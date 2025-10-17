Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Кубок Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Аль-Охдуд» – «Аль-Хазм»: прогноз и ставки на матч 18 октября 2027 с коэффициентом 1.78

17 октября 2025 14:35
Аль-Охдуд - Аль-Хазм
18 окт. 2025, суббота 18:15 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
Перейти в онлайн матча
1.78
ТМ (2,5)
Сделать ставку

В субботу, 18 октября, в 5-м туре Премьер-лиги Саудовской Аравии сыграют «Аль-Ухдуд» и «Аль-Хазм». Матч пройдет в Наджране, начало – в 18:15 (мск).

«Аль-Охдуд»

Хозяева предстоящего матча занимают последнее место в лиге, не набрав ни очка в 4 турах. «Аль-Охдуд» потерпел 4 поражения с разницей 5:12.

Последние результаты «Аль-Охдуда»:

  • 25.09.25 «Аль-Хиляль» – «Аль-Охдуд» – 3:1 Премьер-лига;
  • 21.09.25 «Аль-Раэд» – «Аль-Охдуд» – 0:1 Кубок;
  • 18.09.25 «Неом» – «Аль-Охдуд» – 1:0 Премьер-лига.

«Аль-Хазм»

«Аль-Хазм» набрал 2 очка и занимает 14-е место в таблице. Подопечные Роэля Куманса 2 раза сыграли вничью и потерпели 2 поражения, разница мячей – 1:4.

Предыдущие результаты «Аль-Хазма»:

  • 26.09.25 «Аль-Хазм» – «Аль-Ахли» – 0:2 Премьер-лига;
  • 23.09.25 «Аль-Хазм» – «Неом» – 2:1 Кубок;
  • 20.09.25 «Аль-Хазм» – «Аль-Фатех» – 0:0 Премьер-лига.

Очные встречи

  • 02.05.24 «Аль-Хазм» – «Аль-Охдуд» – 0:0;
  • 11.11.23 «Аль-Охдуд» – «Аль-Хазм» – 2:1;
  • 05.05.23 «Аль-Охдуд» – «Аль-Хазм» – 0:1;
  • 25.10.22 «Аль-Хазм» – «Аль-Охдуд» – 1:0.

Прогноз на матч «Аль-Охдуд» – «Аль-Хазм»

Высокой результативности от матча ждать не стоит. очень вероятным выглядит ничейный исход.

  • Прогноз – ТМ (2,5) с кф. 1.78.
  • Прогноз на точный счет – 1:1 с кф. 7.00.

1.78
ТМ (2,5)
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Хазм Аль-Охдуд
Другие прогнозы
17.10.2025
19:00
1.60
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест - Витебск
Победа «Динамо-Брест»
17.10.2025
21:00
1.48
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
Аль-Ахли - Аль-Шабаб
Победа «Аль-Ахли»
17.10.2025
21:30
1.88
Германия. Бундеслига, 7 тур
Унион - Боруссия М
Победа «Униона»
17.10.2025
21:45
1.86
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ - Страсбур
Победа «ПСЖ» и обе команды забьют
17.10.2025
22:00
1.85
Испания. Примера, 9 тур
Овьедо - Эспаньол
Победа «Эспаньола» с форой (0)
18.10.2025
08:00
1.90
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск - Сокол
Победа «СКА-Хабаровска»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 