Оуэн: «Ливерпуль» хотел, чтобы Джеррард ушел, за два года до реального ухода Стивена»

Бывший нападающий «Ливерпуля» Майкл Оуэн в своей автобиографии уделил внимание экс-полузащитнику англичан Стивену Джеррарду. Сейчас он тренирует «Рейнджерс».

«Сильно сомневаюсь, что Джеррард в 2015 году действительно хотел уехать в США в «Лос-Анджелес Гэлакси». Я слышал, что «Ливерпуль» хотел ухода Стивена еще в 2013 году. Уверен: Джеррард предпочел бы закончить карьеру в Ливерпуле, пусть и играя все меньше матчей. Он был больше, чем клуб», – приводит слова Оуэна Sky Sports со ссылкой на автобиографию.