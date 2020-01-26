Оуэн: «В «Манчестер Юнайтед» приходят много футболистов, но все они регрессируют»

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн обвинил бывший клуб в том, что его игроки перестали прогрессировать.

«В «Манчестер Юнайтед» приходят много футболистов, но все они регрессируют. Это тревожит меня больше всего. Алексис Санчес был лучшим игроком АПЛ в течение 2-3 сезонов. Он выступал на невероятном уровне. Как можно так скатиться? И я могу продолжать приводить примеры. Мне сложно назвать за последние 6-7 лет футболиста «МЮ», о котором можно сказать: «Мы подписали его, и теперь он играет лучше, он прогрессирует, как игрок». В системе клуба что-то работает неправильно. Прежде чем потратить очередные 100 миллионов фунтов, надо задуматься об этой проблеме», – заявил Оуэн.