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    Оуэн: «В «Манчестер Юнайтед» приходят много футболистов, но все они регрессируют»

    Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн обвинил бывший клуб в том, что его игроки перестали прогрессировать.

    «В «Манчестер Юнайтед» приходят много футболистов, но все они регрессируют. Это тревожит меня больше всего. Алексис Санчес был лучшим игроком АПЛ в течение 2-3 сезонов. Он выступал на невероятном уровне. Как можно так скатиться? И я могу продолжать приводить примеры. Мне сложно назвать за последние 6-7 лет футболиста «МЮ», о котором можно сказать: «Мы подписали его, и теперь он играет лучше, он прогрессирует, как игрок». В системе клуба что-то работает неправильно. Прежде чем потратить очередные 100 миллионов фунтов, надо задуматься об этой проблеме», – заявил Оуэн.

    • На данный момент «МЮ» занимает пятое место в таблице АПЛ.
    • За последние два сезона английский клуб потратил более 220 миллионов евро на усиление состава.

    Источник: Goal

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    Сегодня, 09:05
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1389

      neim 2 минуты назад

      Это примерно как в нашем Зените. Каждый год пачками отправляют то в аренду, то в родные пенаты, то распродают за ненадобностью.
      .

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