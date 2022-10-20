Оуэн спрогнозировал топ-4 АПЛ в этом сезоне

Экс-нападающий сборной Англии Майкл Оуэн рассказал, кого ожидает увидеть в первой четверке АПЛ по итогам сезона.
«Конечно, в топ-4 будет «Манчестер Сити». Думаю, «Челси» тоже. И «Арсенал». Сложно не включить кого-то из них.
А вот между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» я разрываюсь. Назову «Ливерпуль», но как можно игнорировать «Тоттенхэм»? Они очень хороши.
У «Манчестер Юнайтед» есть хорошие шансы. Но мне кажется, что «МЮ» и «Тоттенхэм» в четверку не попадут», – заявил Оуэн.
- Сейчас в топ-4 АПЛ входят «Арсенал», «Сити», «Тоттенхэм» и «Челси».
- «Юнайтед» идет на 5-м месте, «Ливерпуль» – на 7-м.
Источник: Football.London