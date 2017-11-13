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Оуэн оказался в «МЮ» благодаря решению Бензема

13 ноября 2017, 09:42
5

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн рассказал, что оказался в стане манкунианцев благодаря решению Карима Бензема, который сделал свой выбор в пользу «Реала».

«В один момент Сэр Алекс Фергюсон сказал мне: «Мы хотим Бензема, но если он не приедет, мы подпишем тебя». Так что не могу не поблагодарить тебя, Карим, за это решение!» – рассказал Оуэн в эфире телеканала Canal+.

Напомним, что Оуэн выступал в составе «МЮ» с 2009 по 2012 год. За это время он провел 31 матч, забив пять голов.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Кубок Лиги Трансферы Манчестер Юнайтед Реал Бензема Карим Оуэн Майкл Фергюсон Алекс
Комментарии (5)
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DeviDjons
1510557413
А если бы Оуэн тоже отказал там Сычев был на очереди
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Михаил Шевченко
1510557872
Оуэн уже ехал доигрывать,я тогда удивился почему его не пригласил Ливерпуль как в свое время руководство пригласило Фоулера
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Danish Dynamite
1510563344
Оуэн сильно деградировал в Реале, в МЮ брался как запасной игрок.
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