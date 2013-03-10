|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сток Сити
|8
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.05.2013
|74' -90'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|1:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|12.05.2013
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:2
|Тоттенхэм (Лондон)
|06.05.2013
|Был в запасе
|Сандерленд (Сандерленд)
|1:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|27.04.2013
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:0
|Норвич Сити (Норвич)
|20.04.2013
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:2
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|14.04.2013
|77' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:2
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|06.04.2013
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:3
|Астон Вилла (Бирмингем)
|30.03.2013
|Был в запасе
|Эвертон (Ливерпуль)
|1:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|16.03.2013
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|10.03.2013
|Был в запасе
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|2:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|09.02.2013
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:1
|Рединг (Рединг)
|02.02.2013
|83' -90'
|Арсенал (Лондон)
|1:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|29.01.2013
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:2
|Уиган Атлетик (Уиган)
|19.01.2013
|85' -90'
|Суонси (Суонси)
|3:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|90'
|29.12.2012
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|3:3
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|27.10.2012
|80' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:0
|Сандерленд (Сандерленд)
|20.10.2012
|73' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|4:2
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|29.09.2012
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:0
|Суонси (Суонси)
|22.09.2012
|64' -90'
|Челси (Лондон)
|1:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|15.09.2012
|90' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:1
|Манчестер Сити (Манчестер)