Оуэн: «Можно без сомнений сказать, что «Манчестер Юнайтед» – середняк»

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн высказался о ничье бывшего клуба против «АЗ Алкмара» (0:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Теперь можно без сомнений сказать, что «Манчестер Юнайтед» – середняк. Клуб не пробьется даже в топ-6 по итогам сезона АПЛ.

Это, наверное, самый слабый «Манчестер Юнайтед» за последние десятилетия. С тех пор как сэр Алекс Фергюсон руководил командой. Это уже происходит в течение нескольких лет. Возможно, пять, шесть, семь, восемь лет все думают: «Ну, хуже уже не будет» – и так каждый раз.

Хочу подчеркнуть, Сульшер осознанно ослабил команду. Он избавился от игроков уровня Лукаку, Эрреры, Дармиана, Санчеса и Смоллинга. Он понимал, что они усилили бы нынешнюю команду, но, думаю, он решил начать с нуля», – заявил экс-форвард.