матч «Аль-Охдуд» – «Аль-Хазм»
Высокой результативности от матча ждать не стоит. очень вероятным выглядит ничейный исход.
- Прогноз – ТМ (2,5) с кф. 1.78.
- Прогноз на точный счет – 1:1 с кф. 7.00.
