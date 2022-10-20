Оуэн спрогнозировал топ-4 АПЛ в этом сезоне

Экс-нападающий сборной Англии Майкл Оуэн рассказал, кого ожидает увидеть в первой четверке АПЛ по итогам сезона.

«Конечно, в топ-4 будет «Манчестер Сити». Думаю, «Челси» тоже. И «Арсенал». Сложно не включить кого-то из них.

А вот между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» я разрываюсь. Назову «Ливерпуль», но как можно игнорировать «Тоттенхэм»? Они очень хороши.

У «Манчестер Юнайтед» есть хорошие шансы. Но мне кажется, что «МЮ» и «Тоттенхэм» в четверку не попадут», – заявил Оуэн.