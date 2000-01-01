Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    2 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    3 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?

    Оуэн – о падении Стерлинга: «Не уверен, что это пенальти, но кому какое дело?»

    Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн отреагировал на споры вокруг назначения пенальти в полуфинальном матче Евро-2020 против Дании.

    «Не уверен, что это пенальти, но кому какое дело?» – написал Оуэн в твиттере.

    • Англия обыграла Данию со счетом 2:1.
    • Победный гол был забит на 104-й минуте благодаря добиванию после нереализованного пенальти.
    • В финале Евро англичане встретятся с Италией.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Майкла Оуэна

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:18
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11522

      paracetamol 24 минуты назад

      А кто уверен? Когда англы стали чемпионами мира, тоже были не уверены, был ли мяч в воротах. Но кому какое дело?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    87164
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66760
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru