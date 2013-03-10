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    Майкл Оуэн - статистика

    Нападающий
    Имя Майкл
    Фамилия Оуэн
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Честер
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 14 декабря 1979 (43 года)
    Рост 173
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сток Сити 8 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.05.2013 74' -90' Саутгемптон (Саутгемптон) 1:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    12.05.2013 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 1:2 Тоттенхэм (Лондон)
    06.05.2013 Был в запасе Сандерленд (Сандерленд) 1:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    27.04.2013 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 1:0 Норвич Сити (Норвич)
    20.04.2013 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 0:2 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    14.04.2013 77' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:2 Манчестер Юнайтед (Манчестер)
    06.04.2013 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 1:3 Астон Вилла (Бирмингем)
    30.03.2013 Был в запасе Эвертон (Ливерпуль) 1:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    16.03.2013 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    10.03.2013 Был в запасе Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 2:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    09.02.2013 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:1 Рединг (Рединг)
    02.02.2013 83' -90' Арсенал (Лондон) 1:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    29.01.2013 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:2 Уиган Атлетик (Уиган)
    19.01.2013 85' -90' Суонси (Суонси) 3:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    90'
    29.12.2012 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 3:3 Саутгемптон (Саутгемптон)
    27.10.2012 80' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:0 Сандерленд (Сандерленд)
    20.10.2012 73' -90' Манчестер Юнайтед (Манчестер) 4:2 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    29.09.2012 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:0 Суонси (Суонси)
    22.09.2012 64' -90' Челси (Лондон) 1:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    15.09.2012 90' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 1:1 Манчестер Сити (Манчестер)
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