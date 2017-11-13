Оуэн оказался в «МЮ» благодаря решению Бензема

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн рассказал, что оказался в стане манкунианцев благодаря решению Карима Бензема, который сделал свой выбор в пользу «Реала».

«В один момент Сэр Алекс Фергюсон сказал мне: «Мы хотим Бензема, но если он не приедет, мы подпишем тебя». Так что не могу не поблагодарить тебя, Карим, за это решение!» – рассказал Оуэн в эфире телеканала Canal+.

Напомним, что Оуэн выступал в составе «МЮ» с 2009 по 2012 год. За это время он провел 31 матч, забив пять голов.