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    Оуэн спрогнозировал топ-4 АПЛ в этом сезоне

    Экс-нападающий сборной Англии Майкл Оуэн рассказал, кого ожидает увидеть в первой четверке АПЛ по итогам сезона.

    «Конечно, в топ-4 будет «Манчестер Сити». Думаю, «Челси» тоже. И «Арсенал». Сложно не включить кого-то из них.

    А вот между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» я разрываюсь. Назову «Ливерпуль», но как можно игнорировать «Тоттенхэм»? Они очень хороши.

    У «Манчестер Юнайтед» есть хорошие шансы. Но мне кажется, что «МЮ» и «Тоттенхэм» в четверку не попадут», – заявил Оуэн.

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    Источник: Football.London

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