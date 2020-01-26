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  • Оуэн: «В «Манчестер Юнайтед» приходят много футболистов, но все они регрессируют»

Оуэн: «В «Манчестер Юнайтед» приходят много футболистов, но все они регрессируют»

26 января 2020, 09:05
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Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн обвинил бывший клуб в том, что его игроки перестали прогрессировать.

«В «Манчестер Юнайтед» приходят много футболистов, но все они регрессируют. Это тревожит меня больше всего. Алексис Санчес был лучшим игроком АПЛ в течение 2-3 сезонов. Он выступал на невероятном уровне. Как можно так скатиться? И я могу продолжать приводить примеры. Мне сложно назвать за последние 6-7 лет футболиста «МЮ», о котором можно сказать: «Мы подписали его, и теперь он играет лучше, он прогрессирует, как игрок». В системе клуба что-то работает неправильно. Прежде чем потратить очередные 100 миллионов фунтов, надо задуматься об этой проблеме», – заявил Оуэн.

  • На данный момент «МЮ» занимает пятое место в таблице АПЛ.
  • За последние два сезона английский клуб потратил более 220 миллионов евро на усиление состава.

Источник: Goal
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Оуэн Майкл
Комментарии (1)
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mihail200606
1580035462
Помоему СаФ только мог делать так, чтобы они прогрессировали..
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