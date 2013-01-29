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Сток Сити - Уиган Атлетик
Сток Сити - Уиган Атлетик: обзор матча 29 января 2013
Сток Сити
29.01.2013, вторник, 23:45
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
2 : 2
Завершен
Уиган Атлетик
23'
Р. Шоукросс
49'
П. Крауч
50'
Д. МакАртур
61'
Ф. Ди Санто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Уиган Атлетик
Замена
К. Джонс
️️️️
П. Крауч
86'
83'
Замена
К. МакМанаман
️️️️
Ж. Босежур
Замена
Э. Уилкинсон
️️️️
С. Н'Зонзи
68'
Замена
К. Джером
️️️️
Ч. Адам
66'
Желтая карточка
Д. Уайтхэд
63'
61'
ГОЛ! 2:2!
Ф. Ди Санто
Пас отдал
Д. МакАртур
50'
ГОЛ! 2:1!
Д. МакАртур
Пас отдал
Р. Эспиноза
ГОЛ! 2:0!
П. Крауч
49'
45'
+3
Замена
Р. Стам
️️️️
Э. Бойс
45'
+2
Желтая карточка
Р. Эспиноза
ГОЛ! 1:0!
Р. Шоукросс
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
4
Роман Голобарт
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
22
Жан Босежур
ЛП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
10
Майкл Оуэн
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Уиган Атлетик
1
Жоэль
ВР
16
Джордан Мастоу
ЦЗ
8
Ронни Стам
ПЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
3-5-2
31
Бегович
5
Кэмерон
6
Хут
17
Шоукросс
26
Этерингтон
12
Уилэн
4
Уайтхэд
16
Адам
15
Н'Зонзи
15
Крауч
19
Уолтерс
4-5-1
26
Аль-Хабси
17
Бойс
3
Фигероа
5
Колдуэлл
4
Голобарт
15
Мэлони
15
Эспиноза
16
МакКарти
11
МакАртур
22
Босежур
9
Ди Санто
15
Н'Зонзи
28
Уилкинсон
28
Уилкинсон
15
Н'Зонзи
15
Крауч
9
Джонс
9
Джонс
15
Крауч
16
Адам
35
Джером
35
Джером
16
Адам
22
Босежур
20
МакМанаман
20
МакМанаман
22
Босежур
17
Бойс
8
Стам
8
Стам
17
Бойс
Остались в запасе
Сток Сити
Уиган Атлетик
29
Томас Соренсен
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
16
Джордан Мастоу
ЦЗ
1
Жоэль
ВР
3
Дэвид Джонс
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
9
Анхело Энрикес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Остались в запасе
16
Джордан Мастоу
ЦЗ
1
Жоэль
ВР
3
Дэвид Джонс
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
9
Анхело Энрикес
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Сток Сити - Уиган Атлетик
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Британния Стэдиум
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