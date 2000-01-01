Оуэн – о падении Стерлинга: «Не уверен, что это пенальти, но кому какое дело?»

А кто уверен? Когда англы стали чемпионами мира, тоже были не уверены, был ли мяч в воротах. Но кому какое дело?
Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн отреагировал на споры вокруг назначения пенальти в полуфинальном матче Евро-2020 против Дании.
«Не уверен, что это пенальти, но кому какое дело?» – написал Оуэн в твиттере.
- Англия обыграла Данию со счетом 2:1.
- Победный гол был забит на 104-й минуте благодаря добиванию после нереализованного пенальти.
- В финале Евро англичане встретятся с Италией.