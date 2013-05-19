Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Майкл Оуэн - статистика

Завершил карьеру
14 декабря 1979 (46), Честер
#10 | Нападающий
173 см | 70 кг
Англия
Статистика Новости Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сток Сити
8
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Саутгемптон
1 : 1
19.05.2013
Сток Сити
74' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Сток Сити
1 : 2
12.05.2013
Тоттенхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Сандерленд
1 : 1
06.05.2013
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Сток Сити
1 : 0
27.04.2013
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 2
20.04.2013
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Сток Сити
0 : 2
14.04.2013
Манчестер Юнайтед
77' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Сток Сити
1 : 3
06.04.2013
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Эвертон
1 : 0
30.03.2013
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Сток Сити
0 : 0
16.03.2013
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Ньюкасл
2 : 1
10.03.2013
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Сток Сити
2 : 1
09.02.2013
Рединг
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Арсенал
1 : 0
02.02.2013
Сток Сити
83' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Сток Сити
2 : 2
29.01.2013
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Суонси
3 : 1
19.01.2013
Сток Сити
85' - 90'
90'
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Сток Сити
3 : 3
29.12.2012
Саутгемптон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Сток Сити
0 : 0
27.10.2012
Сандерленд
80' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 2
20.10.2012
Сток Сити
73' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Сток Сити
2 : 0
29.09.2012
Суонси
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Челси
1 : 0
22.09.2012
Сток Сити
64' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Сток Сити
1 : 1
15.09.2012
Манчестер Сити
90' - 90'
Главные новости
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
ВидеоСоболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
1
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
2
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
3
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
3
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
6
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
81
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+