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    Оуэн: «Ливерпуль» хотел, чтобы Джеррард ушел, за два года до реального ухода Стивена»

    Бывший нападающий «Ливерпуля» Майкл Оуэн в своей автобиографии уделил внимание экс-полузащитнику англичан Стивену Джеррарду. Сейчас он тренирует «Рейнджерс».

    «Сильно сомневаюсь, что Джеррард в 2015 году действительно хотел уехать в США в «Лос-Анджелес Гэлакси». Я слышал, что «Ливерпуль» хотел ухода Стивена еще в 2013 году. Уверен: Джеррард предпочел бы закончить карьеру в Ливерпуле, пусть и играя все меньше матчей. Он был больше, чем клуб», – приводит слова Оуэна Sky Sports со ссылкой на автобиографию.

    • Джеррард – воспитанник «Ливерпуля».
    • Игрок провел за команду в АПЛ 504 матча, забил 120 голов.
    • Джеррард с «Ливерпулем» в 2005 году выиграл Лигу чемпионов.

    Источник: Sky Sports

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