Оуэн – о падении Стерлинга: «Не уверен, что это пенальти, но кому какое дело?»

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн отреагировал на споры вокруг назначения пенальти в полуфинальном матче Евро-2020 против Дании.

«Не уверен, что это пенальти, но кому какое дело?» – написал Оуэн в твиттере.