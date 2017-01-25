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    Оуэн считает, что Рэшфорд скоро станет основным форвардом «Манчестер Юнайтед»

    Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн выразил мнение, что в скором времени Маркус Рэшфорд может стать основным форвардом манкунианцев. По мнению ветерана, именно 19-летний футболист выйдет на первый план после того, как завершат карьеру в команде Уэйн Руни или Златан Ибрагимович.

    «Руни и Ибрагимович в какой-то момент уйдут из футбола. Кому же тогда достанется главная роль в атаке? Думаю, им станет Рэшфорд. И ему сейчас не стоит искать другой клуб», – заявил Оуэн.

    В текущем сезоне Рэшфорд провел в чемпионате Англии 17 матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

    Источник: Tribalfootball

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    25.01.2017 17:40
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +95

      demir301 26 января 2017, 10:22

      Точно станет!

      0
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      Рейтинг: +70

      Fanfurik 25 января 2017, 18:59

      Про Марсиаля так же говорили

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 25 января 2017, 18:32

      Рэшфорд. Марсьяль, Лингард, Погба, Байи, Шоу - все эти ребята будущее МЮ... При том что многие из них уже сейчас играют весомую роль в клубе...

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon 25 января 2017, 18:18

      Правильный заголовок - Оуэн считает, что Рэшфорд (в какой-то момент) станет основным форвардом «Манчестер Юнайтед»
      в какой-то момент может и станет. Думаю что если Гризмана купят - у Решфорда шансов стать основным будет только к 30-и

      0
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > panmon 25 января 2017, 18:28

      Гриз на острие обычно не играет,он больше 10!!!А Рэш это центрфорвард будущий!

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