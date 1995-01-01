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    Оуэн: «Можно без сомнений сказать, что «Манчестер Юнайтед» – середняк»

    Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн высказался о ничье бывшего клуба против «АЗ Алкмара» (0:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

    «Теперь можно без сомнений сказать, что «Манчестер Юнайтед» – середняк. Клуб не пробьется даже в топ-6 по итогам сезона АПЛ.

    Это, наверное, самый слабый «Манчестер Юнайтед» за последние десятилетия. С тех пор как сэр Алекс Фергюсон руководил командой. Это уже происходит в течение нескольких лет. Возможно, пять, шесть, семь, восемь лет все думают: «Ну, хуже уже не будет» – и так каждый раз.

    Хочу подчеркнуть, Сульшер осознанно ослабил команду. Он избавился от игроков уровня Лукаку, Эрреры, Дармиана, Санчеса и Смоллинга. Он понимал, что они усилили бы нынешнюю команду, но, думаю, он решил начать с нуля», – заявил экс-форвард.

    • Сейчас «МЮ» занимает 10-е место в таблице АПЛ.
    • Английский клуб делит первое место в группе ЛЕ с «Партизаном» (4 очка).

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 07:44
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1207

      Dizayner 59 минут назад

      не нужно быть экспертом чтобы понять это))

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      Рейтинг: +20

      Maga Ingush 1 час назад

      Как не печально, но это правда

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11808

      bset 1 час назад

      Это в очередной раз подчеркивает гениальность Фергюсона - без него все развалилось.

      0
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      Рейтинг: +2937

      Gek Dement 1 час назад

      Он только прозрел? МЮ давно уже по меркам чемпионата Англии середняк, лет пять последние так точно...

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