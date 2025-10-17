В субботу, 18 октября, в 5-м туре Премьер-лиги Саудовской Аравии сыграют «Аль-Ухдуд» и «Аль-Хазм». Матч пройдет в Наджране, начало – в 18:15 (мск).

«Аль-Охдуд»

Хозяева предстоящего матча занимают последнее место в лиге, не набрав ни очка в 4 турах. «Аль-Охдуд» потерпел 4 поражения с разницей 5:12.

Последние результаты «Аль-Охдуда»:

25.09.25 «Аль-Хиляль» – «Аль-Охдуд» – 3:1 Премьер-лига;

21.09.25 «Аль-Раэд» – «Аль-Охдуд» – 0:1 Кубок;

18.09.25 «Неом» – «Аль-Охдуд» – 1:0 Премьер-лига.

«Аль-Хазм»

«Аль-Хазм» набрал 2 очка и занимает 14-е место в таблице. Подопечные Роэля Куманса 2 раза сыграли вничью и потерпели 2 поражения, разница мячей – 1:4.

Предыдущие результаты «Аль-Хазма»:

26.09.25 «Аль-Хазм» – «Аль-Ахли» – 0:2 Премьер-лига;

23.09.25 «Аль-Хазм» – «Неом» – 2:1 Кубок;

20.09.25 «Аль-Хазм» – «Аль-Фатех» – 0:0 Премьер-лига.

Очные встречи

02.05.24 «Аль-Хазм» – «Аль-Охдуд» – 0:0;

11.11.23 «Аль-Охдуд» – «Аль-Хазм» – 2:1;

05.05.23 «Аль-Охдуд» – «Аль-Хазм» – 0:1;

25.10.22 «Аль-Хазм» – «Аль-Охдуд» – 1:0.

Прогноз на матч «Аль-Охдуд» – «Аль-Хазм»

Высокой результативности от матча ждать не стоит. очень вероятным выглядит ничейный исход.